Orange Cyberdefense übernimmt die Schweizer Firmen SCRT und Telsys

Über Orange

Orange ist eines der grössten Telekommunikationsunternehmen weltweit, das 2021 einen Umsatz von 42,5 Milliarden Euro erzielte und am 30. Juni 2022 137’000 Mitarbeitende beschäftigte, von denen 76’000 in Frankreich tätig sind. Die Gruppe zählte am 30. Juni 2022 282 Millionen Kunden, von denen 236 Millionen Mobilfunkkunden und 24 Millionen Festnetzkunden mit Breitbandverträgen sind. Orange ist in 26 Ländern präsent. Der Konzern ist darüber hinaus einer der weltweit führenden Anbieter von Telekommunikationsdienstleistungen für multinationale Unternehmen, die unter der Marke Orange Business Services bereitgestellt werden. Orange wird an der Börse Euronext Paris (Symbol ORA) und an der New York Stock Exchange (Symbol ORAN) gehandelt. Weitere Informationen finden Sie unter: www.orange.com oder www.orange-business.com



Über SCRT

SCRT ist ein Schweizer Unternehmen, das sich auf Informationssicherheit spezialisiert hat. Mit 20 Jahren Erfahrung auf diesem Gebiet und einem Team von rund 70 Mitarbeitern nimmt das Unternehmen derzeit eine beherrschende Stellung im Westschweizer Cybersecurity-Markt ein.

SCRT bietet mit seiner Expertise für Informationssicherheit und dem ausdrücklichen Wunsch, alle Anforderungen zu erfüllen, denen sich Unternehmen in diesem Bereich stellen müssen, eine breite Palette von Dienstleistungen an, angefangen von Sicherheitsberatung über die Erkennung und Reaktion auf Vorfälle bis hin zu Penetrationstests, eine der Aktivitäten des Kerngeschäfts. https://www.scrt.ch



Über Telsys

Telsys SA wurde vor mehr als 30 Jahren gegründet (unter dem Namen Telecom Systems) und ist ein Dienstleistungsunternehmen, das auf die Verwaltung von Informationssystemen und auf Sicherheit spezialisiert ist. Mit einem Team von fast 30 Mitarbeitern, die auf Netzwerk- und Datacenter-Technologien, Cloud und operatives Monitoring fokussiert sind, ist Telsys in der Lage, umfassende Serviceleistungen anzubieten, die auf die Bedürfnisse der Kunden zugeschnitten sind. https://telsys.ch