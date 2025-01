Oracle stellt neue Exadata Generation X11M vor

München – Oracle stellt die neue Generation seiner Database-Plattform Exadata X11M vor. Exadata X11M ist zum gleichen Preis wie die Vorgängergeneration erhältlich, bietet allerdings erhebliche Leistungssteigerungen in den Bereichen KI, Analytik und Online-Transaktionsverarbeitung (OLTP). Die Kombination aus intelligentem Energiemanagement und der Möglichkeit, geschäftskritische Workloads schneller und auf weniger Systemen auszuführen, hilft Kunden, ihre Ziele in Bezug auf Energieeffizienz und Nachhaltigkeit zu erreichen. Darüber hinaus stehen die gleichen Funktionen in Public Cloud-, Multicloud- und On-Premise-Umgebungen zur Verfügung, sodass Kunden ihre Oracle Database-Workloads flexibel dort bereitstellen und ausführen können, wo sie sie benötigen, ohne Änderungen an ihren Anwendungen vornehmen zu müssen.

„Mit Oracle Exadata X11M bieten wir unseren Kunden weiterhin extreme Skalierbarkeit, Leistung, geschäftliche Wertschöpfung sowie die Möglichkeit und Flexibilität, die Lösung dort einzusetzen, wo sie benötigt wird – von der Public Cloud über die Multicloud bis hin zu On-Premises-Lösungen. Im Grunde wird jede führende Cloud Exadata X11M anbieten, einschliesslich OCI, AWS, Google Cloud und Microsoft Azure“, so Kothanda Umamageswaran, Senior Vice President, Exadata and Scale-Out Technologies, Oracle. „Ob es um die Aufrüstung eines bestehenden Systems oder die Bereitstellung neuer Anwendungen auf Exadata X11M geht – Kunden profitieren in Sachen Preis-Leistungs-Verhältnis, Konsolidierung und Effizienz, was zu Einsparungen bei Hardware, Strom- und Kühlungskosten sowie Rechenzentrumsfläche führt.“

Mehr Leistung zum gleichen Preis bedeutet einen erheblichen Mehrwert

Exadata X11M wurde für die neueste Generation der AMD EPYC-Prozessoren optimiert und bietet eine um ein Vielfaches höhere Leistung als konkurrierende Datenbankplattformen. Die Leistung von Exadata X11M wurde bei allen Workloads gesteigert, mit einer deutlich schnelleren Vektorsuche für KI, wesentlich schnelleren IOPS (Input/Output Operations Per Second) und kürzeren Latenzzeiten bei der Transaktionsverarbeitung sowie viel schnellerem Datenscan und Abfragedurchsatz für Analysen. Exadata X11M ist in der Lage, Daten sowohl im Flash-Speicher als auch im Exadata RDMA Memory (XRMEM) zu scannen. Dadurch wird ein aussergewöhnlich hoher Analysedurchsatz erreicht. Da diese Verbesserungen zum gleichen Preis wie die vorherige Generation Exadata X10M erhältlich sind, können Kunden nun mehr Arbeit auf einer Plattform gleicher Grösse erledigen und so Kosten sparen.

Zu den Leistungsverbesserungen von Exadata X11M im Vergleich zur X10M-Plattform gehören:

AI Vector Search: Bis zu 55 Prozent schnellere persistente Vektorindexabfragen (IVF) mit transparenter Auslagerung auf intelligenten Exadata-Speicher. Darüber hinaus sind In-Memory-Vektorindexabfragen (HNSW) bis zu 43 Prozent schneller. Neue Softwareoptimierungen, die auf allen Exadata-Plattformen verfügbar sind, ermöglichen eine noch schnellere KI-Suche mit 4,7-mal mehr Datenfilterung in Speicherservern und 32-mal schnelleren Abfragen bei der Suche nach binären Vektoren. So können Kunden anspruchsvolle Vektorsuchen in Kombination mit vertraulicheren Geschäftsdaten schneller durchführen und die Genauigkeit und Zuverlässigkeit generativer KI-Modelle verbessern, während gleichzeitig die Gesamtkosten gesenkt werden.

Bis zu 55 Prozent schnellere persistente Vektorindexabfragen (IVF) mit transparenter Auslagerung auf intelligenten Exadata-Speicher. Darüber hinaus sind In-Memory-Vektorindexabfragen (HNSW) bis zu 43 Prozent schneller. Neue Softwareoptimierungen, die auf allen Exadata-Plattformen verfügbar sind, ermöglichen eine noch schnellere KI-Suche mit 4,7-mal mehr Datenfilterung in Speicherservern und 32-mal schnelleren Abfragen bei der Suche nach binären Vektoren. So können Kunden anspruchsvolle Vektorsuchen in Kombination mit vertraulicheren Geschäftsdaten schneller durchführen und die Genauigkeit und Zuverlässigkeit generativer KI-Modelle verbessern, während gleichzeitig die Gesamtkosten gesenkt werden. OLTP (Online Transaction Processing): Bis zu 25 Prozent schnellere serielle Transaktionsverarbeitung, bis zu 25 Prozent höherer gleichzeitiger Durchsatz und bis zu 21 Prozent niedrigere SQL 8K I/O-Lese-Latenz – jetzt nur noch 14us. Auf diese Weise können Kunden mehr erledigen, und das bei geringeren Kosten, indem sie mehr Transaktionen schneller mit einem kleineren Datenbanksystem ausführen.

Bis zu 25 Prozent schnellere serielle Transaktionsverarbeitung, bis zu 25 Prozent höherer gleichzeitiger Durchsatz und bis zu 21 Prozent niedrigere SQL 8K I/O-Lese-Latenz – jetzt nur noch 14us. Auf diese Weise können Kunden mehr erledigen, und das bei geringeren Kosten, indem sie mehr Transaktionen schneller mit einem kleineren Datenbanksystem ausführen. Analysen: Bis zu 25 Prozent schnellere Verarbeitung analytischer Abfragen, bis zu 2,2-mal schnellere analytischer I/O auf Speicherservern und eine Steigerung des Datenbank-In-Memory-Scans um bis zu 500 GB/s. In Kombination mit anderen Exadata-Innovationen ermöglicht dies Kunden, Echtzeitanalysen von Transaktionsdaten durchzuführen und Data Warehouses im Terabyte- bis Petabyte-Bereich schneller zu durchsuchen, um wichtige geschäftliche Erkenntnisse zu gewinnen.

Verbesserte Energieeffizienz und Nachhaltigkeit

Exadata X11M hilft Kunden auf vier verschiedene Arten, den Stromverbrauch und die Kosten erheblich zu senken. Erstens ermöglicht die hohe Leistung von Exadata X11M es Kunden, ihre Datenbank-Workload auf weniger Systemen auszuführen, wodurch sie Infrastruktur, Strom und Kühlung sowie Platz im Rechenzentrum einsparen können. Zweitens verbessert Exadata X11M die Nutzungseffizienz, indem mehr Workloads auf kleineren Systemen konsolidiert werden können. Drittens ist das intelligente Energiemanagement direkt in Exadata X11M integriert und hilft Kunden, ihre Energieeffizienz- und Nachhaltigkeitsziele zu erreichen, indem sie nicht benötigte CPU-Kerne abschalten, den Stromverbrauch begrenzen und die Stromnutzung in Zeiten geringer Auslastung optimieren können. Nicht zuletzt profitieren Kunden von der integrierten Automatisierung durch Oracle Autonomous Database, die manuelle Datenbankmanagementaufgaben und menschliche Fehler eliminiert.

Mehr Flexibilität bei der Bereitstellung für Daten- und KI-Workloads

Exadata X11M kann sowohl On-Premises als auch mit dem Exadata Database Service und der Autonomous Database in der Exadata Cloud@Customer, der Oracle Cloud Infrastructure (OCI) und in Multicloud-Umgebungen eingesetzt werden. In all diesen Umgebungen haben Kunden Zugriff auf die gleiche Oracle Database und die gleichen Funktionen, die auf der gleichen Exadata-Architektur laufen. Oracle Database ist zu 100 Prozent mit allen Deployments kompatibel, sodass Kunden ihre Workloads bei Bedarf ohne Anwendungsänderungen ausführen können.

Bei Multicloud-Architekturen wird Oracle Database auf Exadata X11M in OCI in AWS-, Google Cloud- und Microsoft Azure-Rechenzentren betrieben. Mit dieser Option haben Kunden Zugriff auf alle Funktionen von Oracle Database, einschliesslich Oracle Real Application Clusters, die eine einzigartige Skalierung und Hochverfügbarkeit sowohl während geplanter als auch während ungeplanter Ausfallzeiten ermöglichen. Darüber hinaus können Kunden ihre Anwendungen, KI-Modelle oder Analysetools in AWS, Google Cloud oder Microsoft Azure mit ihren Daten in Oracle Databases kombinieren, die durch eine Netzwerkverbindung mit geringer Latenz angebunden werden.

Kundenstimmen zur neuen Exadata-Generation

„Wir haben sowohl die Exadata Database Machine als auch die Exadata Cloud@Customer in unseren Swisscom-Rechenzentren im Einsatz“, so Moritz Werning, Produktmanager bei Swisscom Ltd. „Es ist eine grossartige Nachricht, dass Oracle Exadata X11M gleichzeitig in allen Produktvarianten verfügbar ist, einschliesslich der Multicloud-Architekturen.“ Wir freuen uns darauf, von allen Leistungs- und Preis-Leistungs-Vorteilen sowie der Effizienz zu profitieren, die Exadata X11M bietet. Eine höhere Effizienz kann uns dabei helfen, unsere Energie- und Nachhaltigkeitsziele zu erreichen und gleichzeitig unseren Kundenservice kontinuierlich zu verbessern.“

„Es war noch nie so klar wie heute, dass Exadata die branchenübliche Standardplattform für Oracle Database ist“, so Ron Westfall, Research Director der Futurum Group. „Ob es nun Oracle Database 23ai in Hyperscalern wie AWS, Azure und Google Cloud antreibt oder die On-Premises-Infrastruktur eines grossen Anbieters übertrifft – mit dem neuesten Exadata X11M können Unternehmen entscheiden, wo sie die beste Leistung für ihre Oracle Database-Workloads nutzen möchten. Das gilt für sämtliche Bereiche, von der extremen Vektorverarbeitung bis hin zu typischen Börsen-Transaktionen. Exadata X11M ist eindeutig der Goldstandard, an dem alle anderen wettbewerbs-Plattformen gemessen werden, die Oracle Database betreiben.“ (Oracle/mc/ps)