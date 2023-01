Microsoft kündigt heute die allgemeine Verfügbarkeit seines Azure OpenAI Service an

Zürich – In einem Azure blog post von Eric Boyd, CVP AI Platform, kündigte Microsoft heute die allgemeine Verfügbarkeit seines Azure OpenAI Service an, um mehr Unternehmen und Entwicklern Zugang zu den fortschrittlichsten KI-Modellen der Welt zu geben. Die Verfügbarkeit ist auf Kunden beschränkt, die die von Microsoft festgelegten und veröffentlichten Standards für verantwortungsvolle und ethische KI-Prinzipien erfüllen und einhalten (siehe hier). Kunden müssen einen Antrag auf Zugang stellen (apply for access), in dem sie ihren beabsichtigten Anwendungsfall oder ihre Anwendung beschreiben, bevor sie Zugang zu dem Dienst erhalten.

Catrin Hinkel, CEO von Microsoft Schweiz, sagte: «Sprachmodelle werden zu einer wichtigen Plattform, um Innovationen in grossem Massstab zu ermöglichen. Als Teil von Microsofts Engagement für die Demokratisierung von KI und im Rahmen unserer fortlaufenden Partnerschaft mit OpenAI erweitern wir die Verfügbarkeit des Azure OpenAI Services, damit Unternehmen verantwortungsvollen Zugang zu den fortschrittlichsten KI-Modellen der Welt bekommen können.»

Dieser Dienst umfasst GPT-3.5, Codex und DALL-E 2 – allesamt unterstützt durch die vertrauenswürdigen, unternehmensgerechten Funktionen (z. B. Compliance, Sicherheit) und die KI-optimierte Infrastruktur von Azure. In Kürze werden Kunden auf ChatGPT zugreifen können, eine fein abgestimmte Version von GPT-3.5, die auf der Azure-KI-Infrastruktur trainiert wurde und Inferenzen durchführt.

Zum Hintergrund: Microsofts Azure OpenAI Service wurde im November 2021 auf Einladungsbasis eingeführt. Von Startups wie Moveworks bis hin zu multinationalen Konzernen wie KPMG und Unternehmen wie Al Jazeera Digital nutzen kleine und grosse Organisationen die Möglichkeiten des Azure OpenAI Service für fortgeschrittene Anwendungsfälle wie Kundensupport, Anpassung und Gewinnung von Erkenntnissen aus Daten durch Suche, Datenextraktion und Klassifizierung. (Microsoft/mc/ps)