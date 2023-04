Oracle und Zoom erweitern Zugang zur virtuellen Pflege

Austin – Oracle und Zoom Video Communications erweitern ihre Zusammenarbeit, um schnellere, einfachere und effektivere telemedizinische Dienste bereitzustellen. Durch die telemedizinischen Funktionen in Oracle Cerner Millennium können Oracle und Zoom es Anbietern auf der ganzen Welt ermöglichen, Patiententermine schneller und einfacher mit der relevanten elektronischen Patientenakte (EHR) zu verknüpfen.

Die vernetzte Lösung bietet einen vernetzten, vertrauten Arbeitsablauf für Ärzte sowie Tools, um die Patientenakte nach Arztbesuchen zu aktualisieren. Das spart wertvolle Zeit, die in die Patientenversorgung investiert werden kann. Zoom ermöglicht jetzt schon Millionen gleichzeitiger Besprechungsteilnehmer auf Oracle Cloud Infrastructure dank der Leistungsfähigkeit, Skalierbarkeit, Zuverlässigkeit und Cloud-Sicherheit.

„Der Bedarf an sicheren, bequemen und auf Anfrage verfügbaren telemedizinischen Diensten wird weltweit immer grösser“, so Stephanie Trunzo, Senior Vice President und General Manager von Oracle Health. „Die Integration von Zoom in Oracle Cerner Millennium ist ein wichtiger Schritt zur Verbesserung der telemedizinischen Optionen und der Behandlungsmöglichkeiten für Patienten. Dieses einheitliche System ermöglicht es den Pflegekräften, Patienten auch aus der Ferne besser zu betreuen, wodurch der Verwaltungsaufwand der Ärzte reduziert und der Zugang zur Pflege erleichtert wird.“

Durch die umfassenden telemedizinischen Dienste von Zoom, die allgegenwärtige globale Reichweite und die Qualität der Dienste können Versorgungsnetzwerke mit Patienten an nahezu jedem Ort in Kontakt zu treten. Gemeinsam mit Oracle können Gesundheitsdienstleister auf diese Weise einer grösseren Zahl von Patienten eine qualitativ hochwertige Versorgung über die Telemedizin anbieten. Dazu gehören Menschen, die typischerweise durch Hindernisse wie einen schlechten Gesundheitszustand, ihren Wohnsitz in ländlichen Gebieten oder fehlende Transportmöglichkeiten beeinträchtigt sind und die mit der herkömmlichen persönlichen Betreuung nur schwer erreicht werden können.

Aufbauend auf der langjährigen Erfahrung in den Life Sciences von Oracle kann diese Zusammenarbeit ausserdem neue Möglichkeiten eröffnen, um die Telemedizin in anderen Bereichen des Gesundheitswesens verfügbar zu machen, z. B. bei dezentralen klinischen Studien, um mehr Menschen die Teilnahme an potenziell lebensrettenden Behandlungen, Forschungen und Entwicklungen zu ermöglichen. Um Patientendaten zu schützen und die Sicherheit zu gewährleisten, erfüllen Zoom und OCI die Compliance mit HIPAA, PIPEDA/PHIPA, DSGVO, Mars-E und anderen Programmen.

„Angesichts der Tatsache, dass die Menschen virtuelle Meetings am Arbeitsplatz und in ihrem Privatleben angenommen haben, wünschen sie sich zunehmend den gleichen Komfort, die gleiche Einfachheit und die gleiche Auswahl auch bei der Gesundheitsversorgung. Telemedizinische Konsultationen und virtuelle Besuche bieten Optionen und Zugang zu den Zeiten und Orten, die für sie am besten geeignet sind“, so Heidi West, Head of Healthcare, Zoom. „Die Integration von Zoom in Oracle Cerner Millennium ist der nächste Schritt zur Ausweitung der Nutzung dieses wichtigen Instruments im Gesundheitswesen. Dieses erleichtert es den Ärzten, die Telemedizin in ihre Praxis einzubinden, um das Patientenerlebnis zu verbessern und gleichzeitig den Verwaltungsaufwand zu verringern.“ (Oracle/mc)