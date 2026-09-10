TD SYNNEX ernennt Oliver Bachmann zum Leiter Endpoint Solutions

Rotkreuz – TD SYNNEX Switzerland hat Oliver Bachmann zum Leiter des Endpoint Solutions Geschäfts ernannt. Er übernimmt die Position per 1. September 2026 und wird Mitglied des Schweizer Country Management Teams.

Oliver Bachmann kennt das Schweizer Endpoint Solutions Geschäft bereits aus seiner bisherigen Rolle als interimistischer Leiter. Der langjährige TD SYNNEX Manager war zuvor für das Apple Business in der Schweiz verantwortlich und trug massgeblich dazu bei, die starke Marktposition des Unternehmens in diesem Bereich weiter auszubauen. Unter seiner Leitung konnte TD SYNNEX die Position als führender Distributor im Apple Business Markt weiter ausbauen und festigen.

Gabriele Meinhard, VP, Managing Director der TD SYNNEX Switzerland, dazu: „Oliver hat in den vergangenen Monaten eindrucksvoll bewiesen, dass er unser Endpoint Solutions Geschäft erfolgreich führen und strategisch weiterentwickeln kann. Ich freue mich sehr, dass wir ihn mit seiner umfassenden Marktkenntnis, seiner Führungserfahrung und seinem klaren Fokus auf unsere Partner für diese wichtige Position gewinnen konnten.“

In seiner neuen Rolle wird Oliver Bachmann die weitere Entwicklung des Endpoint Solutions Geschäfts in der Schweiz vorantreiben und gemeinsam mit seinem Team die Marktposition von TD SYNNEX in den Bereichen Client Devices, Mobility und End User Computing stärken.

Oliver Bachmann, Senior Director Endpoint Solutions äusserte sich: „Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe und das Vertrauen, das mir entgegengebracht wird. Gemeinsam mit unserem engagierten Team werden wir unseren Herstellern, Vertriebspartnern und Geschäftspartnern auch künftig innovative Lösungen, hohe Servicequalität und nachhaltige Unterstützung bieten. Besonders spannend sind für mich die nächste Generation von Endgeräten sowie die wachsende Bedeutung von Security-, Lifecycle- und Managed Services. Diese Veränderungen eröffnen dem Channel enormes Potenzial. Gemeinsam mit unseren Herstellern und Partnern möchten wir diese Chancen aktiv gestalten und unseren Kunden einen echten Mehrwert auf ihrem Weg in die Zukunft des Modern Workplace bieten.“ (TD Synnex/mc/hfu)