Neuer Schweizer Streamingdienst «oneplus» exklusiv bei Quickline

Nidau – Ab sofort geniessen Quickline-Kundinnen und -Kunden noch mehr attraktiven Inhalt: Über die Quickline TV-Box erhalten sie als Erste Zugang zum neuen Schweizer Streamingdienst «oneplus» von CH Media Entertainment – kostenlos und exklusiv via Quickline TV-Box. Damit eröffnet ihnen Quickline eine weitere Welt voller Spannung und Unterhaltung für die ganze Familie.

«Heute startet der neue Streamingdienst «oneplus» und unsere Kundinnen und Kunden sind von Anfang an mit dabei. Damit profitieren sie von noch mehr purem Streamingvergnügen», freut sich Frédéric Goetschmann, CEO Quickline. «Wir sind stolz darauf, dass wir ihnen exklusiv via Quickline TV-Box diese neue attraktive Erlebniswelt eröffnen können. Sie ergänzt das umfassende Angebot von Quickline TV von Live-Sport über Dokumentationen bis zu Familienfilmen optimal. Bei uns findet jeder seine Lieblingsinhalte. Und als Schweizer Unternehmen freut es uns insbesondere, mit «oneplus» ein erstklassiges Schweizer Unterhaltungsangebot für die ganze Familie offerieren zu können. 100 Prozent Swissness – das passt perfekt zu uns.»

Beste Unterhaltung für die ganze Familie

Über die Quickline TV-Box kommen Kundinnen und Kunden automatisch in den Genuss des neuen Streamingdienstes «oneplus». Damit steht ihnen das ganze Universum an Inhalten von CH Media Entertainment mit zigtausend Stunden an nationalem und internationalem Content offen, darunter exklusive Eigenproduktionen, beliebte Serien wie «The Blacklist», «King of Queens» oder «Derby Girl», Schweizer Spielfilme wie «Zwingli», «Platzspitzbaby» oder «Bruno Manser», zahlreiche aktuelle Hollywood-Blockbuster wie «Greenland» oder «Venom», eine grosse Palette an Kinder-Inhalten oder Live-Sport-Leckerbissen wie Spiele der UEFA Champions League sowie zahlreiche Film- und Serien-Highlights der nationalen TV-Sender von CH Media bis 30 Tage nach Ausstrahlung. Der Zugang erfolgt einfach und bequem über die «oneplus»-App, die auf der Quickline TV-Box bereits installiert ist. Dazu können Kunden mit ihrem Quickline-Login «oneplus» auch im Web oder auf dem Smartphone nutzen.

«oneplus» bis nächsten Sommer kostenlos

Zum Start des neuen Streamingdienstes erhalten alle bestehenden und neuen Kundinnen und Kunden mit einer Quickline TV-Box «oneplus» kostenlos und werbefrei bis Ende Juni 2022. Damit können sie gleichzeitig auf zwei Geräten streamen und geniessen neben zahlreichen Film-, Serien- und Doku-Highlights zusätzlich hochkarätige Inhalte wie eigens von CH Media produzierte Schweizer «Originals» und exklusive Previews der Eigenproduktionen von 3+ und TV24 wie «Der Bachelor», «Bauer, ledig, sucht» oder «Die Höhle der Löwen Schweiz». (Quickline/mc/ps)