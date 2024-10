Oracle unterstütz Sunrise bei der technologischen Modernisierung

Opfikon / Austin, Texas – Oracle gibt heute bekannt, dass Sunrise, die grösste private ICT-Anbieterin der Schweiz, mit bis zu sechs Millionen Privat- und Geschäftskunden (RGUs), ihre Oracle-Datenbanken auf Oracle Exadata Cloud@Customer migriert. Die Umstellung auf eine Cloud-Datenbankumgebung ist Teil einer umfassenderen digitalen Innovationsinitiative zur weiteren Konsolidierung und Modernisierung der technologischen Infrastruktur. Oracle Exadata Cloud@Customer wird in den eigenen Rechenzentren von Sunrise eingesetzt und ermöglicht es dem Unternehmen, die Entwicklung und Bereitstellung neuer Dienstleistungen zu beschleunigen und ihre Effizienz zu steigern.

Oracle Exadata Cloud@Customer wird die OSS (Operating Support Systems), BSS (Business Support Systems) sowie Anwendungen unterstützen und es Sunrise ermöglichen, die Leistung, Skalierbarkeit und Verfügbarkeit dieser Systeme zu optimieren. Der Einsatz in den eigenen Rechenzentren ermöglicht Sunrise eine bessere Kontrolle über die Datenverwaltung sowie die Sicherstellung, dass die Anforderungen an die Datensicherheit und die Datenverfügbarkeit erfüllt werden. Darüber hinaus bietet Oracle Exadata Cloud@Customer Automatisierungsfunktionen für das Datenmanagement. Diese helfen Sunrise, die betriebliche Effizienz zu steigern.

«Sunrise digitalisiert ihre Abläufe im grossen Stil, damit wir für unsere Kundinnen und Kunden schneller innovieren können. Im Zuge unserer laufenden Bestrebungen, neue Möglichkeiten im Telekommunikationssektor erschliessen, müssen wir unsere technologische Infrastruktur vereinfachen, um flexibler auf die sich entwickelnden Bedürfnisse unserer Kundinnen und Kunden eingehen zu können. Der Ausbau unserer langjährigen Partnerschaft mit Oracle durch Oracle Exadata Cloud@Customer ist ein wichtiger Schritt in diese Richtung», so Anna Maria Blengino, CIO von Sunrise. «Mit dieser Lösung können wir unsere Datenmanagement-Services in einer einzigen Umgebung in unseren eigenen Rechenzentren hosten, was uns eine hohe Performance und Flexibilität bei gleichzeitiger Einhaltung höchster Datenschutz- und Sicherheitsstandards bietet.»

«Telekommunikationsunternehmen sind dabei, ihr Geschäft neu zu gestalten, indem sie über die Konnektivität hinausgehen und neue Möglichkeiten im Bereich der digitalen Dienste nutzen. Sunrise führt diesen Wandel an und weist langjährige Erfahrung in der Innovation von B2B-, Verbraucher- und Industrielösungen auf. Wir freuen uns darauf, Sunrise und ihre Partner mit der Leistungsfähigkeit und Flexibilität von Oracle Exadata Cloud@Customer bei der Bereitstellung von Telekommunikations- und digitalen Dienstleistungen für Kunden in der Schweiz zu unterstützen», sagt Billy Kneubühl, Country Leader Oracle Schweiz. (Oracle/mc/ps)