Mehrheit in der Schweiz nutzt KI als Einkaufshilfe

Zürich – Künstliche Intelligenz (KI) ist beim Einkaufen in der Schweiz weit verbreitet. Laut einer Umfrage des Kreditkartenunternehmens Visa haben bereits 70 Prozent der Befragten KI-Programme zur Vorbereitung von Einkäufen eingesetzt.

Von diesen Personen gab knapp die Hälfte an, dass KI ihre Kaufentscheidungen stark beeinflusse, wie aus der am Donnerstag veröffentlichten Studie hervorgeht. Genau das von der KI empfohlene Produkt hat allerdings nur jeder zehnte KI-Nutzer schon einmal gekauft.

Beim selbstständigen Einkaufen und Bezahlen durch KI-Programme ist die Schweizer Bevölkerung hingegen zurückhaltend. Gut zwei Drittel der Befragten wollen jede Zahlung weiterhin selbst auslösen. Nur 17 Prozent könnten sich vorstellen, einer KI vollständig eigenständige Einkäufe samt Bezahlung zu erlauben.

Ein Drittel wäre bereit, solche Einkäufe bis zu einem selbst festgelegten Betrag zuzulassen. Knapp ein Viertel würde der KI Zahlungen bis maximal 50 Franken erlauben. Bei Beträgen über 100 Franken sinkt dieser Anteil auf 2,5 Prozent.

KI soll Preise vergleichen

Grundsätzlich ist die Offenheit für KI als Einkaufshilfe aber gross. So könnten sich 76 Prozent vorstellen, dass KI-Programme für sie Preise überwachen. 74 Prozent wären an automatischen Preisvergleichen interessiert.

Als grösste Risiken nennen die Befragten einen möglichen Kontrollverlust über ihre Ausgaben (55 Prozent) sowie den Missbrauch von Zahlungsdaten (51 Prozent).

Die Studie wurde im Auftrag von Visa durch das Marktforschungsinstitut Management Tools Research durchgeführt. Zwischen Ende Juli und Mitte August 2026 wurden dafür 1260 Personen im Alter von 18 bis 65 Jahren online befragt. Die Ergebnisse sind laut Visa repräsentativ für die online erreichbare Schweizer Wohnbevölkerung dieser Altersgruppe. (awp/mc/pg)