Peppi Schnieper übernimmt Doppelrolle als strategischer Berater der CC Trust Group AG und CFO der Chain IQ Gruppe

Baar – Die CC Trust Gruppe und die Chain IQ Gruppe geben gemeinsam die Ernennung von Dr. Peppi Schnieper in einer Doppelrolle als strategischer Berater des Gründers und Vorsitzenden der CC Trust Group AG, Claudio Cisullo, und als Group Chief Financial Officer und Mitglied des Global Executive Board der Chain IQ Gruppe mit Wirkung zum 1. Mai 2023 bekannt. Diese Ernennung ist Teil der langfristigen Strategien beider Unternehmen.

Peppi Schnieper ist ein erfahrener Manager und Partner bei Bain & Company, wo er Mitglied des EMEA Financial Services und des Global Wealth- and Asset Management Leadership war, unter anderem als Head for EMEA Wealth- and Asset Management. Bevor er zu Bain kam, leitete Dr. Schnieper die Strategieberatungspraxis von EY Schweiz und war Mitglied der globalen Wealth- und Asset-Management-Führung des Unternehmens.

Claudio Cisullo, Gründer und Vorsitzender der CC Trust Group und Chain IQ, kommentiert: «Peppi ist eine leidenschaftliche, ehrgeizige Führungspersönlichkeit mit einer tadellosen internationalen Erfolgsbilanz. Ich freue mich darauf, dass er die künftige Entwicklung meines weltweit tätigen Family Office als mein persönlicher strategischer Berater sowie als Group Chief Financial Officer der Chain IQ Group unterstützen wird.»

Peppi Schnieper sagte: «Ich fühle mich geehrt, Claudio, der ein weltweit erfahrener Serienunternehmer ist, zu unterstützen und meine Leidenschaft für Wachstum im Rahmen seines Family Office zu teilen. Gleichzeitig freue ich mich, dem Führungsteam von Chain IQ beizutreten, einem führenden Unternehmen im Bereich der globalen indirekten Beschaffung und einem grossen professionellen Dienstleistungsunternehmen, das sich der Bereitstellung höchster Qualität, der Lösung komplexer Kundenherausforderungen sowie der Digitalisierung, Innovation und Nachhaltigkeit verschrieben hat.»

Marcel Stalder, Group CEO von Chain IQ, fügt hinzu: «Ich freue mich sehr, Peppi als unseren neuen Group CFO zu begrüssen und mit ihm zusammenzuarbeiten, um die globale Strategie und Wertschöpfung von Chain IQ weiter voranzutreiben. Er ist eine fantastische Ergänzung für unser globales Führungsteam, und wir freuen uns sehr darauf, ihn an Bord zu haben.» (CC Trust/mc/hfu)