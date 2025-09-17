Nexi wird vollständiger Eigentümer von Computop

Bamberg – Das europäische PayTech-Unternehmen Nexi Group hat heute bekanntgegeben, dass sie die Transaktion für die restlichen Unternehmensanteile des deutschen Zahlungsdienstleisters und Omnichannel-Spezialisten Computop Paygate GmbH abgeschlossen hat. Computop ist weiterhin ein eigenständiges Unternehmen innerhalb der Nexi Group.

Nexi unterstreicht damit seinen strategischen Fokus auf Deutschland und die DACH-Region als Kernmarkt und den E-Commerce als zentralen Wachstumstreiber. Die starke Marktpräsenz von Computop, die langjährigen Händlerbeziehungen und die führenden E-Commerce- und Omnichannel-Zahlungslösungen ergänzen sich ideal mit der Vision von Nexi, einfache, nahtlose und sichere Zahlungen über alle Kanäle und Regionen hinweg zu ermöglichen.

„Nach einer immer enger werdenden Zusammenarbeit und dem Übergang von Computop in die nächste Entwicklungsphase werden wir das Potenzial von Computop mit seinem starken Omnichannel-Angebot für Händler und Dienstleister schneller ausschöpfen – in Deutschland, der gesamten DACH-Region und darüber hinaus durch die Expansion in relevante Märkte mit Hilfe der Präsenz von Nexi in mehr als 25 Ländern in Europa“, sagt Thomas Spreitzer, CEO Nexi DACH.

Die bisherigen Eigentümer ziehen sich nach der vollständigen Übernahme durch Nexi aus der Unternehmensführung zurück. Mitgründer Ralf Gladis übergibt damit seine Rolle als CEO an den derzeitigen Geschäftsführer und CSO von Computop, Stephan Kück.

„Eine erfolgreiche Integration in das europäische PayTech-Unternehmen Nexi Group, verbunden mit einer wichtigen Rolle für Computop, ist genau das, was wir als Gründer bei der Vorbereitung des Exits angestrebt haben. Für mich ist es nun an der Zeit, mich als CEO zu verabschieden. Gemeinsam mit unseren Mitarbeitern habe ich unglaubliche 28 Jahre damit verbracht, Computop zu dem deutschen Marktführer zu machen, der es heute ist. Ich werde die Geschäftsführung in die fähigen und erfahrenen Hände von Stephan Kück, Thomas Egglseder und Kenneth M. Overgaard-Nielsen legen. Dieses Management-Team ist gut aufgestellt, um Computop sicher durch die zukünftigen Herausforderungen zu navigieren und weiteren Erfolg zu ermöglichen”, sagt Gladis.

„Wir danken insbesondere Ralf Gladis, dem bisherigen CEO und einem der Gründer von Computop, für sein grosses Engagement und sein Vertrauen, dass Computop mit Nexi eine starke Unternehmensgruppe gefunden hat, die Computop weiterentwickeln kann. Gleichzeitig möchten wir Stephan dafür danken, dass er die Rolle des CEO von Computop übernommen hat, um die nächste Phase der Zusammenarbeit einzuleiten, die es uns ermöglichen wird, die Omnichannel-Stärke von Computop mit der Grösse und Innovationskraft von Nexi weiter zusammenzubringen”, so Spreitzer.

Über den Kaufpreis der Transaktion haben die Parteien Stillschweigen vereinbart. (Nexi/mc/hfu)