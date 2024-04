Oracle und Palantir bündeln ihre Kräfte

Austin – Oracle und Palantir gaben heute Ihre Zusammenarbeit bekannt, die darauf abzielt, sichere Cloud- und KI-Lösungen für Unternehmen und Regierungen auf der ganzen Welt bereitzustellen. Die verteilte Cloud und KI-Infrastruktur von Oracle in Kombination mit Palantirs führenden KI- und Entscheidungsbeschleunigungs-Plattformen werden Unternehmen helfen, den Mehrwert ihrer Daten zu maximieren. So können sie ihre Effizienz steigern, den Anforderungen an die Souveränität gerecht werden und ihre Konkurrenz abhängen.

Im Rahmen der Vereinbarung wird Palantir Foundry-Workloads in die Oracle Cloud Infrastructure verlagern. Palantir möchte ausserdem seine Gotham- und KI-Plattformen auch in den folgenden Komponenten der verteilten Cloud von Oracle bereitstellen: Public Cloud-Regionen; Oracle Cloud Infrastructure Dedicated Regions; Oracle Alloy; Oracle EU Sovereign Cloud; Oracle Government Cloud; Oracle Roving Edge sowie in den vom Internet isolierten Regionen von Oracle für Verteidigungs- und Geheimdienstkunden. Die umfangreiche Cloud-Präsenz von Oracle und seine souveränen KI-Fähigkeiten werden es mehr Unternehmen ermöglichen, die führenden Plattformen von Palantir für die Datenintegration und Entscheidungsfindung zu nutzen. Oracle und Palantir beweisen damit, dass es keinen Kompromiss geben muss. Unternehmen können die beste Cloud-Infrastruktur, die besten Cloud-Anwendungen und die beste künstliche Intelligenz nutzen und gleichzeitig die höchsten Souveränitäts- und Sicherheitsstandards einhalten.

„Oracle ist der einzige Hyperscaler, der seine gesamte KI- und Cloud-Suite jedem Unternehmen oder jeder Regierung überall auf der Welt zur Verfügung stellen kann“, so Rand Waldron, Vice President bei Oracle. „Wir kombinieren die Leistung, Skalierbarkeit und Flexibilität der Oracle Cloud Infrastructure mit den führenden Daten- und KI-Plattformen von Palantir, um unseren Kunden in jeder Branche und Umgebung zum Erfolg zu verhelfen.“

„Sowohl Palantir als auch Oracle setzen sich für die Verteidigung westlicher Interessen und Institutionen auf der ganzen Welt ein“, so Josh Harris, Executive Vice President bei Palantir. „Die einzigartige Fähigkeit von Oracle Cloud Infrastructure, Kunden bei der Erfüllung ihrer regulatorischen, leistungsbezogenen und sicherheitsrelevanten Anforderungen zu unterstützen, wird unseren Einfluss erhöhen und unseren Kunden auf der ganzen Welt helfen, die Vorteile von Cloud und KI voll auszuschöpfen.“

In jeder Region, einschließlich kommerzieller, souveräner und behördlicher, vom Internet isolierter Umgebungen, bietet Oracle Cloud mehr als 100 Cloud-Services und -Anwendungen, zu denen auch die neuesten Innovationen im Bereich der generativen KI gehören, die auf einer rasend schnellen KI-Infrastruktur laufen. Die Dienste und Preise von Oracle Cloud Infrastructure sind für alle Bereitstellungstypen einheitlich, um die Planung, Übertragbarkeit und das Management zu vereinfachen.

Die Palantir Artificial Intelligence Platform (AIP) ermöglicht es Unternehmen, die Leistungsfähigkeit grosser Sprachmodelle in ihre Unternehmensnetzwerke, private Daten und Kernprozesse einzubringen und dabei ein Maximum an Sicherheit und Vertrauen zu gewährleisten. Die Plattform ist so konzipiert, dass sie unverbundene Datenquellen, logische Ressourcen und Handlungssysteme zu einem einzigen gemeinsamen Betriebsbild zusammenführt. Die KI-Strategie von Oracle, zu der auch ein breites Spektrum an Partnern gehört, beinhaltet generative KI-Services und -Infrastrukturen, die die KI-Fähigkeiten von Palantir erweitern und Kunden dabei helfen, Entscheidungen schneller zu treffen. Die langjährige Erfahrung von Oracle in der Verteidigungs- und Geheimdienstbranche bietet eine Fülle von Erfahrungen und Technologien, die für den Erfolg von Hochrisikoeinsätzen entscheidend sind. Gemeinsam bringen Oracle und Palantir leistungsstarke neue Funktionen für die Verteidigungsindustrie auf den Markt.

Oracle und Palantir werden künftig gemeinsam Cloud- und KI-Dienste für Behörden und Unternehmen verkaufen und unterstützen. (Oracle/mc)