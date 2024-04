Oracle NetSuite kündigt Enterprise Performance Management an

SuiteConnect, London – Oracle NetSuite gibt die Verfügbarkeit von NetSuite Enterprise Performance Management (EPM), das u.a. NetSuite Planning and Budgeting und NetSuite Account Reconciliation umfasst, in Europa, dem Nahen Osten und Afrika bekannt. Mit NetSuite EPM erhöhen Unternehmen in der EMEA Region ihre Transparenz, verbessern die Entscheidungsfindung und fördern das Wachstum, indem sie Planungs-, Budgetierungs-, Prognose-, Abstimmungs-, Abschluss- und Berichterstattungsprozesse aus dem gesamten Unternehmen zusammenführen.

„Finanzabteilungen, die auf manuelle, getrennte Prozesse angewiesen sind, verwenden zu viel Zeit darauf, Kalkulationstabellen zu korrigieren und zu reagieren, anstatt das Geschäft voranzutreiben“, sagte Evan Goldberg, Gründer und EVP von Oracle NetSuite. „Durch die Automatisierung kritischer Finanzprozesse – von der Planung und Budgetierung bis hin zum Abschluss der Bücher und dem Reporting – schafft NetSuite EPM neue Effizienzsteigerungen und hilft dabei, Muster aufzudecken und hervorzuheben, um den Fokus wieder auf Proaktivität, Rentabilität und Wachstum zu richten.“

NetSuite EPM basiert auf Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management (EPM) und ist nahtlos in NetSuite integriert. Mit dieser Lösung sind Unternehmen in der Lage, ihre Finanzprozesse schneller und genauer zu steuern und sich die Informationen zu beschaffen, die sie benötigen, um bessere Entscheidungen treffen zu können. NetSuite EPM besteht aus NetSuite-Lösungen, die jetzt in EMEA verfügbar sind, einschliesslich:

Planning and Budgeting: Arbeitsaufwändige Planungs- und Budgetierungsprozesse werden automatisiert, so dass Finanzteams schne ll und einfach Budgets und Prognosen erstellen, Szenarien planen und Berichte generieren können – alles in einer skalierbaren, kollaborativen Lösung. Finanzverantwortliche sind mit dieser neuen Lösung in der Lage, die Entscheidungsfindung zu verbessern und zu beschleunigen, indem sie KI-gestützte Algorithmen zur Vorhersage nutzen, um Pläne, Prognosen und Abweichungen fortlaufend zu beobachten und zu bewerten. Dank der KI-Funktionen können Fachleute Trends, Anomalien und Korrelationen erkennen und hervorheben. Darüber hinaus kann NetSuite Planning and Budgeting jetzt auch für die Erstellung von Nachhaltigkeitsberichten (ESG-Reporting) konfiguriert werden. Dies hilft Führungskräften, die neuen Berichterstattungsstandards zu erfüllen und durch die Verknüpfung von Daten, Plänen und Zielen im gesamten Unternehmen die Erkenntnisse zu gewinnen, die sie benötigen, um Fortschritte bei den Nachhaltigkeitszielen zu erzielen.



ll und einfach Budgets und Prognosen erstellen, Szenarien planen und Berichte generieren können – alles in einer skalierbaren, kollaborativen Lösung. Finanzverantwortliche sind mit dieser neuen Lösung in der Lage, die Entscheidungsfindung zu verbessern und zu beschleunigen, indem sie KI-gestützte Algorithmen zur Vorhersage nutzen, um Pläne, Prognosen und Abweichungen fortlaufend zu beobachten und zu bewerten. Dank der KI-Funktionen können Fachleute Trends, Anomalien und Korrelationen erkennen und hervorheben. Darüber hinaus kann NetSuite Planning and Budgeting jetzt auch für die Erstellung von Nachhaltigkeitsberichten (ESG-Reporting) konfiguriert werden. Dies hilft Führungskräften, die neuen Berichterstattungsstandards zu erfüllen und durch die Verknüpfung von Daten, Plänen und Zielen im gesamten Unternehmen die Erkenntnisse zu gewinnen, die sie benötigen, um Fortschritte bei den Nachhaltigkeitszielen zu erzielen. Account Reconciliation: Diese Lösung optimiert und automatisiert den Abstimmungsprozess für Kreditoren, Debitoren, Bank- und Kreditkartentransaktionen, Vorauszahlungskonten, Rückstellungen, Anlagekonten, Transaktionen zwischen Unternehmen und sonstige Bilanzkonten. Mit dieser neuen Lösung können Buchhaltungsteams den gesamten Abschlussprozess präzisieren und beschleunigen. Sie automatisieren komplexe und zeitaufwändige Aufgaben, die Finanzdaten aus verschiedenen Quellen zusammenführen. Darüber hinaus trägt die Lösung dazu bei, Abstimmungsprozesse zu standardisieren. So wird die interne Finanzkontrolle gestärkt sowie Abschlüsse präziser und schneller erstellt.



Diese Lösung optimiert und automatisiert den Abstimmungsprozess für Kreditoren, Debitoren, Bank- und Kreditkartentransaktionen, Vorauszahlungskonten, Rückstellungen, Anlagekonten, Transaktionen zwischen Unternehmen und sonstige Bilanzkonten. Mit dieser neuen Lösung können Buchhaltungsteams den gesamten Abschlussprozess präzisieren und beschleunigen. Sie automatisieren komplexe und zeitaufwändige Aufgaben, die Finanzdaten aus verschiedenen Quellen zusammenführen. Darüber hinaus trägt die Lösung dazu bei, Abstimmungsprozesse zu standardisieren. So wird die interne Finanzkontrolle gestärkt sowie Abschlüsse präziser und schneller erstellt. Profitability and Cost Management: Bietet ein tieferes Verständnis dafür, welche Kunden, Produkte und anderen Segmente eines Unternehmens profitabel sind. Mit dieser neuen Lösung können Finanzverantwortliche fundiertere Entscheidungen darüber treffen, in welche Richtung sich ihr Unternehmen entwickeln soll, und sie können Ressourcen effizienter zuweisen, da sie über ein besseres Verständnis der Rentabilität verfügen.



Bietet ein tieferes Verständnis dafür, welche Kunden, Produkte und anderen Segmente eines Unternehmens profitabel sind. Mit dieser neuen Lösung können Finanzverantwortliche fundiertere Entscheidungen darüber treffen, in welche Richtung sich ihr Unternehmen entwickeln soll, und sie können Ressourcen effizienter zuweisen, da sie über ein besseres Verständnis der Rentabilität verfügen. Narrative Reporting: Ermöglicht die Kontextualisierung von Finanzdaten durch die Verknüpfung erklärender Erläuterungen mit Finanzinformationen und Daten in einem einzigen Bericht. Mit dieser neuen Lösung können sich Finanzteams zentral koordinieren um Managements und Compliance Berichte zu erstellen, zu prüfen und zu veröffentlichen.

Corporate Tax Reporting: Vereinfacht und automatisiert den Prozess des Steuerreportings und ermöglicht Unternehmen mit multinationalen Aktivitäten, die neuen länderspezifischen Reportingpflichten der OECD effizient zu erfüllen. Mit dieser neuen Reihe von Workflow-, Aufgabenmanagement- und Verrechnungspreisfunktionen können Finanzteams die Geschwindigkeit und Genauigkeit des Steuerreportings verbessern.

Verfügbarkeit: NetSuite Enterprise Performance Management wird 2024 in Belgien, Dänemark, Finnland, Frankreich, Deutschland, Irland, Israel, den Niederlanden, Norwegen, Spanien, Schweden, Mittel- und Osteuropa sowie auch in Afrika verfügbar sein. (Oracle/mc/ps)