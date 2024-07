Neue Komponenten in Oracle Cloud HCM erleichtern die Arbeit von Personalabteilungen und Mitarbeitern

München – Oracle kündigt heute neue UX-Funktionen in Oracle Fusion Cloud Human Capital Management (HCM) an. Die neuen Oracle Activity Center wurden speziell für Mitarbeitende, Manager und andere HR-Experten entwickelt und basieren auf der benutzerfreundlichen Redwood User Experience von Oracle. Sie können so ihre Produktivität steigern und die Erreichung der Unternehmensziele beschleunigen.

„Um mit den sich ständig ändernden geschäftlichen Prioritäten Schritt halten zu können, benötigen Mitarbeiter benutzerfreundliche Tools, mit denen sie schnell und präzise an den Aufgaben arbeiten können, die für ihre jeweilige Rolle am wichtigsten sind”, so Chris Leone, Executive Vice President, Applications Development, Oracle. „Mit rollenspezifischen User Experiences im Activity Center erhalten Oracle Cloud HCM-Nutzer schnellen Zugriff auf Informationen, Massnahmen und Tools, die die Produktivität steigern, HR-Prozesse beschleunigen, die Employee Experience verbessern und das Wachstum des gesamten Unternehmens fördern.“

Die User Experiences des Oracle Activity Center bieten Informationen und Tools, die dabei helfen, die Effektivität und Wirkung der Arbeit durch einen zentralen, handlungsorientierten Hub zu steigern, der auf jeden Einzelnen und seine Aufgaben und Verantwortlichkeiten zugeschnitten ist. Oracle Activity Center bündelt Anwendungen und Informationen, die für Mitarbeiter relevant sind und liefert massgeschneiderte KPIs und Einblicke. Zusätzlich ermöglicht es die Kommunikation im Workflow, neue Engagement-Massnahmen und zeigt KI-gesteuerte Empfehlungen und Warnungen an, damit sich die Nutzer auf das Wesentliche konzentrieren können. Die wichtigsten vier Bereiche im Oracle Activity Center umfassen:

Employee Activity Center: Erlaubt den Mitarbeitern, ihre Produktivität zu steigern und die wichtigsten Massnahmen jederzeit schnell zu priorisieren. Mit einer hochgradig personalisierten Ansicht kritischer Daten, KPIs, Schlüsselaktivitäten, anstehender Meilensteine, massgeschneiderter Kommunikation und KI-gestützten Peer-Feedback-Tools können Organisationen das Engagement ihrer Mitarbeiter steigern, engere Beziehungen am Arbeitsplatz fördern und die Mitarbeitererfahrung verbessern.

Team Activity Center: Ermöglicht es Managern, individuelle und Teamaktivitäten einfach zu koordinieren und sich gleichzeitig auf die dringendsten Bedürfnisse des Unternehmens zu konzentrieren. Mit einer einzigen Sicht auf Teamprioritäten und KPIs, Einblicken in Teamleistung, -entwicklung und -engagement, Transparenz bei offenen Stellen und Anforderungen sowie KI-gestützten Feedback-Tools für Manager können Organisationen ihre Produktivität maximieren und die Teamleistung verbessern.

Recruiting Activity Center: Ermöglicht es Recruitern, die wichtigsten Aufgaben schnell zu priorisieren und die nächsten Schritte einzuleiten, um Engpässe im Prozess zu reduzieren. Mit einem zentralen Überblick über die Rekrutierungsaktivitäten und den von der KI empfohlenen nächsten Schritten können Organisationen die besten Talente gewinnen, den Rekrutierungsprozess beschleunigen und Konkurrenten in einem hart umkämpften Rekrutierungsumfeld ausstechen.

Payroll Activity Center: Ermöglicht Abrechnungsspezialisten Fehler schnell zu erkennen und zu beheben, um sicherzustellen, dass Mitarbeiter korrekt und pünktlich bezahlt werden. Mit einer zentralen Sicht auf die Gehaltsabrechnung für alle globalen Geschäftsbereiche, proaktiven Warnmeldungen und der Möglichkeit, schnell Korrekturmassnahmen zu ergreifen, können Unternehmen ihre Gehaltsabrechnungsprozesse optimieren, Fehler reduzieren und die Erwartungen der Mitarbeiter an eine schnelle und genaue Bezahlung erfüllen.

Oracle Cloud HCM wurde für die Cloud entwickelt und ist eine Komplettlösung, die alle Personalprozesse von der Einstellung bis zum Ausscheiden eines Mitarbeiters in einem Unternehmen mit einer nativen Employee Experience-Plattform verbindet. Durch die Verknüpfung aller Mitarbeiterdaten auf einer einzigen Plattform haben die HR-Teams Zugriff auf eine Single Source of Truth, die sie bei der Entwicklung ihrer Personalstrategie unterstützt. Darüber hinaus fungiert die integrierte KI als Berater bei der Analyse von Personaldaten, bei der Erstellung von Inhalten sowie bei der Erarbeitung von Empfehlungen und wichtigen Erkenntnissen zur Verbesserung der Geschäftsabläufe.

Hier mehr über Oracle Cloud HCM erfahren. (Oracle/mc/ps)