Mit KI den Finanzdienstleistungssektor revolutionieren: PriceHubble unter den Top FinTechs

Zürich – Das globale Immobiliendaten- und Technologie-Unternehmen PriceHubble ist in der AIFinTech100-Aufstellung für 2023 vertreten. Die jährlich erscheinende Liste nennt die führenden FinTech-Unternehmen, die künstliche Intelligenz (KI) einsetzen, um Finanzdienstleistungen zu revolutionieren.

FinTech Global, eine spezialisierte Forschungsplattform, die sich auf FinTech konzentriert, hat die neueste Ausgabe der AiFinTech100-Liste veröffentlicht. Dieses Ranking hebt die innovativsten Unternehmen der Welt hervor, die KI- und maschinelle Lerntechnologien entwickeln, um Herausforderungen zu lösen oder die Effizienz von Finanzdienstleistungen zu verbessern.

Mit KI Kosten sparen

Künstliche Intelligenz hat die Vorstellung der Menschen inspiriert und Finanzunternehmen eruieren nun, wie sie sie einsetzen können, um ihre Arbeitsvorgänge zu transformieren. Eine aktuelle Umfrage von The Economist fand heraus, dass 85 Prozent der Banken eine klare Strategie haben, wie sie KI in die Entwicklung neuer Produkte und Services integrieren. Eines der wichtigsten Argumente für diese Technologie ist die Kostenersparnis.

Das Auswahlverfahren für die diesjährige AIFinTech100-Aufstellung war besonders kompetitiv. Die Finalisten wurden von einem Gremium aus Branchenexperten und Analysten auf der Grundlage der von FinTech Global durchgeführten Recherche von über 2000 FinTech-Unternehmen ermittelt.

„Teil der AIFintech100-Aufstellung für 2023 zu sein, ist eine unglaubliche Bestätigung unserer Arbeit”, so Julien Schillewaert, CEO von PriceHubble. „Unser Fokus liegt auf den Bedürfnissen von Banken, Finanzinstituten, Vermögensverwalter:innen und Family Offices. Wir haben Lösungen entwickelt, die es ihnen ermöglichen, Einblicke in die Immobilienbranche und Analysen nahtlos in ihre Customer Journey einzubinden.»

AIFinTech100