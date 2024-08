Oracle hilft, die Effizienz der Lieferkette mit Verbesserungen der Benutzerfreundlichkeit zu steigern

Austin TX – Um Unternehmen dabei zu helfen, die Effizienz ihrer globalen Lieferketten zu steigern, führt Oracle neue Verbesserungen der Benutzererfahrung (UX) für Oracle Fusion Cloud Supply Chain & Manufacturing (SCM) ein. Die UX-Updates basieren auf dem preisgekrönten Oracle Redwood Design System und helfen Beschaffungsexperten, Logistikmanagern, Aussendiensttechnikern und Produktmanagern dabei, die Produktivität zu steigern und Lieferkettenprozesse zu beschleunigen.

«Supply-Chain-Profis stehen unter dem Druck, sich schnell und präzise zu bewegen, während sie zahlreiche Herausforderungen in jedem Schritt der Lieferkette bewältigen müssen. In diesem Umfeld, in dem viel auf dem Spiel steht, kann eine schlechte Benutzererfahrung zu Frustration, weiteren Verzögerungen und zusätzlichen Kosten führen», so Chris Leone, Executive Vice President, Applications Development, Oracle. «Mit den neuesten Updates für die Redwood-Benutzererfahrung können Oracle Cloud SCM-Kunden die Geschwindigkeit und Genauigkeit der Abläufe erhöhen, Kosten senken und die Gesamteffizienz verbessern.»

Das Oracle Redwood Design System bietet gemeinsame Funktionen für Oracle Fusion Applications, die Oracle Cloud SCM-Kunden helfen, die Benutzerfreundlichkeit zu verbessern, Prozesse zu rationalisieren und die Produktivität zu steigern. Zu diesen Funktionen gehören:

Intelligente Suche: Unterstützt Benutzer beim schnellen Auffinden, Überprüfen und Bearbeiten von Informationen, die mit ihrer Rolle zusammenhängen. Neue Funktionen sind unter anderem eine verbesserte Stichwortsuche, umfassende Filter und automatisch Vorschläge. Mit den intelligenten Suchfunktionen in Oracle Product Lifecycle Management können Unternehmen beispielsweise schnell Informationen auf Komponentenebene finden, Massnahmen ergreifen und die Entwicklungszyklen verkürzen.

Geschäftsregeln: Helfen Sie Anwendern, Seiten auf der Grundlage bestimmter Kriterien wie Land und Geschäftseinheit anzupassen und bedingt zu steuern. Mit den Geschäftsregeln in Oracle Order Management können Unternehmen beispielsweise eine Bearbeitungs- und Vorschlagslogik erstellen, die auf spezifische Auftragsanforderungen abgestimmt ist und die Auftragsabwicklung optimiert.

Oracle Guided Journeys: Unterstützen Sie Benutzer bei der Definition individueller Workflows mit kontextbezogener, formatübergreifender Unterstützung während der Prozessausführung. Mit Guided Journeys in Self Service Procurement können Unternehmen beispielsweise die Supportkosten senken und ein besseres Einkaufserlebnis bieten.

Zu den neuen lieferkettenspezifischen Redwood UX-Erweiterungen für Oracle Cloud SCM gehören:

Preisregeln für die Auftragsverwaltung: Unterstützt Preisadministratoren bei der Einrichtung komplexer Preisregeln und bei der Definition von Ansprüchen auf Basis von Kunden- und Artikelattributen. Mit dem neuen Pricing Rule Builder in Oracle Order Management können Unternehmen Rabatte automatisieren und die Effizienz von Verkaufsförderungsmassnahmen erhöhen.

Ersatzteillager für die Instandhaltung: Unterstützt Servicetechniker im Aussendienst bei der Verwaltung von Ersatzteilbeständen, Reservierungen, Umlagerungen und Rückgaben während der Arbeit vor Ort. Mit der Möglichkeit, die vorhandenen, verfügbaren und reservierten Teile für alle Aussendienststandorte in Oracle Service Logistics anzuzeigen, können Unternehmen die Serviceeffizienz optimieren, Probleme schneller lösen und die Kundenzufriedenheit verbessern.

Strukturierte Ansicht für das Produktmanagement: Unterstützt Produktmanager bei der schnellen Analyse und Validierung von Stücklisten- und Komponenteninformationen. Mit der Möglichkeit, zwischen den Ebenen innerhalb einer Artikelstruktur zu wechseln und Filter in Oracle Product Lifecycle Management anzuwenden, können Unternehmen die Geschwindigkeit und Genauigkeit von Prozessen erhöhen und die Zykluszeiten für neue Produktinformationen (NPI) reduzieren.

Geführte Aufgabe für Massenaustausch von Komponenten: Unterstützt Produktmanager bei der Durchführung eines Massenaustauschs einer Komponente in einer oder mehreren Artikelstrukturen. Mit einem geführten Prozess für den Massenaustausch (einschliesslich Überprüfungen) in Oracle Product Lifecycle Management können Unternehmen die Benutzereffizienz verbessern und potenzielle Fehler reduzieren.

Mit den neuen Updates für die Benutzererfahrung in Oracle Cloud SCM können Unternehmen ihre Benutzer befähigen, Supply-Chain-Prozesse nahtlos miteinander zu verbinden und schnell auf veränderte Nachfrage-, Angebots- und Marktbedingungen zu reagieren. Mit neuen Funktionen, die vierteljährlich hinzugefügt werden, hilft Oracle Cloud SCM den Kunden, ein stabiles Liefernetzwerk und Prozesse zu schaffen, die mit dem Wandel Schritt halten.

Weitere Informationen zu Oracle Cloud SCM-Anwendungen finden Sie unter oracle.com/scm. (Oracle/mc/ps)