Oracle stellt AI Agent Studio vor

Zurich – Oracle hat heute Oracle AI Agent Studio für Fusion Applications angekündigt – eine umfassende Plattform zur Erstellung, Erweiterung, Bereitstellung und Verwaltung von KI-Agenten und Agententeams im gesamten Unternehmen. Als Teil der Oracle Fusion Cloud Applications Suite bietet das neue AI Agent Studio Kunden und Partnern benutzerfreundliche Tools zur Erstellung massgeschneiderter KI-Agenten, die komplexe Geschäftsanforderungen erfüllen und neue Produktivitätssteigerungen ermöglichen.

„KI-Agenten sind die nächste Evolutionsstufe von Unternehmensanwendungen. Genau wie bei bestehenden Anwendungen benötigen Führungskräfte die Flexibilität, spezifische Funktionen zu entwickeln, um ihre einzigartigen und sich wandelnden Geschäftsanforderungen zu erfüllen“, sagte Steve Miranda, Executive Vice President of Applications bei Oracle. „Unser AI Agent Studio baut auf den mehr als 50 KI-Agenten auf, die wir bereits eingeführt haben, und bietet unseren Kunden und Partnern die Flexibilität, ihre eigenen KI-Agenten einfach zu erstellen und zu verwalten. Mit den bereits in Fusion Applications integrierten Agenten und unserem neuen AI Agent Studio können Kunden die Automatisierung weiter vorantreiben und letztlich mehr erreichen, während sie weniger investieren.“

Oracle AI Agent Studio ist ohne zusätzliche Kosten verfügbar und bietet benutzerfreundliche Tools wie erweiterte Tests, robuste Validierung und integrierte Sicherheit, um Oracle Fusion Application-Kunden und -Partner bei der Erstellung und Verwaltung von KI-Agenten zu unterstützen. Oracle AI Agent Studio basiert auf derselben Technologie, die Oracle zur Entwicklung von KI-Agenten nutzt. Es ermöglicht Anwendern, vorgefertigte Agenten einfach zu erweitern oder neue Agenten zu erstellen und diese unternehmensweit bereitzustellen bzw. zu verwalten. KI-Agenten, die mit Oracle AI Agent Studio entwickelt wurden, lassen sich nahtlos in Oracle Fusion Applications integrieren und können mit Agenten von Drittanbietern zusammenarbeiten, um komplexe, mehrstufige Prozesse effizient abzuwickeln. Oracle AI Agent Studio umfasst:

Bibliotheken mit Agentenvorlagen: Ermöglichen Benutzern die Erstellung eigener KI-Agenten mithilfe vordefinierter Vorlagen in Kombination mit Prompts in natürlicher Sprache. Benutzer können die Bibliothek mit vordefinierten Vorlagen nutzen, um eine Vielzahl von Geschäftsszenarien zu unterstützen, darunter Angebotserstellung, Bearbeitung von Retourenaufträgen oder Schichtplanung.

Ermöglichen Benutzern die Erstellung eigener KI-Agenten mithilfe vordefinierter Vorlagen in Kombination mit Prompts in natürlicher Sprache. Benutzer können die Bibliothek mit vordefinierten Vorlagen nutzen, um eine Vielzahl von Geschäftsszenarien zu unterstützen, darunter Angebotserstellung, Bearbeitung von Retourenaufträgen oder Schichtplanung. Agententeam-Orchestrierung: Ermöglicht Benutzern, mehrere KI-Agenten zu konfigurieren, die mithilfe vorkonfigurierter Vorlagen koordiniert zusammenarbeiten, um komplexe Aufgaben effizient zu bewältigen. Zur besseren Kontrolle können Benutzer in mehrstufigen Prozessen Kontrollpunkte und Genehmigungen hinzufügen.

Ermöglicht Benutzern, mehrere KI-Agenten zu konfigurieren, die mithilfe vorkonfigurierter Vorlagen koordiniert zusammenarbeiten, um komplexe Aufgaben effizient zu bewältigen. Zur besseren Kontrolle können Benutzer in mehrstufigen Prozessen Kontrollpunkte und Genehmigungen hinzufügen. Erweiterbarkeit von Agenten: Ermöglicht Benutzern, die über 50 vorgefertigten Oracle Fusion Applications-KI-Agenten durch Hinzufügen von Dokumenten, Tools, Prompts oder APIs zu ändern und zu erweitern, um ihre spezifischen Branchen- und Geschäftsanforderungen zu erfüllen.

Ermöglicht Benutzern, die über 50 vorgefertigten Oracle Fusion Applications-KI-Agenten durch Hinzufügen von Dokumenten, Tools, Prompts oder APIs zu ändern und zu erweitern, um ihre spezifischen Branchen- und Geschäftsanforderungen zu erfüllen. Auswahl von LLMs: Ermöglicht Benutzern den Zugriff auf eine Vielzahl grosser Sprachmodelle (LLMs), um spezifische Geschäftsanforderungen gezielt zu erfüllen. Benutzer können aus LLMs auswählen, die speziell für Oracle Fusion Applications optimiert sind, wie Llama und Cohere, oder andere externe branchenspezifische LLMs für spezielle Anwendungsfälle einbinden.

Ermöglicht Benutzern den Zugriff auf eine Vielzahl grosser Sprachmodelle (LLMs), um spezifische Geschäftsanforderungen gezielt zu erfüllen. Benutzer können aus LLMs auswählen, die speziell für Oracle Fusion Applications optimiert sind, wie Llama und Cohere, oder andere externe branchenspezifische LLMs für spezielle Anwendungsfälle einbinden. Native Fusion-Integration: Ermöglicht Benutzern die schnelle Erstellung unternehmensreifer KI-Agenten durch direkten Zugriff auf APIs, Wissensspeicher und vordefinierte Tools von Oracle Fusion Applications – ohne aufwendige Anpassungen. Durch diese tiefgreifende Integration bleibt die unternehmensspezifische Geschäftslogik in KI-gesteuerten Workflows automatisch erhalten.

Ermöglicht Benutzern die schnelle Erstellung unternehmensreifer KI-Agenten durch direkten Zugriff auf APIs, Wissensspeicher und vordefinierte Tools von Oracle Fusion Applications – ohne aufwendige Anpassungen. Durch diese tiefgreifende Integration bleibt die unternehmensspezifische Geschäftslogik in KI-gesteuerten Workflows automatisch erhalten. Integration von Drittanbietersystemen: Ermöglicht Benutzern, KI-Agenten von Oracle Fusion Applications über sichere APIs mit Agenten von Drittanbietern zu verknüpfen, die sowohl unmittelbare nächste Schritte als auch langfristige Geschäftsprozesse unterstützen.

Ermöglicht Benutzern, KI-Agenten von Oracle Fusion Applications über sichere APIs mit Agenten von Drittanbietern zu verknüpfen, die sowohl unmittelbare nächste Schritte als auch langfristige Geschäftsprozesse unterstützen. Vertrauen und Sicherheits-Framework : Ermöglicht Benutzern das Erstellen und Bereitstellen von Agenten in einer sicheren Umgebung, indem sichergestellt wird, dass Agenten im AI Agent Studio stets die neuesten Sicherheitskonfigurationen, Richtlinien und Zugriffskontrollen von Oracle Fusion Applications anwenden. Dies ermöglicht Benutzern, KI-Agenten zu erstellen, ohne Sicherheitskonfigurationen neu anpassen oder neue Vereinbarungen unterzeichnen zu müssen.

: Ermöglicht Benutzern das Erstellen und Bereitstellen von Agenten in einer sicheren Umgebung, indem sichergestellt wird, dass Agenten im AI Agent Studio stets die neuesten Sicherheitskonfigurationen, Richtlinien und Zugriffskontrollen von Oracle Fusion Applications anwenden. Dies ermöglicht Benutzern, KI-Agenten zu erstellen, ohne Sicherheitskonfigurationen neu anpassen oder neue Vereinbarungen unterzeichnen zu müssen. Validierungs- und Testtools: Ermöglicht Benutzern, Vertrauen und Genauigkeit zu gewährleisten, indem sie Ergebnisse in KI-gesteuerten Workflows überprüfen und überwachen. Beispielsweise unterstützen integrierte Validierungs- und Testtools die Zuverlässigkeit, Wiederholbarkeit, Erklärbarkeit, Sicherheit und Leistung von KI-Ergebnissen.

„Das neue Oracle AI Agent Studio ist ein beeindruckender nächster Schritt in der KI-Strategie von Oracle. Um die Wirkung von KI-Agenten wirklich zu optimieren, müssen Unternehmen ihre Arbeitsweise an ihre individuellen Geschäftsanforderungen anpassen können“, so Holger Müller, Vice President und Principal Analyst bei Constellation Research. „Die Entwicklung von KI im Unternehmensumfeld schreitet rasant voran. Indem Oracle die Erstellung, Erweiterung, Bereitstellung und Verwaltung von Agenten unternehmensweit ermöglicht, unterstützt das Unternehmen seine Kunden bei der schnelleren Einführung und Automatisierung. Es ist erfreulich zu sehen, dass Oracle in den letzten 18 Monaten eine konsistente Architektur- und Plattformstrategie umgesetzt hat, um KI in sein Fusion Applications-Portfolio zu integrieren.“

Dank der Oracle Fusion Applications Suite können Unternehmen die Vorteile der Cloud sowie die neuesten Fortschritte in prädiktiver, generativer und agentenbasierter KI nutzen, um organisatorische Silos aufzubrechen, Prozesse zu standardisieren und Daten aus Finanzen, HR, Lieferkette und Kundenerfahrung auf einer einzigen integrierten Cloud-Plattform zu verwalten. Weitere Informationen zur Oracle Fusion Applications Suite finden Sie unter: oracle.com/de/applications

Weitere Informationen zu Oracle Fusion AI Agent Studio finden Sie unter: https://www.oracle.com/applications/fusion-ai/ai-agents/ (Oracle/mc/ps)