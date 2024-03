Nutzung der Windows 11-Suchfunktion: So findet man Dateien blitzschnell

Düsseldorf – Bei der Suche von Dateien, die jüngst oder vor längerer Zeit auf dem Rechner abgelegt wurden, ist eine gute Organisation Key. Doch die Schnelllebigkeit des Alltags macht es zu einer Herausforderung, bereits beim Speichervorgang zu 100 Prozent eine feste Ablagestruktur einzuhalten. Damit sich die benötigten Dateien dennoch schnell finden lassen, ist es hilfreich, die Suchfunktion des Rechners zu nutzen. Diese verbirgt sich bei Windows 11 in verschiedenen Bereichen und ist in wenigen Sekunden aktiviert.

Wie man hierbei am besten vorgehen kann, verrät die folgende Anleitung.

Was die Suchfunktion einer manuellen Suche voraus hat

Das Betriebssystem Windows 11 Enterprise ist eine Lösung, die sich für Unternehmen vor allem aus folgenden Gründen eignet:

Es erhält regelmäßige Updates.

Somit bietet es einen exzellenten Schutz gegen verschiedenste Arten von Cyberkriminalität.

Es hat eine umfangreiche Verwaltung von Apps und Geräten an Bord.

Die Verwaltung von Druckaufträgen kann ohne einen Server übernommen werden.

Wie die vorangegangenen Betriebssysteme auch, kommt Windows 11 in der Unternehmensversion mit einem klassischen Windows Explorer daher. Über die angelegten Pfade und Strukturen können die gewünschten Dateien aufgespürt werden. Da dies bei Tausenden von Elementen, wie sie für ein Unternehmen charakteristisch sind, extrem viel Zeit erfordert, empfiehlt es sich, die Suchfunktion in Windows 11 zu nutzen. Hierüber werden die Wunschdateien mitsamt Pfad aufgelistet.

Option 1: Klassische Suche von Dateien über den Explorer von Windows 11

Der Explorer kann über eine Verknüpfung in der Taskleiste geöffnet werden oder ist per Rechtsklick auf das Start-Menü auffindbar. Um die Suche so effizient wie möglich zu gestalten, sollte sie auf einen speziellen Speicherort eingegrenzt werden. Wenn man weiß, dass die Datei beispielsweise im Ordner XY zu finden ist, so handelt es sich hierbei um den auszuwählenden Speicherort. Ist diese Information nicht bekannt, kann auf dem gesamten PC gesucht werden. Dies ist allerdings keine schnelle Lösung. Vielmehr sollte man sich im Klaren sein, dass die ordnerübergreifende Suche je nach Gesamtanzahl der Dateien überdurchschnittlich viel Zeit in Anspruch nimmt.

Um die gewünschte Datei zu finden, gibt man einen relevanten Suchbegriff rechts oben in die Suchleiste des Windows Explorers ein. Die Suchleiste ist an dem kleinen Symbol einer Lupe zu erkennen und entspricht einem Feld, in das ein Freitext eingegeben werden kann. Wurde der Suchprozess gestartet, listet das System passende Matches nacheinander auf und bietet hierzu als Information die Details zum exakten Ablageort. So kann man die gewünschte Datei im Handumdrehen identifizieren.

Option 2: Schnelle Suche von Dateien direkt in der Taskleiste

Ob im Büro oder bei der Arbeit remote am Ende der Welt: Muss es einmal besonders schnell gehen, ist die Suche via Windows 11 Taskleiste möglich. Hierbei wird das zu suchende Schlüsselwort in die Taskleiste direkt eingegeben. Die Registerkarte «Dokumente» bietet im Anschluss die Möglichkeit, die Suchergebnisse nach Dokumenten zu filtern. Andere Dateiformate wie Bilder und Videos werden in diesem Fall nicht angezeigt. Hierdurch kann die Suche von vornherein stark eingeschränkt und Zeit gespart werden.

Fazit

Die Enterprise-Version von Windows 11 ist speziell für die Bedürfnisse von Unternehmen konzipiert und bietet mit der Suchfunktion Effizienz. Besonders attraktiv ist die Suche in der Taskleiste. Sie ist nur einen Klick entfernt. (Lizenzguru/mc/hfu)