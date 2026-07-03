Objectway übernimmt Schweizer Private Banking-Technologiesparte von FNZ

Genf – Das Schweizer Private-Banking-Technologiegeschäft FNZ Switzerland SA, das bisher unter dem Namen New Access firmierte, wird künftig unter der Marke Objectway Switzerland geführt. Mit der Übernahme begrüsst Objectway mehr als 160 Mitarbeitende, die ihre Expertise aus der Entwicklung innovativer und mehrfach ausgezeichneter Lösungen für über 40 Privatbanken einbringen. Die Akquisition sei ein wichtiger Schritt in der Wachstumsstrategie des Unternehmens und unterstreiche das Ziel, die Präsenz in internationalen Wealth-Management-Zentren wie der Schweiz, Liechtenstein, Luxemburg, Monaco und den Bahamas weiter auszubauen, heisst es in einer Medienmitteilung. In diesen Märkten betreut das neu integrierte Unternehmen bereits nationale und internationale Kunden mit grenzüberschreitendem Vermögensverwaltungsgeschäft.

Mit der Vereinbarung erweitert Objectway seine Kompetenzen entlang der gesamten Core-to-Digital-Wertschöpfung und stärkt damit seine durchgängigen End-to-End-Prozesse im Private Banking. Gleichzeitig erweitert das Unternehmen seine internationale Präsenz mit Standorten in der Schweiz, Singapur und Tunesien und setzt die Zusammenarbeit mit FNZ bei mehreren gemeinsamen Kundeninitiativen fort.

Objectway erweitert sein Angebot für mittelgrosse bis grosse Privatbanken

Mit der Übernahme erweitert Objectway sein Leistungsportfolio für mittelgrosse bis grosse Privatbanken. Dazu gehört eine integrierte Lösung für Relationship Management und Digital Banking, die eine 360-Grad-Sicht auf Kundinnen und Kunden über Beratungs-, Portfolio-, Transaktions- und Kommunikationsprozesse hinweg ermöglicht und diese mit umfassenden Front-to-Back-Banking-Funktionalitäten verbindet. Dadurch stärkt Objectway seine Fähigkeit, Finanzinstitute zu unterstützen, die in Offshore- und grenzüberschreitenden Geschäftsmodellen sowie in unterschiedlichen Rechtsräumen und zunehmend komplexen regulatorischen Umfeldern tätig sind. «Wir freuen uns sehr, ein äusserst erfahrenes und talentiertes Team bei Objectway willkommen zu heissen. Ihre Expertise, ihre internationale Präsenz und ihre starken Kundenbeziehungen werden einen wesentlichen Beitrag zu unserem zukünftigen Wachstum und unserer Innovationskraft leisten», sagt Luigi Marciano, Gründer und CEO von Objectway.

Er ergänzt: «Wir setzen uns dafür ein, Kontinuität für die Kunden sicherzustellen, die langjährige und vertrauensvolle Beziehungen zu unserem neu hinzugekommenen Team aufgebaut haben, und sie auf ihrem Wachstumskurs zu begleiten – so, wie wir es seit jeher für unsere Kunden in der gesamten Gruppe tun. Diese Vereinbarung stärkt unsere Position in den führenden Wealth-Management-Märkten und grenzüberschreitenden Finanzzentren Kontinentaleuropas erheblich. Gleichzeitig eröffnet sie neue Chancen in weiteren regionalen und internationalen Märkten und beschleunigt unseren Wachstumskurs.»

Bewährtes Management bleibt an Bord

Vincent Jeunet, bislang verantwortlich für das Schweizer Geschäft der FNZ Group, wird das Unternehmen weiterhin führen und übernimmt die Rolle des CEO Switzerland. Damit soll Kontinuität für Mitarbeitende, Kunden und Partner sichergestellt und gleichzeitig die nächste Wachstums- und Integrationsphase innerhalb von Objectway begleitet werden. Jeunet sagt: «Der Zusammenschluss mit Objectway markiert ein spannendes neues Kapitel für unsere Mitarbeitenden und unsere Kunden. Ich freue mich sehr, das Unternehmen, das unsere Teams über die Jahre aufgebaut haben, weiterhin führen zu dürfen – nun als Teil der Objectway Group – und gleichzeitig unsere Zusammenarbeit mit FNZ bei einer Reihe gemeinsamer Kundeninitiativen fortzusetzen. Als Teil von Objectway teilen wir eine gemeinsame Vision von Innovation, langfristigen Kundenpartnerschaften und der Weiterentwicklung von Bankentechnologien. Dadurch entstehen neue Möglichkeiten, schneller zu wachsen, unsere Kompetenzen auszubauen und unsere Kunden weiterhin mit der Expertise, Kontinuität und Verlässlichkeit zu betreuen, die sie von uns erwarten. Unsere gemeinsamen Kunden sowie die breitere Private-Banking-Kundschaft werden von der erheblichen Investitionskraft von Objectway und der langjährigen Erfahrung des Unternehmens im Private-Banking-Sektor profitieren. Gemeinsam sehen wir grosses Potenzial, neue Geschäftsmöglichkeiten in komplementären Marktsegmenten und Kundengruppen zu erschliessen.» (pd/mc/pg)