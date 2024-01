Oracle und Deloitte helfen multinationalen Unternehmen bei der Vorbereitung auf die globale Mindestbesteuerung

Austin – Oracle führt neue Funktionen für Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management (EPM) ein, die zusammen mit den Implementierungsservices von Deloitte Unternehmen bei der Vorbereitung auf die neuen Anforderungen der Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) zur globalen Mindestbesteuerung (Pillar Two) unterstützen.

Die Kombination beider Angebote entlastet Finanzverantwortliche, indem sie komplexe Steuerprozesse und das Reporting vereinfacht und durch eine durchgängige Prozessautomatisierung eine bessere Abstimmung zwischen Finanzabteilung und Vertrieb erreicht.

Die Pillar Two-Regelungen der OECD stellen die grösste Änderung der globalen Unternehmensbesteuerung seit Jahrzehnten dar. Sie führen zu einem globalen Mindeststeuersatz von 15 Prozent und beeinflussen die Finanzprozesse und Betriebsstrukturen grosser multinationaler Unternehmen erheblich. Mithilfe von Deloitte Tax Technology Consulting, dem bestehenden Implementierungsserviceteam von Oracle und der Pillar Two-Lösung in Oracle Cloud EPM gelingt es Unternehmen nun aber, ihr Steuer-Reporting zu verbessern und Datensilos abzubauen. Diese komplementäre Partnerschaft sorgt dafür, dass Mitarbeiter hinweg über Steuer-, Finanz- und andere Betriebsbereiche besser zusammenarbeiten können. Daten werden für eine Single Source of Truth aus verschiedenen Quellen konsolidiert. Das umfasst das Hauptbuch, Nebenbücher und bestehende IT-Systeme. Der neue Ansatz macht es Unternehmen einfacher, die Buchhaltung zu erledigen und in Zukunft neue Anforderungen zu erfüllen.

„Internationale Steuer-Compliance ist unglaublich komplex. Um die neuen Anforderungen der OECD effizient zu erfüllen, müssen Unternehmen immer mehr Daten verknüpfen und analysieren“, erklärt René van Gassen, Director, Tax Technology Consulting (TTC) bei Deloitte Netherlands. „Unsere Implementierungsfähigkeiten in Verbindung mit den Lösungen von Oracle versetzen Finanzführungskräfte in die Lage, die Technologie von Oracle effektiv zu nutzen, um Steuer- und Finanzprozesse zu vereinen und die Compliance effizient zu gewährleisten.“

Die neuen Funktionen in Oracle Cloud EPM erleichtern Finanzteams die Optimierung komplexer Steuerprozesse. Diese Funktionen umfassen:

dDatenerfassung und -verwaltung gemäss Pillar Two: Die Funktion erfasst automatisch Daten aus verschiedenen Geschäftssystemen, wie zum Beispiel aus Finanz-, Personal- und Vertriebssystemen. Sie unterstützt Steuerteams außerdem bei der Formatierung der Daten, um sie an die Anforderungen des Datenmodells nach Pillar Two anzupassen. Das bietet die Grundlage für aussagekräftige Audits. Zudem müssen die Teams weniger Zeit für die Erfassung und Harmonisierung von Daten aufwenden.

Task Manager gemäss Pillar Two: Er optimiert die Koordination und Zusammenarbeit über den gesamten Finanzabschlussprozess hinweg und minimiert Verzögerungen beim Abschluss. Der einfach implementierbare Task Manager ermöglicht es, Mitarbeitern einzelne Aufgaben von einem zentralen Dashboard aus zuzuweisen und diese zu überwachen. Ausserdem gibt es für die Aufgaben hinsichtlich der Pillar Two-Regelungen einen einfachen Schritt-für-Schritt-Prozess. Daher können Unternehmen sicherstellen, dass alle Aufgaben reibungslos ablaufen.

Steuerprognosen und -modellierung gemäss Pillar Two: Mitarbeiter erhalten die Möglichkeit, Steuern zu prognostizieren und dazu Modelle zu erstellen. Auf diese Weise können sie die zukünftigen Auswirkungen der neuen OECD-Anforderungen besser vorhersagen. In der Folge schaffen Unternehmen es, sich besser auf die neue globale Mindestbesteuerung vorzubereiten.

„Wenn multinationale Unternehmen sich jetzt auf die Auswirkungen der neuen globalen Mindestbesteuerung vorbereiten, wird Technologie eine Schlüsselrolle dabei spielen, die Vorschriften genau und effizient einzuhalten“, so Hari Sankar, Group Vice President, Product Management bei Oracle. „Die Pillar Two-Lösung in Oracle Cloud EPM bietet Best Practices und fortschrittliche Modellierungsfunktionen, mit denen Kunden Daten zentral kontrollieren, die Steuertransparenz erhöhen und ihre Steuerstrategien anpassen können.“ (Oracle/mc)