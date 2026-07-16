Green Datacenter formiert die Geschäftsleitung neu und stellt die Weichen für weiteres Wachstum

Lupfig – Die Schweizer Datacenter-Anbieterin Green stellt die Weichen für die nächste Wachstumsphase. Um das Geschäft in der Schweiz weiter auszubauen und die Expansion nach Europa gezielt voranzutreiben, verstärkt Green per 1. August 2026 die Geschäftsleitung mit zwei erfahrenen Führungspersönlichkeiten.

Chris Keller wird CRO

Chris Keller verfügt über langjährige internationale Führungserfahrung in der Technologiebranche. Zuletzt verantwortete er als Managing Director Europe Central bei Amazon Web Services (AWS) das Cloud- und KI-Geschäft in der Schweiz, Österreich sowie Zentral- und Osteuropa. In dieser Funktion arbeitete er eng mit Unternehmen unterschiedlichster Branchen und Grössen zusammen und unterstützte sie bei der Umsetzung ihrer Digitalisierungs- und Innovationsstrategien. Zuvor bekleidete er Führungspositionen bei Apple und Hewlett Packard. Als Chief Revenue Officer (CRO) und Mitglied der Geschäftsleitung wird Chris Keller künftig sämtliche kundenbezogenen Bereiche verantworten. Dazu gehören Sales, Technical Sales, Marketing, Product Management und ESG.

«Unternehmen stehen vor der Herausforderung, das Potenzial von Cloud und KI in messbaren Geschäftswert zu übersetzen. Green verfügt über eine starke Marktposition und bietet Unternehmen die digitale Infrastruktur, die dafür notwendig ist. Ich freue mich darauf, gemeinsam mit Kunden, Partnern und Mitarbeitenden die nächste Wachstumsphase aktiv mitzugestalten», erklärt Chris Keller.

Jürg Baur stösst als CCSO zu Green

Jürg Baur bringt langjährige internationale Führungserfahrung aus Unternehmen wie UBS, Credit Suisse, General Electric und General Motors / OnStar mit. In den vergangenen Jahren leitete er globale IT- und Transformationsbereiche im Bankenumfeld und war unter anderem an der Public-Cloud-Strategie der UBS sowie an der Integration von Technology Services im Rahmen der Credit-Suisse-Übernahme beteiligt. Zuletzt verantwortete er weltweit den Bereich Application Support & Reliability und stellte die Stabilität geschäftskritischer Systeme sicher. Als Chief Corporate Services Officer / Chief of Staff (CCSO) und Mitglied der Geschäftsleitung wird Jürg Baur die Bereiche IT, Transformation, HR und Legal verantworten.

«Mit Chris Keller und Jürg Baur gewinnen wir zwei ausgewiesene Führungspersönlichkeiten mit internationaler Markt-, Technologie- und Transformationserfahrung. Sie werden wichtige Impulse setzen und den erfolgreichen Wachstumskurs von Green in der Schweiz und Europa unterstützen», erklärt Roger Süess, CEO von Green.

Die Geschäftsleitung von Green Datacenter setzt sich per 1. August 2026 wie folgt zusammen: Roger Süess (CEO und VRP), Anna Arai (CFO), Andrea Luigi Campomilla (COO), Chris Keller (CRO), Heiko Siats (Geschäftsführer Green Datacenter Germany GmbH), Markus Meier (CCO) sowie Jürg Baur (CCSO).

Marco Stadler, bisher Chief Sales Officer von Green und Mitglied der Geschäftsleitung, verlässt das Unternehmen. Der Verwaltungsrat und die Geschäftsleitung danken Marco Stadler für seinen wertvollen Beitrag zur Entwicklung von Green und wünschen ihm für seine berufliche und private Zukunft weiterhin viel Erfolg. (Green/mc/hfu)