Netwise wird Teil der Collana-Gruppe
Zürich – Die Collana-Gruppe, die mit verschiedenen Tochterunternehmen auch in der Schweiz aktiv ist, übernimmt Netwise. Mit dem Zusammenschluss stärkt die Unternehmensgruppe ihre Kompetenzen rund um Microsoft Dynamics 365 CRM, Automatisierung und Agentic AI. Davon profitieren auch Schweizer Kunden.
Netwise wurde 2008 in Warschau gegründet und beschäftigt rund 120 Mitarbeitende. Das Unternehmen begleitet Kunden in über 40 Ländern bei der Digitalisierung von Vertriebs- und Serviceprozessen und wurde bereits sieben Mal als «Microsoft Dynamics 365 Partner of the Year» ausgezeichnet.
Mit der Übernahme erweitert die Collana-Gruppe auch ihr Angebot in der Schweiz, wo sie bereits mit mehreren Tochterunternehmen wie Option 4.0, Data Dynamic, Collana Health und Collana Solutions präsent ist. Mit Netwise kommen zusätzliche Kompetenzen im internationalen CRM-Geschäft und bei länderübergreifenden Dynamics-365-Projekten hinzu.
«Netwise komplettiert nicht nur unsere Expertise, sondern passt auch kulturell hervorragend zur Collana-Gruppe. Wir freuen uns besonders auf die Umsetzung grösserer internationaler Projekte, die vorher so nicht möglich waren», erklärt Dirk Wieland, CEO der Collana-Gruppe.
Team und Marke bleiben bestehen
Netwise bleibt auch nach dem Zusammenschluss mit seinem bestehenden Team und seiner Marke am Markt aktiv. Gleichzeitig erhält das Unternehmen Zugang zu den Ressourcen und Kompetenzen der Collana-Gruppe.
«Wir haben uns schon seit einiger Zeit nach einem Partner umgesehen, der nicht nur ein starkes finanzielles Fundament mitbringt, sondern auch im unternehmerischen Verständnis zu uns passt. In der Collana-Gruppe haben wir genau das gefunden: Teil eines grösseren Ganzen zu sein und zugleich die eigene Stärke und Identität zu bewahren», ergänzt Jakub Skałbania, Gründer & CEO von Netwise.
Die bisherigen Gesellschafter von Netwise bleiben dem Unternehmen ebenfalls verbunden und reinvestieren im Zuge der Transaktion einen wesentlichen Teil ihrer Beteiligung in die Collana-Gruppe.
Hinter der weiteren Expansion der Collana-Gruppe steht unter anderem die Schweizer Beteiligungsgesellschaft Ufenau Capital Partners mit Sitz in Pfäffikon (SZ). Sie ist seit der Gründung der Gruppe im Jahr 2020 Mehrheitsgesellschafterin und verfolgt gemeinsam mit Collana das Ziel, spezialisierte IT-Unternehmen in Europa zusammenzuführen. Mit Netwise erweitert die Gruppe ihre Präsenz erstmals nach Mittel- und Osteuropa. (Collana/mc/hfu)
|Über die Collana-Gruppe
Die Collana-Gruppe ist eine europäische IT-Unternehmensgruppe mit einem breiten Portfolio an digitalen Lösungen und Dienstleistungen. Mit spezialisierten Tochterunternehmen in verschiedenen Ländern begleitet Collana Organisationen auf ihrem Weg der digitalen Transformation. Ein besonderer Fokus liegt auf Microsoft-Technologien, ERP, IT-Sicherheit und Cloud-Infrastrukturen. Weitere Informationen: www.collana.com
Über Netwise
Netwise ist ein 2008 in Warschau gegründeter IT-Dienstleister mit rund 120 Mitarbeitenden. Das Unternehmen ist auf Microsoft Dynamics 365 CRM und die Digitalisierung von Vertriebs-, Service- und Kundenprozessen spezialisiert. Netwise betreut Kunden in mehr als 40 Ländern und begleitet insbesondere internationale CRM-Projekte im Enterprise-Umfeld. Das Leistungsangebot reicht von Beratung und Konzeption über Implementierung bis zu Managed Services. Weitere Informationen: www.netwiseglobal.com