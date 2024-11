Zürich – Sind Sie bereit, Ihre IT-Projekte in Rekordzeit umzusetzen, die Power von AI zu nutzen und die digitale Transformation bei Ihrem Unternehmen zu beschleunigen? Dann dürfen Sie unseren exklusiven Inacta Expert Talk zum Thema “Low-Code und AI – powered by Mendix & AWS” auf keinen Fall verpassen.

Erfahren Sie am Mittwoch, 27. November 2024, ab 15:00 Uhr bei AWS an der Marsstrasse 2 in Zürich, wie Sie mit Low-Code-Anwendungen und dem gezielten Einsatz von AI Innovationen schneller realisieren und Ihre Wettbewerbsfähigkeit steigern können.

Die Highlights des Low-Code-Events

Low-Code/No-Code: Spannende Erkenntnisse und Trends aus der Wissenschaft

Dr. Ing. Christoph Baumgarten , Dozent für Wirtschaftsinformatik an der Ostschweizer Fachhochschule (OST) und Experte für IT-Governance und Citizen Development, gibt einen Überblick über die neuesten Entwicklungen rund um Low-Code/No-Code und deren Rolle in IT-Strategien und agilen Prozessen. Freuen Sie sich darauf.



Jonas Masche , PreSales Solution Consultant bei Siemens, stellt in seiner Präsentation vor, wie Sie mit der Low-Code-Plattform Mendix Anwendungen schnell und effizient entwickeln können.



Mauro De Micheli , Business Development Executive bei AWS, demonstriert, wie AWS und Mendix gemeinsam Low-Code-Technologien nutzen, um AI-Funktionalitäten in Unternehmensprozesse zu integrieren. Sie erfahren praxisnahe Ansätze, wie AI-Projekte beschleunigt und erfolgreich umgesetzt werden können.



Josh Webster, Business Change Manager bei Glencore, berichtet von einem erfolgreichen Projekt, das Inacta mit Mendix für den Rohstoffhändler durchgeführt hat. Erfahren Sie aus erster Hand, wie Low-Code in der Praxis angewendet wird, um geschäftliche Herausforderungen zu meistern und Innovationen voranzutreiben.

Content und Networking vereint

Nach den Vorträgen laden wir Sie herzlich zu einem Apéro ein. Nutzen Sie die Gelegenheit, sich in entspannter Atmosphäre mit den Experten und anderen Teilnehmern auszutauschen und wertvolle Kontakte zu knüpfen.

Weitere Informationen und Anmeldung…