newhome.ch, das Immobilienportal der Kantonalbanken, setzt auf SwissID

Opfikon – Mit SwissID melden sich Benutzerinnen und Benutzer bei Schweizer Onlinediensten einfach und sicher an. SwissID ist eine kostenlose Dienstleistung der SwissSign Group und kommt nun erstmals auch im Immobilienbereich auf dem Schweizer Immobilienportal newhome.ch zur Anwendung.

«Die Partnerschaft zwischen SwissSign Group und newhome.ch basiert auf der Umsetzung modernster Technologien, sodass sich Immobiliensuchende wie auch Inserierende bei uns einfach, sicher und kostenlos registrieren können», sagt Jean-Pierre Valenghi, CEO von newhome.ch. «Für uns lagen die Vorteile klar auf der Hand. Die Benutzer/innen sparen bei einer Registration auf newhome.ch Zeit, und haben mit dem SwissID-Login neben diversen bestehenden Onlineportalen nun erstmals auch Zugang auf ein Schweizer Immobilienportal.»

Mit SwissID werden die Daten von Nutzerinnen und Nutzer verschlüsselt und ausschliesslich in der Schweiz gespeichert und sind so vor Zugriff Dritter geschützt. Die Kontrolle der Daten liegt bei den Benutzern – sie entscheiden jederzeit selbst, welche Daten Sie welchem Onlinedienstanbieter freigeben möchten. Mit einer Zwei-Faktor-Authentifizierung kann der Nutzer seine SwissID zudem optional mit einer zusätzlichen Sicherheitsstufe versehen.

Markus Naef, CEO der SwissSign Group: «Wir freuen uns, dass wir mit newhome.ch das erste Immobilienportal zu unseren Partnern zählen dürfen. Dieser Zuwachs bestätigt uns darin, dass die SwissID auch für die Immobilienbranche eine ideale Lösung ist.» (SwissSign Group/mc/ps)

Über SwissSign Group

Vertrauenswürdige Identitäten von SwissSign Group bilden die Grundlage für sichere E-Business-Prozesse. Als Schweizer Trust Service Provider (TSP) begleitet SwissSign Menschen und Unternehmen in eine erfolgreiche digitale Zukunft. SwissSign Group ist Anbieterin von SwissID und ein Joint Venture aus staatsnahen Betrieben, Finanzunternehmen, Versicherungsgesellschaften und Krankenkassen (SBB, Schweizerische Post, Swisscom, Banque Cantonale de Genève, Credit Suisse, Entris Banking, Luzerner Kantonalbank, Raiffeisen, Six Group, UBS, Zürcher Kantonalbank, Axa, Baloise, CSS, Helvetia, Mobiliar, SWICA, Swiss Life, Vaudoise und Zürich).

Die SwissSign Group hat zwei Eckpfeiler: Identitäts-Services unter der Marke SwissID sowie Zertifikatsdienste. SwissID ist die digitale Identität der Schweiz, welche einen einfachen und sicheren Zugang zur Onlinewelt ermöglicht. Dank elektronischen Zertifikaten können Daten verschlüsselt und damit vor ungewolltem Zugriff geschützt ausgetauscht werden. Als Schweizer Trust Service Provider (TSP) begleitet die SwissSign Group Menschen und Unternehmen in eine erfolgreiche digitale Zukunft, schützt dabei Daten nach den höchsten Sicherheitsstandards und behält sie in der Schweiz.

Weitere Informationen finden Sie auf www.swisssign-group.com, www.swissid.ch und auf dem Twitter-Profil von @SwissSign.

Über newhome.ch

2013 gegründet, ist newhome.ch AG ein Unternehmen von 18 Kantonalbanken mit Sitz in Zürich. Das Unternehmen betreibt mit «newhome.ch» das grösste kostenlose Immobilienportal der Schweiz. newhome.ch ging aus 15 Kantonalbank-Marktplätzen hervor, die ab 1999 primär auf kantonaler Ebene kostenlose Immobilienportale für private und professionelle Immobilien-Anbieter und -Suchende betrieben. Im März 2013 wurden die 15 kantonalen Marktplätze ins nationale Portal newhome.ch integriert.

Die beteiligten Kantonalbanken sind nicht nur Trägerschaft von newhome.ch, sondern unterstützen die newhome.ch AG auch im Betrieb der Plattform. So stellen sie die Freigabe der Immobilien-Inserate sicher, beantworten Supportanfragen und verwalten Daten der ihnen zugeordneten registrierten Benutzer. Auf diese Weise ist eine regionale Betreuung von Anbietern und Suchenden gewährleistet. Das gesamte Basisangebot ist kostenlos und mit einer Auswahl zusätzlicher Services erhalten Inserenten die Möglichkeit Objekte noch wirkungsvoller anzubieten. Das macht newhome.ch für Anbieter als auch für Suchende zu einem der meistbeachteten Immobilienportale der Schweiz.

