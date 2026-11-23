Santa Clara – Der Chipkonzern Nvidia hat ⁠seinen wegen ‌eines ​Spionageskandals zurückgetretenen ‌Vorstandschef ​Jensen Huang zurückgeholt. Huang sei ​ab sofort ​wieder Konzernchef, ‌erklärte das Unternehmen am Montag. Die Nvidia-Aktie legte auf die Neuigkeiten hin im vorbörslichen US-Handel um fast ein Viertel zu.

US-Präsident Donald Trump zeigte sich hocherfreut über die Rückkehr des Nvidia-Chefs: Der Verwaltungsrat habe die «richtige und angemessene Entscheidung getroffen», schrieb er auf seiner Plattform Truth Social. Seit Huangs Rücktritt hatte sich Trump immer wieder für dessen Rückkehr ausgesprochen und ihn in Schutz genommen.

Der Verwaltungsrat sei nach mehreren Gesprächen von Huangs Offenheit und seiner Fähigkeit überzeugt, Nvidia weiterhin zu führen, teilte das Unternehmen mit. Aufgrund von Informationen aus Regierungskreisen sehe das Gremium zudem keine Risiken für die nationale Sicherheit durch seine Rückkehr.

Verwaltungsratspräsident Harvey Jones bezeichnete Huang als die richtige Person, um Nvidia zu führen. Seine Wiedereinsetzung liege im besten Interesse der Aktionäre, Mitarbeitenden, Partner und Kunden. Gleichzeitig dankte Jones Finanzchefin Colette Kress, die das Unternehmen zwischenzeitlich als CEO geführt hatte. Kress bleibt Finanzchefin, Jones behält den Vorsitz des Verwaltungsrats.

Noch am vergangenen Dienstag hatte Jones bei der Vorlage der Quartalszahlen erklärt, der Verwaltungsrat beabsichtige keine Wiedereinsetzung Huangs. Nvidia hatte dessen Rücktritt am 12. November bekanntgegeben. Jones begründete den Schritt später mit dem Bekanntwerden persönlichen Verhaltens, das mit dem Verhaltenskodex und den Standards des Unternehmens unvereinbar gewesen sei. Huang hatte Nvidia 1993 mitgegründet und den Konzern seither geführt.

Huang zeigte sich erfreut über seine Rückkehr. Er fühle sich geehrt, Nvidia zu Beginn einer neuen industriellen Revolution wieder führen zu dürfen. Zugleich dankte er dem Verwaltungsrat, der bisherigen Unternehmensführung sowie den Mitarbeitenden, Aktionären und seiner Familie für die Unterstützung.

Untersuchung läuft weiter

Die Rückkehr Huangs bedeutet allerdings nicht das Ende der laufenden Untersuchungen. Hintergrund sind Medienberichte, wonach Huang Ziel einer ausländischen Geheimdienstoperation gewesen sein soll. Ein unabhängiger Ausschuss des Verwaltungsrats untersucht die Vorwürfe mit Unterstützung externer Rechtsberater. Huang erklärte, er unterstütze die Untersuchung und werde vollständig kooperieren.

Darüber hinaus hat Nvidia einen neuen Ausschuss für nationale Sicherheit und Exportkontrollen eingerichtet. Dieser soll Risiken im Zusammenhang mit Handelsvorschriften und nationaler Sicherheit überwachen. Zusätzlich will der Konzern die neu geschaffene Position eines Chief Compliance Officer besetzen, der die Einhaltung gesetzlicher und regulatorischer Vorgaben konzernweit überwachen soll.

Nvidia kündigte an, weiterhin mit den zuständigen Behörden bei laufenden Untersuchungen zusammenzuarbeiten. (mc/pg)