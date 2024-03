Nokia verlagert globale HR-Funktionen auf Oracle Fusion Cloud HCM

London – Mit Oracle Cloud HCM wird Nokia in der Lage sein, die HR-Prozesse für die über 80’000 Mitarbeiter des Unternehmens in 115 Ländern zu zentralisieren und zu vereinfachen. Die neue HR-Plattform mit dem Namen NokiaME wird die bisher auf Geschäftseinheits- oder Länderebene betriebenen On-Premises-Systeme ersetzen und mehr als 100 HR-Prozesse in einem einzigen integrierten HR-Management-System rationalisieren.

«Die Einführung von NokiaME ist ein wichtiger Schritt in eine neue Ära der Personalarbeit bei Nokia. Es handelt sich um eine echte digitale Transformation, die alle unsere HR-Funktionen umfasst und sich positiv auf die Erfahrungen unserer gesamten globalen Belegschaft auswirkt», so Lisbeth Nielsen, Head of People Business Services, Nokia.

«Die Oracle-Plattform ermöglicht es uns, unsere HR-Prozesse zu integrieren und zu harmonisieren, die Komplexität zu beseitigen und unsere HR-Funktion in die Lage zu versetzen, mit Schnelligkeit und Einsicht auf die sich entwickelnden Bedürfnisse unserer Mitarbeiter und unseres Unternehmens zu reagieren. Sie bietet uns auch eine solide Grundlage für die Entwicklung digitaler Erlebnisse für unsere Mitarbeiter mit echter Nutzerorientierung, die unsere Arbeitsweise und die von uns genutzten Tools erheblich vereinfacht und ein nahtloses und intuitives Mitarbeitererlebnis bietet, das den Menschen in jedem Schritt ihres Beschäftigungslebenszyklus dient. Mit NokiaME lösen wir unser zentrales Versprechen an unsere Mitarbeiter ein: ‹Deine Arbeit – aber einfacher›.»

«Neben der entscheidenden Transformation unserer Mitarbeitererfahrung sehen wir viele Vorteile aus der Perspektive der digitalen Transformation. Oracle HCM ist eine SaaS (Software as a Service)-Lösung, was bedeutet, dass wir bereits jetzt regelmässige Updates von Oracle erhalten, um sicherzustellen, dass das System sicher und stabil bleibt und schnell auf sich ändernde Geschäftsanforderungen reagieren kann – abgestimmt auf globale Standards. Auch die traditionelle und generative KI-Innovation von Oracle, die mit der Plattform geliefert wird, ist sehr wertvoll und ermöglicht uns eine kontinuierliche Verbesserung», so Irina Starikova, Head of Enterprise Applications, Nokia.

Oracle Cloud HCM wird es Nokia ermöglichen, die Mitarbeitererfahrung zu verbessern, bessere Einblicke in die Belegschaft zu gewinnen und einen einheitlichen Ansatz für das Personalmanagement im gesamten Unternehmen zu bieten. Mit der Oracle-Plattform ist Nokia auch in der Lage, mehr Automatisierung und Self-Service-Prozesse einzuführen, um die manuelle Verwaltung zu reduzieren und die Produktivität der Mitarbeiter zu steigern.

Mit der in die HR-Prozesse eingebetteten KI und Hunderten von neuen Funktionen, die jedes Quartal hinzukommen, ermöglicht Oracle Cloud HCM Nokia auch, die neuesten Innovationen und Best Practices zu nutzen, um Nokia-Mitarbeiter, Personalmanager und HR-Experten zu unterstützen.

«In einer Zeit, in der Talente zu einem wichtigen Unterscheidungsmerkmal für Unternehmen geworden sind, unterstützt Oracle das Ziel von Nokia, die Mitarbeiterbetreuung und das Mitarbeitererlebnis in den Mittelpunkt ihrer Wachstums- und Führungsstrategie zu stellen», sagt Cormac Watters, Executive Vice President, Applications, EMEA, Oracle. «Oracle Cloud HCM wurde speziell für die Cloud entwickelt und ermöglicht es Nokia, alle HR-Prozesse, von der Einstellung bis zum Ausscheiden, in der gesamten Organisation zu verbinden. Durch die Verbindung aller HR-Daten auf einer einzigen Plattform haben die HR-Teams von Nokia Zugriff auf eine einzige Quelle der Wahrheit, um ihre Personalstrategie zu informieren und die Entscheidungsfindung zu verbessern.»

Die Implementierung wird von dem Oracle PartnerNetwork-Mitglied Tata Consultancy Services betreut.

«Die Umstellung von Nokia auf Oracle Cloud HCM bringt unmittelbare und greifbare Vorteile für die Mitarbeiter und das Personalwesen», sagte Vikram Karakoti, Global Head, Enterprise Solutions, TCS. «TCS arbeitet seit Jahrzehnten mit Oracle zusammen und wird auch in Zukunft ein aktiver Partner bei der Bereitstellung seiner SaaS-Lösungen sein. Wir sind bereit, unsere technische Expertise und unser tiefes Branchenwissen zu nutzen, um unseren Kunden eine ganzheitliche digitale Transformation zu ermöglichen.» (Oracle/mc)