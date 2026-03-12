Nexi und Computop starten die nächste Phase ihrer Zusammenarbeit für beschleunigtes Wachstum

Eschborn – Das europäische Paytech-Unternehmen Nexi und seine Tochtergesellschaft Computop treten in die nächste Phase ihrer Zusammenarbeit ein, um Wachstum zu beschleunigen und Effizienzpotenziale in zentralen Bereichen zu heben.

Im Fokus steht eine engere Abstimmung unter anderem in der Produktentwicklung, im Vertrieb, in der Technologie und im operativen Geschäft – verbunden mit klaren Vorteilen für Händlerkunden: ein breiteres Lösungsportfolio, schnellere Verfügbarkeit von Innovationen und verlässliche Performance.

Gebündelte Stärken für ein Unified-Commerce-Angebot

Ein zentrales Element ist die gemeinsame Weiterentwicklung von Unified Commerce (Omnichannel). „Gemeinsam mit den E-Commerce-Fähigkeiten und der Plattformstärke von Computop kann Nexi sein Unified-Commerce-Angebot beschleunigen und schärfen: nahtlose Payment-Erlebnisse über alle Kanäle – online, mobil und am POS – bei gleichzeitig verkürzter Time-to-Market“, erläutert Thomas Spreitzer, CEO Nexi DACH.

Die DACH-Region bleibt ein priorisierter Wachstumstreiber. Gleichzeitig wird der gemeinsame Lösungs- und Plattformansatz schrittweise in weiteren europäischen Märkten ausgerollt. Eine gemeinsame Roadmap für E-Commerce und Unified Commerce bildet dafür die Grundlage.

Nexi bringt eine etablierte Marktposition mit tiefen Händlerbeziehungen am POS, europäische Reichweite, Innovationskraft und Infrastruktur ein; Computop ergänzt Technologieexpertise, Plattformstärke und enge Händlerbeziehungen im E-Commerce.

Kontinuität im Management und geordneter Übergang

Stephan Kück hat sich nach mehr als 16 Jahren in der Geschäftsführung – zuletzt als CEO – entschieden, das Unternehmen zu verlassen. Nexi dankt ihm für sein langjähriges Engagement und seinen Beitrag zum Auf- und Ausbau des E-Commerce- und Omnichannel-Geschäfts sowie zur Mitgestaltung des Zusammenwachsens und der intensivierten Zusammenarbeit mit Nexi in den vergangenen Monaten.

Thomas Egglseder wird seine Rolle als Computop’s CFO beibehalten. Kenneth M. Overgaard Nielsen übernimmt die Position des CEO von Computop. Damit ist Kontinuität im Führungsteam sichergestellt.

Stabilität und Mehrwert für Händlerkunden

„Händlerkunden behalten Verlässlichkeit und gewinnen Reichweite: Vom Online-Checkout bis zur Zahlung am POS liefern wir Innovation, Stabilität und Skalierbarkeit aus einer Hand“, erklärt Kenneth M. Overgaard Nielsen, CEO von Computop. Servicelevel und Zusagen bleiben unverändert – während die Umsetzung an Tempo gewinnt. (Nexi/mc/hfu)