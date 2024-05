Microsoft Schweiz ernennt Moritz Oberli zum General Manager Public Sector

Zürich – Microsoft Schweiz hat heute bekannt gegeben, dass Moritz Oberli ab 1. Juni als neuer General Manager Public Sector antreten wird. Moritz Oberli folgt auf Christian Widmer, der das Unternehmen verlässt, um sich neuen Herausforderungen ausserhalb des Unternehmens zu widmen. Oberli wird direkt an Catrin Hinkel, CEO von Microsoft Schweiz, berichten und Mitglied des Schweizer Führungsteams sein.

Mit mehr als 25 Jahren Erfahrung in der Beratung des öffentlichen Sektors verfügt Oberli über eine beachtliche Erfolgsbilanz in der Leitung von Initiativen zur digitalen Transformation. Er wechselt zu Microsoft von EY, wo er unter anderem als Partner, Mitglied des Markets Board und Sector Lead für Infrastruktur, einschliesslich des öffentlichen Sektors, tätig war. Er konnte seine internationale Expertise weiterhin durch Stationen in Seattle, USA, und Australien weiter ausbauen, wo er umfassende globale Einblicke und Erfahrungen sammeln konnte.

Vor seiner Tätigkeit bei EY war Oberli Public Industry Lead bei einer grossen Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft in der Schweiz und Mitglied des dortigen europäischen Public Leadership Teams. Seine berufliche Laufbahn begann in der Wirtschaftsprüfung, wo er sich auf grosse börsennotierte Unternehmen spezialisierte, darunter auch solche, die den Standards der US-amerikanischen SEC/PCAOB unterliegen.

Moritz Oberli ist diplomierter Wirtschaftsprüfer und verfügt über einen Bachelor-Abschluss der Fachhochschule Bern. Seine Führungsqualitäten hat er durch Executive Trainings an der Judge Business School der Universität Cambridge und an der Kennedy School of Government der Universität Harvard weiterentwickelt. Er engagiert er sich aktiv in verschiedenen Wirtschaftsverbänden und Organisationen im Bereich Thought Leadership, darunter der British Swiss Chamber of Commerce, der American Swiss Chamber of Commerce und der Swiss Society for Administrative Sciences.

Catrin Hinkel, CEO von Microsoft Schweiz, sagte: «Im Namen von Microsoft Schweiz möchte ich Christian Widmer für seinen wertvollen Beitrag während seiner Zeit bei uns herzlich danken. Ich freue mich, Moritz Oberli bei Microsoft Schweiz willkommen zu heissen und wünsche ihm viel Erfolg in seiner neuen Funktion. Ich bin zuversichtlich, dass Moritz Oberli mit seiner umfassenden Erfahrung und Expertise in der Beratung des öffentlichen Sektors und der digitalen Transformation unser Wachstum und unsere Wirkung auf unsere Kunden im Schweizer Markt beschleunigen wird.»

Moritz Oberli sagte: «Ich habe das Privileg, in einer entscheidenden Phase zu Microsoft Schweiz zu kommen. Künstliche Intelligenz spielt eine zunehmend grössere Rolle, insbesondere im öffentlichen Sektor. Ich freue mich darauf, meine langjährige Erfahrung und Expertise einzubringen, um innovative Ansätze voranzutreiben und zuverlässige Lösungen zu schaffen, die unsere Kunden bei ihrer digitalen Transformation unterstützen.»

Das Führungsteam von Microsoft Schweiz setzt sich nun aus den folgenden Mitgliedern zusammen: Catrin Hinkel (CEO), Alexander Gaertner (CFO), Andrew Reid (Global Partner Solutions Director), Bjørn Vestergaard (Director Microsoft Consulting), Calin Turcanu (Chief Operating Officer), Christian Thier (Financial Services Industry Lead), Karim Tejani (Head of Legal), Martin Haas (Director Small, Medium, Corporate Business), Marc Holitscher (National Technology Officer), Michael Isaac (Head of PR & Communications), Moritz Oberli (General Manager Public Sector), Roger Altorfer (Director Customer Success Unit), René Hürlimann (Director Solution Sales), Shipra Singh (Head of HR) und Sonja Meindl (Enterprise Commercial Director). (Microsoft Schweiz/mc/ps)