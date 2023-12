Oracle Cloud Infrastructure ist Leader im Gartner Magic Quadrant 2023 for Strategic Cloud Platform Services

Austin TX – Oracle Cloud Infrastructure (OCI) wird im Gartner Magic Quadrant 2023 for Strategic Cloud Platform Services, früher bekannt als Cloud Infrastructure and Platform Services, als Leader geführt.

Gartner definiert strategische Cloud-Plattformservices als standardisierte, automatisierte Public-Cloud-Angebote. Diese bringen Infrastrukturservices wie Computing, Network und Storage sowie Plattformservices wie Managed Application und Data Services mit. Sie integrieren zudem Transformationsservices, also Programme oder Ressourcen, die Kunden bei der Einführung Cloud-orientierter IT-Bereitstellungsmodelle unterstützen.

Ein kostenloses Exemplar des Berichts steht hier zum Download zur Verfügung.

„Wir glauben, dass diese Anerkennung das Wachstum von Oracle in dieser Schlüsselkategorie weiter unterstreicht und OCI direkt zu den vier besten Hyperscale-Cloud-Anbietern der Welt macht“, erklärt Clay Magouyrk, Executive Vice President, Oracle Cloud Infrastructure. „Unsere einzigartige Distributed-Cloud-Strategie ist darauf ausgelegt, die vielfältigen Bedürfnisse unserer Kunden zu erfüllen und die wachsende globale Nachfrage nach OCI zu unterstützen. Unternehmen jedweder Grösse und aller Branchen verlassen sich heutzutage auf OCI, um die Flexibilität, Performance, Skalierbarkeit und Verfügbarkeit zu erhalten, die sie benötigen. Mit standardmässig integrierten Sicherheitsmassnahmen und einem besseren Preis-Leistungs-Verhältnis als andere Hyperscaler erwarten wir, unsere Position weiter stärken zu können.“

Oracle bietet IaaS-, PaaS- und SaaS-Services an und ist damit in der Lage, seinen Kunden mehr Auswahlmöglichkeiten zu geben, wie und wo sie ihre Anwendungen ausführen – auch in Clouds oder in einem verteilten System. Dank dieser Flexibilität können Unternehmen die Datensouveränität und andere regulatorische Anforderungen einfacher erfüllen. Die differenzierten Cloud-Services von OCI werden von Unternehmen jeder Grösse genutzt. Eine Übersicht der Unternehmen, die aufgrund der bedarfsgerechten Bereitstellung von Cloud-Services kürzlich auf OCI umgestiegen sind, findet sich hier.

Eine auf Kundenbedürfnisse zugeschnittene Cloud

OCI hat kürzlich mehrere leistungsstarke Distributed Cloud-Angebote auf den Markt gebracht, darunter Oracle Database@Azure, Oracle EU Sovereign Cloud und MySQL HeatWave Lakehouse auf AWS.

Das Distributed-Cloud-Modell von OCI bietet Kunden die gleichen über 100 OCI Cloud-Services zu einheitlichen Tarifen und an Standorten, die ihren Anforderungen entsprechen – mit mehr Flexibilität als andere Public Clouds. Dadurch kann OCI die Anforderungen auch von Kunden in stark regulierten Branchen erfüllen. OCI stellt derzeit 46 Public-Cloud-Regionen in 23 Ländern bereit, darunter zwei EU-Sovereign-Cloud-Regionen, um den Anforderungen an Datenresidenz und Datensouveränität in dieser Region gerecht zu werden. Oracle betreibt ausserdem separate Clouds für die US-amerikanische, britische und australische Regierung sowie isolierte Cloud-Regionen für Zwecke der nationalen Sicherheit in den USA. Darüber hinaus können Kunden OCI Cloud-Services auch in ihren eigenen Data Centern betreiben, während Partner ihre eigenen Cloud-Services mit Oracle Alloy anpassen können.

Die Ausführung von Workloads über OCI und Microsoft Azure beschleunigt die Cloud-Migration

Oracle Database@Azure soll ab Dezember 2023 im Osten der USA verfügbar sein. Es ermöglicht Kunden den direkten Zugriff auf Oracle Database-Services, die auf OCI ausgeführt und in Microsoft Azure Rechenzentren bereitgestellt werden. Der neue Service bietet alle Vorteile von Oracle Database auf OCI mit Blick auf Performance, Skalierung und Workload-Verfügbarkeit kombiniert mit der Sicherheit, Flexibilität und den erstklassigen Services von Microsoft Azure. Microsoft ist der einzige andere Hyperscaler, der OCI Database-Services anbietet, um die Cloud-Migration, Multi-Cloud-Bereitstellung und die Verwaltung zu vereinfachen.

Künstliche Intelligenz in Cloud-Anwendungen

OCI bietet eine robuste Infrastruktur für das Training und die Bereitstellung von Modellen für künstliche Intelligenz (KI) im grossen Massstab. Durch die Partnerschaft mit NVIDIA kann OCI seinen Kunden Supercluster bieten, die von den neuesten GPUs auf dem Markt angetrieben werden und mit einem RDMA over Converged Ethernet-(RoCE-)Netzwerk mit extrem niedriger Latenz verbunden sind. Darüber hinaus stellt OCI seinen Kunden leistungsstarke generative KI-Modelle zur Verfügung, die die Sprachmodelle von Cohere nutzen und durch das langjährige Branchenwissen und die Datenexpertise von Oracle verbessert werden. Oracle hat diese generativen KI-Services in seine Cloud-Anwendungen, Branchenanwendungen und sein Datenbankportfolio eingebettet, sodass Kunden die neuesten Innovationen innerhalb bestehender Geschäftsprozesse nutzen können. Schliesslich bieten OCI AI Services, einschliesslich des kürzlich eingeführten OCI Generative AI Service, eine Sammlung von Services mit vordefinierten Modellen für maschinelles Lernen, die es Entwicklern erleichtern, KI auf Anwendungen und Geschäftsabläufe anzuwenden.

OCI erhält für seine Cloud-Plattform-Services fortlaufend Anerkennung in der Branche. Oracle wurde im Gartner Magic Quadrant 2023 for Distributed Hybrid Infrastructure als führender Anbieter ausgezeichnet.

Weitere Informationen:

