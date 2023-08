Marcel Baghdassarian wird neuer CEO der All Consulting Group

St.Gallen – Die All Consulting Group hat Marcel Baghdassarian als neuen CEO per 1. Oktober 2023 gewonnen. Er ist bereits seit mehreren Jahren in der Abacus-Welt tätig und verfügt über ein ausgezeichnetes Netzwerk. Er bringt ausgewiesene Führungserfahrung in entsprechenden Positionen mit und ist sehr bewandert mit dem Schweizer KMU-Markt.

Zuletzt war/ist Marcel Baghdassarian als Leiter Informatik KMU Markt, Mitglied der Informatikleitung, Partner bei der OBT tätig. Baghdassarian wird seine Tätigkeit per 01. Oktober 2023 aufnehmen. Reto Källi, Verwaltungsratspräsident bei der All Consulting Group: «Das ist ein wesentlicher und wichtiger Schritt im Zusammenhang mit der strategischen Neuausrichtung der All Consulting Group als einer der führenden Abacus Business Partner.» (mc/pg)

