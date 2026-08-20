Netwise wird Teil der Collana-Gruppe

Zürich – Die Collana-Gruppe, die mit verschiedenen Tochterunternehmen auch in der Schweiz aktiv ist, übernimmt Netwise. Mit dem Zusammenschluss stärkt die Unternehmensgruppe ihre Kompetenzen rund um Microsoft Dynamics 365 CRM, Automatisierung und Agentic AI. Davon profitieren auch Schweizer Kunden.

Netwise wurde 2008 in Warschau gegründet und beschäftigt rund 120 Mitarbeitende. Das Unternehmen begleitet Kunden in über 40 Ländern bei der Digitalisierung von Vertriebs- und Serviceprozessen und wurde bereits sieben Mal als «Microsoft Dynamics 365 Partner of the Year» ausgezeichnet.

Mit der Übernahme erweitert die Collana-Gruppe auch ihr Angebot in der Schweiz, wo sie bereits mit mehreren Tochterunternehmen wie Option 4.0, Data Dynamic, Collana Health und Collana Solutions präsent ist. Mit Netwise kommen zusätzliche Kompetenzen im internationalen CRM-Geschäft und bei länderübergreifenden Dynamics-365-Projekten hinzu.

«Netwise komplettiert nicht nur unsere Expertise, sondern passt auch kulturell hervorragend zur Collana-Gruppe. Wir freuen uns besonders auf die Umsetzung grösserer internationaler Projekte, die vorher so nicht möglich waren», erklärt Dirk Wieland, CEO der Collana-Gruppe.

Team und Marke bleiben bestehen

Netwise bleibt auch nach dem Zusammenschluss mit seinem bestehenden Team und seiner Marke am Markt aktiv. Gleichzeitig erhält das Unternehmen Zugang zu den Ressourcen und Kompetenzen der Collana-Gruppe.

«Wir haben uns schon seit einiger Zeit nach einem Partner umgesehen, der nicht nur ein starkes finanzielles Fundament mitbringt, sondern auch im unternehmerischen Verständnis zu uns passt. In der Collana-Gruppe haben wir genau das gefunden: Teil eines grösseren Ganzen zu sein und zugleich die eigene Stärke und Identität zu bewahren», ergänzt Jakub Skałbania, Gründer & CEO von Netwise.

Die bisherigen Gesellschafter von Netwise bleiben dem Unternehmen ebenfalls verbunden und reinvestieren im Zuge der Transaktion einen wesentlichen Teil ihrer Beteiligung in die Collana-Gruppe.

Hinter der weiteren Expansion der Collana-Gruppe steht unter anderem die Schweizer Beteiligungsgesellschaft Ufenau Capital Partners mit Sitz in Pfäffikon (SZ). Sie ist seit der Gründung der Gruppe im Jahr 2020 Mehrheitsgesellschafterin und verfolgt gemeinsam mit Collana das Ziel, spezialisierte IT-Unternehmen in Europa zusammenzuführen. Mit Netwise erweitert die Gruppe ihre Präsenz erstmals nach Mittel- und Osteuropa. (Collana/mc/hfu)