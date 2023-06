Oracle Cloud Infrastructure kündigt OCI-Compute-Instanzen an, die auf neuen AMD EPYC-Prozessoren der 4. Generation basieren

Austin TX – Um es Unternehmen zu erleichtern, Preis und Leistung in ihren Cloud-Umgebungen in Einklang zu bringen und die Kosten zu senken, gab Oracle heute bekannt, dass neue Oracle Cloud Infrastructure (OCI) Compute E5-Instanzen mit AMD EPYC™-Prozessoren der 4. Generation verfügbar gemacht werden sollen. Im Gegensatz zu den starren Instanzoptionen anderer Cloud-Anbieter, die Unternehmen dazu verpflichten, mehr für ungenutzte Rechenressourcen zu zahlen, können Kunden mit den flexiblen Instanzen von OCI-Kerne und Speicher nach Bedarf zuweisen.

Oracle bietet Standard-, High-Performance-Computing-(HPC-) und Dense-IO-Instanzen mit verschiedenen Optionen für die Anzahl der Kerne, die Speichermenge, den lokalen und Remote-Speicher, das Netzwerk und andere Ressourcen, um eine Vielzahl von Workloads schneller und effizienter zu bewältigen. Diese Instanzen ermöglichen den Kunden flexible und einfache Optionen bei der Ausführung einer breiten Palette von Workloads in der Cloud, einschliesslich Anwendungen von Oracle, Microsoft, SAP und anderen ISVs von Drittanbietern sowie VMware- und Kubernetes-Umgebungen.

OCI Compute E5-Instanzen zeichnen sich durch mehr CPU-Kerne, mehr Leistung pro Kern, eine bessere Speicherbandbreite und eine höhere Speicherkapazität als die Vorgängerversionen aus und bieten folgende anpassbare Optionen:

OCI Compute E5 Standardinstanzen sind die bevorzugte Plattform für Web- und Anwendungsserver, Backend-Server für Unternehmensanwendungen, Anwendungsentwicklungsumgebungen und viele andere Anwendungsfälle. Im Vergleich zu den E4-Instanzen der vorherigen Generation bieten die neuen Instanzen eine hohe Effizienz, indem sie laut internen Tests 33 % mehr Leistung pro Kern und 50 % mehr Speicherbandbreite sowie 50 % mehr Kerne auf Bare-Metal-Instanzen bieten.

OCI Compute E5 HPC-Instanzen bringen leistungsstarke, kostengünstige Rechenkapazitäten für komplexe mathematische und wissenschaftliche Probleme in alle Branchen. Mithilfe von Clusternetzwerken zur Kombination der Verarbeitungsleistung mehrerer HPC-Instanzen können Unternehmen komplexe Aufgaben, für die normalerweise ein Supercomputer erforderlich ist, in der Cloud bewältigen – z. B. das Training von KI-Modellen, Wettervorhersagen oder die Analyse von Gensequenzen. Die neuen Instanzen bieten laut internen Tests ein um 40 % besseres Preis-Leistungs-Verhältnis als HPC-Instanzen der vorherigen Generation.

OCI Compute E5 Dense-IO-Instanzen sind für grosse Datenbanken, Big Data Workloads und Anwendungen konzipiert, die einen leistungsstarken lokalen Speicher benötigen. Die neuen Instanzen helfen Unternehmen, Workloads wie Datenbanken und Dateisysteme besser zu bewältigen, da sie laut internen Tests 50 % mehr Speicherkapazität und 63 % mehr Speicherleistung bieten als frühere E4 Dense-IO-Instanzen.

Ausserdem können Kunden mit OCI ihre Deployments mit speziellen Funktionen wie „burstable“- und „preemptible“-Instanzen an ihre Bedürfnisse anpassen. Auf diese Weise können Kunden ihre Rechenressourcen und Kosten kontrollieren, indem sie schnell skalieren oder ihre Ressourcen bei schwankendem Bedarf an anderer Stelle einsetzen. Für Unternehmen, die besonders sensible Workloads ausführen, bieten Shielded Instances robuste Firmware-Sicherheit sowohl auf Bare Metal als auch auf VMs zum Schutz vor bösartiger Boot-Level-Software. Schliesslich können vertrauliche Datenverarbeitungsinstanzen auch dazu beitragen, unbefugten Zugriff zu verhindern und gleichzeitig eine hohe Leistung zu erbringen, indem die verwendeten Daten verschlüsselt und isoliert werden.

Zusätzlich zu den typischen Anwendungsfällen für cloudbasierte Compute-Services können OCI Compute E5-Instanzen mit geclusterten Dateisystemen konfiguriert werden, um komplexe Fälle zu bewältigen. Dazu gehören Fälle mit grossen Datenbanken oder die Notwendigkeit, schnell auf Daten zuzugreifen und sie zu ändern, wie das Trainieren von KI-Modellen, die Durchführung von Finanzanalysen, das Rendern von Videos oder die Simulation von Autounfällen.

„Kein Unternehmen verwendet seine Compute-Ressourcen auf die gleiche Art wie andere. Einige brauchen lediglich schnelle, zuverlässige Bare-Metal-Instanzen, um ihren Nutzern viel Leistung zu bieten, während andere mit komplizierten Simulationen, die grosse Mengen an Rechenressourcen erfordern, die Grenzen ausreizen. Durch flexible und skalierbare OCI-Compute-Instanzen mit AMD-Prozessoren sparen unsere Kunden jetzt bereits 40 Millionen Dollar pro Jahr, da sie die Instanzen granular konfigurieren können, um die Anforderungen ihrer Workload zu erfüllen, anstatt von starren, vordefinierten Optionen abhängig zu sein“, so Donald Lu, Senior Vice President, Software Development, Oracle Cloud Infrastructure. „Dank der nächsten Generation von AMD-Prozessoren, die unsere OCI Compute E5-Instanzen antreiben, können wir unseren Kunden die Möglichkeit bieten, jede Workload schneller und effizienter auszuführen und dabei das erstklassige Preis-Leistungs-Verhältnis aufrechtzuerhalten, das sie von Oracle erwarten.“

„AMD EPYC-Prozessoren haben einen weiteren Sprung nach vorne gemacht, was die Leistung, Skalierbarkeit und Energieeffizienz angeht, die für die Ausführung der anspruchsvollsten geschäftskritischen Cloud-Workloads erforderlich sind, auf die sich unsere Kunden verlassen“, so Ram Peddibhotla, Vice President, Cloud Business, AMD. „Mit unseren neuen AMD EPYC-Prozessoren der 4. Generation unterstützen wir Cloud-Anbieter wie Oracle Cloud Infrastructure bei der Bereitstellung leistungsstarker Compute-Ressourcen, mit denen Kunden schneller Geschäftsergebnisse sowie die von EPYC-Prozessoren erwartete Sicherheit und Flexibilität erzielen können.“

„OCI Compute, angetrieben von AMD-Prozessoren, bietet sowohl Flexibilität als auch das beste Preis-Leistungs-Verhältnis für Workloads“, so Kamran Zargahi, Senior Director, Technology Strategy and Execution, Uber. „Die Dense-IO- und flexiblen Instanzen sind ideal für Uber-Anwendungen für Mobilität und Bereitstellung und unterstützen eine Mischung aus unseren zustandsbehafteten und zustandslosen Workloads, einschliesslich Microservices, Datenbanken und Streaming-Analysen. Wir gehen davon aus, dass wir auch die kommenden OCI Compute E5-Instanzen mit AMD EPYC-Prozessoren der 4. Generation nutzen werden.“

„Phenix verbessert die Online-Unterhaltung und das Sporterlebnis durch die Bereitstellung von synchronisierten Videostreams mit einer Latenz von weniger als einer halben Sekunde für Millionen von Zuschauern“, so Dr. Stefan Birrer, Chief Software Architect und Mitbegründer, Phenix Real Time Solutions. „Zurzeit führen wir flexible OCI Compute-Instanzen mit AMD EPYC-Prozessoren der 3. Generation aus, und wir gehen davon aus, dass die nächste Generation ebenfalls auf OCI laufen wird. Mit OCI Compute haben wir es geschafft, Videostreams effizient zu verschlüsseln und unsere Verarbeitungskosten um 40 % zu senken.“

„Die Voice-Plattform von SoundHound ermöglicht es Automobilherstellern, Restaurants und Smart Device-Herstellern, ihren Kunden erstklassige KI-Konversationserlebnisse zu bieten. Wir bearbeiten jeden Monat mehr als 200 Millionen Anfragen zu verschiedenen Produkten und Dienstleistungen mithilfe von OCI Compute, Oracle Container Engine for Kubernetes und anderen Services“, so James Hom, Mitbegründer und Chief Product Officer, SoundHound. „Als etablierter Innovator mit jahrelanger Erfahrung in der Bereitstellung von KI-Lösungen für erstklassige Marken haben wir nun einen grossen Vorteil inmitten des unglaublichen Anstiegs der Nachfrage nach dialogorientierter KI und freuen uns, durch OCI Compute-Instanzen der nächsten Generation mit AMD EPYC-Prozessoren unterstützt zu werden.“

„Xactly bietet branchenführende Tools für Umsatzprognosen und leistungsorientierte Vergütung“, so Arnab Mishra, Chief Operating Officer von Xactly. „Wir verarbeiten jeden Tag Millionen von Transaktionen pro Kunde. OCI Compute basiert auf AMD EPYC-Prozessoren der 3. Generation und bietet Flexibilität und Elastizität für unsere Flaggschiffprodukte und die zugrunde liegende Oracle Database. Wir freuen uns auf die nächste Generation von OCI Compute-Instanzen mit AMD-Prozessoren der 4. Generation.“

OCI Compute E5-Instanzen unterstützen mehrere Betriebssysteme, darunter Oracle Linux, Windows und Red Hat, sowie Hunderte installierbare Images aus dem Oracle Marketplace. Oracle plant, OCI Compute E5-Instanzen im zweiten Halbjahr 2023 allgemein verfügbar zu machen. (Oracle/mc/ps)