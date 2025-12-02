Optimal Systems verstärkt Schweizer Präsenz mit Inacta als Partner für yuuvis Momentum

Zug / Berlin – Der deutsche DMS-Anbieter Optimal Systems baut seine Aktivitäten in der Schweiz mit der Optimal Systems Schweiz AG weiter aus. Gemeinsam mit der Inacta AG aus Zug will das Unternehmen den Einsatz seiner modernen ContentServices-Plattform yuuvis Momentum bei Schweizer Unternehmen beschleunigen. Ziel ist es, Organisationen in der effizienten Verwaltung und Nutzung ihrer digitalen Informationen zu unterstützen.

Die Digitalisierung in Schweizer Unternehmen verlangt nach flexiblen, sicheren und Cloudfähigen Lösungen für das Informationsmanagement. Viele Unternehmen in der Schweiz stehen aktuell vor der Herausforderung, Informationsflüsse neu zu strukturieren und Daten effizienter zu nutzen.

«Dokumentenmanagement ist der Schlüssel zu schlanken und transparenten Prozessen. Mit Optimal Systems haben wir einen Partner gefunden, dessen Lösungen ideal zu unseren Kunden passen», erklärt Fabian Seimer, Leiter Input Management bei Inacta.

Mit der Partnerschaft zwischen der Inacta AG und Optimal Systems erhält der Schweizer Markt nun Zugang zu einer neuen Generation von Dokumentenmanagement: yuuvis Momentum, der modernen Content-Services-Plattform mit Cloud-native Architektur und modularer Microservices-Struktur.

Ziel der Zusammenarbeit ist es, Schweizer Unternehmen den Einstieg in eine skalierbare, zukunftsfähige DMS-Welt zu erleichtern und die digitale Transformation im Bereich Informationsverwaltung spürbar zu beschleunigen.

Als etablierter Schweizer Digitalisierungspartner mit tiefem Branchenverständnis im Finanz-, Versicherungs- und Gesundheitswesen übernimmt Inacta AG die Implementierung und Integration von yuuvis Momentum.

«Mit der Partnerschaft bündeln wir technologische Stärke und die lokale Expertise von Inacta. Gemeinsam schaffen wir mit yuuvis Momentum neue Standards für digitales Informationsmanagement in der Schweiz», sagt Jürgen Meer, COO bei Optimal Systems Konstanz.

Fokus auf Cloud-native DMS-Lösungen

Mit yuuvis Momentum definiert Optimal Systems die Zukunft des Dokumentenmanagements: Eine vollständig cloud-native Plattform, die Unternehmen nicht nur entlastet, sondern echte Innovationssprünge ermöglicht. Dank hochskalierbarer Architektur verarbeitet yuuvis® Momentum Milliarden von Dokumenten in einer einzigen Instanz – schnell, sicher und jederzeit erweiterbar.

Die Lösung ist mehr als ein DMS: Sie ist eine Content-Services-Plattform, die sich nahtlos in digitale Prozesse integriert und neue Anwendungen ermöglicht. Kunden profitieren von offenen Schnittstellen zu SAP, Microsoft 365 und KI-basierten Klassifikationsdiensten sowie von einer Kubernetes-Infrastruktur für maximale Performance und Ausfallsicherheit. Keine teuren Lizenzkosten, volle Mandantenfähigkeit und die Wahl zwischen SaaS oder Entwicklungsplattform machen yuuvis Momentum zur idealen Basis für Organisationen, die Agilität, Effizienz und Zukunftsfähigkeit in einer dynamischen Cloud-Welt suchen.

Stärkere Präsenz in der Schweiz

Die gemeinsame Initiative stärkt die Präsenz von Optimal Systems in der Schweiz und adressiert insbesondere Organisationen, die grosse Dokumentenmengen über verschiedene Systeme hinweg verwalten und zentral nutzbar machen müssen. yuuvis Momentum eignet sich dabei für Unternehmen, die auf Public Cloud setzen und eine Kubernetes-/Dockerbasierte Architektur für Ausfallsicherheit und Perfomance wünschen oder mehrere Anwendungen und Mandanten in einer Instanz betreiben möchten. Auch Branchen mit sensiblen Informationen profitieren von der flexiblen Plattform, ebenso wie Firmen, die eigene, content-zentrierte Anwendungen entwickeln wollen.

Damit schaffen Inacta und Optimal Systems eine technologische Grundlage, die Schweizer Unternehmen nachhaltig bei ihrer digitalen Transformation unterstützt. (Inacta/mc/ps)