Oracle Recruiting Booster hilft Organisationen bei der Suche nach Toptalenten und beschleunigt deren Einstellung

Las Vegas – Um Unternehmen dabei zu unterstützen, bessere Beziehungen zu ihren Kandidaten aufzubauen und Toptalente effizienter einzustellen, stellt Oracle seine neue Lösung für Talentakquise vor: Oracle Recruiting Booster. Als Funktionserweiterung für Oracle Fusion Cloud Recruiting, das Teil von Oracle Fusion Cloud Human Capital Management (HCM) ist, unterstützt Oracle Recruiting Booster HR- und Talentakquiseteams dabei, die Zusammenarbeit mit Bewerberinnen und Bewerbern zu verbessern, Communitys aus Spitzenkräften aufzubauen, den Einstellungsprozess zu beschleunigen und das Recruiting-Erlebnis zu personalisieren.

In den letzten Jahren hat sich der Arbeitsmarkt drastisch verändert. Von der Pandemie über die grosse Kündigungswelle in den USA – Stichwort «Great Resignation» – bis hin zum weit verbreiteten Fachkräftemangel wird die Suche nach Spitzenkräften zu einer immer grösseren Herausforderung. Für Unternehmen bedeutet das, sie müssen qualifizierte Leute nicht nur an neuen Orten suchen, sondern auch den Recruiting-Prozess anpassen, um die Erwartungen neuer Bewerberinnen und Bewerbern hinsichtlich dessen zu erfüllen, für was, wie und wann sie angesprochen werden möchten. Kandidatinnen und Kandidaten möchten beispielsweise proaktiv angesprochen werden und sie wollen eine ansprechende Kommunikation. Sie möchten keinen mühsamen, monatelangen Prozess durchlaufen, bevor sie eine endgültige Entscheidung erhalten.

Um dieser Erwartungshaltung zu begegnen, müssen Unternehmen für das Recruiting einen individuelleren Ansatz verfolgen. «Wir sind im Privatleben personalisierte Technologieerfahrungen gewohnt und erwarten dasselbe, wenn es um unser Berufsleben geht», so Nagaraj Nadendla, Senior Vice President of Product Development, Oracle Cloud HCM. «Kandidatinnen und Kandidaten, die auf der Suche nach einer neuen Stelle sind, wünschen sich einen einfachen, benutzerfreundlichen und ansprechenden Recruiting-Prozess, der sie dort abholt, wo sie sind, und sich nicht in die Länge zieht. Oracle Recruiting Booster wird unseren Kunden dabei helfen, Talente mithilfe einer optimierten Erfahrung für Bewerber schnell und effizient einzustellen.»

Oracle Recruiting Booster erweitert die Möglichkeiten von Oracle Recruiting und gibt Personalverantwortlichen mehr Optionen für die Interaktion mit Arbeitssuchenden an die Hand. Zudem wird der Bewerbungsprozess verbessert. Oracle Recruiting Booster umfasst:

Promotion und Support für Einstellungsevents: Unterstützt HR-Mitarbeitende bei der Erstellung und Bewerbung offener Stellen sowie von Recruiting-Veranstaltungen. Die Funktion ist in das Jobportal von Oracle Recruiting integriert, damit HR-Mitarbeitende Veranstaltungslisten, Registrierungsseiten und Prescreening-Fragebögen für bestimmte Stellenausschreibungen problemlos erstellen können. HR-Mitarbeitende können ausserdem die Registrierung und Teilnahme verfolgen und die integrierten Tools für das Bewerberbeziehungsmanagement von Oracle Recruiting verwenden, um Veranstaltungen für bestimmte Kandidatengruppen zu vermarkten.

Bi-direktionaler Nachrichtenaustausch: Ermöglicht HR-Mitarbeitenden das Senden und Empfangen von SMS- und E-Mail-basierten Nachrichten mit Kandidaten direkt über Oracle Recruiting. So können Personalbeschaffungsteams Bewerberinnen und Bewerber in kürzester Zeit über ihre bevorzugten Kanäle erreichen und gleichzeitig Interaktionen schneller und persönlicher gestalten. Die Kommunikation wird automatisch verfolgt, sodass HR-Teams bei allen Personen im Bewerbungsprozess vollen Einblick in den Engagement-Verlauf erhalten.

Erweiterte Oracle-Digital-Assistant-Funktionen: Ermöglicht Personalverantwortlichen, sich mit Kandidaten auf dialogorientierte Weise und von jedem Gerät aus auszutauschen. Neue Funktionen in Oracle Digital Assistant erlauben Bewerberinnen und Bewerbern, sich für Recruiting-Veranstaltungen zu registrieren und einzuchecken, auf Basis von Voreinstellungen und Qualifikationen Empfehlungen zu erhalten, Bewerbungen zu erstellen, Prescreening-Fragen zu beantworten und Bewerbungsgespräche zu planen. Der Assistent kann jetzt auch Bewerberumfragen durchführen, um HR-Mitarbeitende dabei zu unterstützen, die allgemeine Stimmung besser zu verstehen. Dank künstlicher Intelligenz zur Automatisierung wichtiger Schritte des Einstellungsprozesses können HR-Mitarbeitende und Bewerberinnen und Bewerber Zeit und Arbeitsaufwand bei administrativen Aufgaben einsparen und effizienter kommunizieren.

Interviewmanagement: Rationalisiert den Planungsprozess für Vorstellungsgespräche und verschafft Personalverantwortlichen einen umfassenden Überblick darüber, welche Gespräche für bestimmte Kandidatengruppen, Stellenausschreibungen oder Ereignisse geführt werden. Mit diesem neuen Feature können Recruiting-Teams alle Informationen zu Kandidaten und Bewerbungsgesprächen an einer zentralen Stelle abrufen, einschliesslich Zeitplänen für Interviews, Feedbacks und Verfügbarkeitspräferenzen. Darüber hinaus ermittelt Oracle Recruiting Booster automatisch ideale Zeiten für Bewerbungsgespräche, die auf die Verfügbarkeit des Personalbeschaffungsteams abgestimmt sind.

«Bewerberinnen und Bewerber sind mehr als nur eine Liste von Fähigkeiten und Berufserfahrungen. Die Förderung authentischer Verbindungen zwischen ihnen und den Unternehmen ist ein wichtiger Schritt im Talentakquisitionsprozess», so Rebecca Wettemann, Analystin für die Tech-Branche und Principal bei Valoir. «Oracle hat erkannt, dass es bei der Verbesserung des Mitarbeitererlebnisses nicht nur darum geht, die Effizienz mit fortschrittlicher Technologie zu steigern, sondern auch darum, Aufgaben zu rationalisieren, die besser von der Technologie verwaltet werden können. Auf diese Weise können sich die Menschen auf eine authentische Interaktion im Einstellungsprozess konzentrieren.»

Oracle Recruiting wurde entwickelt, um bessere Kandidatenerlebnisse zu bieten, die interne Mobilität zu fördern, die Effizienz von Personalbeschaffern zu verbessern und das Recruiting im gesamten Unternehmen zu vereinheitlichen. Oracle Fusion Cloud HCM wurde speziell für die Cloud entwickelt und ist eine Komplettlösung, die alle Personalprozesse von der Einstellung bis zum Renteneintritt miteinander verbindet. Durch die Verbindung aller Mitarbeiterdaten auf einer Plattform erhalten HR-Teams Zugriff auf eine Single Source of Truth, um ihre Personalstrategie zu untermauern. Um HR-Teams bei der weiteren Verbesserung der Geschäftsabläufe zu unterstützen, fungiert die integrierte KI als Berater, der bei der Analyse von Personaldaten hilft und Empfehlungen ausspricht.

Oracle Recruiting