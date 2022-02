Private 5G-Netze leicht einrichten: NTT kooperiert mit ServiceNow

Zürich – ServiceNow und NTT Ltd., ein Anbieter von Business- und IT-Lösungen, gehen eine globale Partnerschaft ein, um die Einführung von privaten 5G-Netzen (P5G) für ihre Kunden zu vereinfachen. Diese bisher komplexe Aufgabe wird dank einer KI-basierten End-to-End-Plattform zur Workflow-Automatisierung simplifiziert. Für einige Unternehmen stellt das bestehende System und Netzwerk eine Barriere bei der Integration von 5G dar. Hier soll die Nutzung digitaler Workflows Abhilfe schaffen.

Um alle Vorteile des privaten 5G-Netzes nutzen zu können, müssen Kunden neue und bestehende Geschäftsprozesse digitalisieren. Um diesen Prozess einfacher zu gestalten, implementieren ServiceNow und NTT neue Funktionen in die kürzlich eingeführte P5G-Plattform und in den End-to-End-Servicestack von NTT.

„Die Digitalisierung von Workflows ist eine Grundvoraussetzung der digitalen Transformation“, sagt Shahid Ahmed, Group EVP of New Ventures and Innovation bei NTT Ltd. „Indem wir die Einfachheit, Kontrolle und Sicherheit der P5G-Plattform von NTT mit der Stärke der branchenführenden Workflows von ServiceNow kombinieren, können wir die Profitabilität unserer Kunden und der gesamten Branche durch privates 5G steigern.“

„ServiceNow bietet KI-basierte Workflow-Orchestrierung, um so die digitale Transformation voranzutreiben. Das fördert das Potenzial von Mitarbeitern, Prozessen und Systemen, um die Produktivität zu maximieren“, sagt Lara Caimi, Chief Customer and Partner Officer bei ServiceNow. „Gemeinsam mit ServiceNow wird NTT neue Anwendungslösungen mit sicherer privater 5G-Konnektivität in einem schlüsselfertigen «as-a-service»-Buchungsmodell anbieten. Dies wird wichtige Geschäftsinitiativen in verschiedenen vertikalen Branchen voranbringen.»

«Unsere globalen Kunden wollen die nächste Stufe der Individualisierung, Personalisierung und operativen Effizienz erreichen, die notwendig ist, um in einem schnelllebigen digitalen Umfeld wettbewerbsfähig zu bleiben», sagt Eric Clark, Chief Digital and Strategy Officer bei NTT DATA Services. «Die Entwicklung der neuen Workflow-Engine beruht auf dem Knowhow von ServiceNow und der End-to-End-Expertise der NTT-Unternehmensfamilie. Unser gemeinsames Ziel ist es, die Einrichtung und die Nutzung aller Vorteile des Private 5G-Netzes für alle Kunden zu erleichtern.» (ServiceNow/mc)

