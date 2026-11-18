München – QPLIX unterstützt BNL BNP Paribas Wealth Management bei der Umsetzung von Diamond Tower – Family Strategy, einer neuen Family-Office-Initiative für Unternehmerfamilien mit komplexen Vermögensstrukturen. Die Initiative wurde gemeinsam mit der SDA Bocconi School of Management entwickelt. Sie konzentriert sich auf die langfristige Vermögensplanung, Family Governance und die Herausforderungen, Vermögen über Generationen hinweg effektiv zu steuern.

QPLIX schafft die technologische Grundlage für einen konsolidierten Überblick über Vermögenswerte über verschiedene Anlageklassen, Rechtseinheiten und Eigentumsstrukturen hinweg. Die Initiative unterstreicht, wie wichtig es für vermögende Familien zunehmend wird, spezialisierte Beratungsleistungen mit Technologie zu verbinden, die komplexe finanzielle und organisatorische Strukturen abbilden kann.

Komplexe Familienvermögen ganzheitlich steuern

Für viele Unternehmerfamilien reicht das Vermögen weit über klassische Wertpapierportfolios hinaus. Nicht-börsennotierte Unternehmen, Immobilien, Private-Equity-Beteiligungen und internationale Beteiligungsstrukturen machen neben weiteren materiellen und immateriellen Vermögenswerten häufig einen wesentlichen Teil des Familienvermögens aus. Um solche Strukturen zu steuern, benötigen Familien verlässliche Daten sowie ein umfassendes Verständnis der Beziehungen zwischen einzelnen Vermögenswerten und Rechtseinheiten.

Diamond Tower – Family Strategy verfolgt einen umfassenden Ansatz für Familienvermögen. Neben Finanzanlagen berücksichtigt die Initiative auch die Ziele der Familie, Governance-Strukturen und die Nachfolgeplanung. QPLIX unterstützt diesen Ansatz, indem die Plattform relevante Vermögensdaten konsolidiert und komplexe Eigentums- sowie Vermögensstrukturen transparenter macht.

Stefano Schrievers, Head of Family Office bei Diamond Tower – Family Strategy, sagt: „Jede Familie hat ihre eigene Geschichte, ihre eigenen Prioritäten und ihre eigene Vermögensstruktur. Unsere Aufgabe besteht darin, diese individuellen Ausgangslagen zu verstehen und Familien dabei zu unterstützen, Entscheidungen langfristig auszurichten. Ein klarer und konsolidierter Überblick über ihr Vermögen ist ein wichtiger Teil dieses Prozesses.“

Technologie für Family-Office-Services

Die QPLIX-Plattform konsolidiert liquide und illiquide Vermögenswerte, darunter Wertpapiere, private Beteiligungen, Immobilien und Unternehmensbeteiligungen. Sie ermöglicht Portfoliomanagement, Performance-Analysen und Reporting. Für Finanzinstitute, die Unternehmerfamilien betreuen, ist der Zugang zu konsistenten und umfassenden Vermögensinformationen wesentlich. Er ermöglicht Beraterinnen und Beratern einen umfassenden Blick auf die Vermögenswerte ihrer Kundinnen und Kunden und unterstützt ein effizienteres Reporting sowie fundiertere Analysen.

Indem QPLIX die technologische Infrastruktur hinter der Initiative bereitstellt, ergänzt das Unternehmen die persönliche Beratungsleistung von BNL BNP Paribas Diamond Tower – Family Strategy. Die Plattform ist auf die Anforderungen von Family Offices und Vermögensverwaltern ausgelegt, die Daten aus unterschiedlichen Anlageklassen, Verwahrstellen, Rechtseinheiten und Jurisdiktionen zusammenführen müssen.

Italien als strategischer Markt für QPLIX

Italien ist ein wichtiger strategischer Markt für QPLIX. Der etablierte Private-Banking-Sektor des Landes und die hohe Zahl an Unternehmerfamilien schaffen eine Nachfrage nach Technologie, mit der sich komplexe und diversifizierte Vermögensstrukturen steuern lassen. Christoph Wendel, Global Head of Sales bei QPLIX, kommentiert: „Italien ist für QPLIX ein wichtiger strategischer Markt. Das Land verfügt über eine starke Tradition im Private Banking und über viele anspruchsvolle Unternehmerfamilien. BNL BNP Paribas ist eine etablierte internationale Marke mit umfassender Erfahrung in der Betreuung von Kundinnen und Kunden mit komplexen Vermögensstrukturen. Wir schätzen die Möglichkeit, unsere Technologie in diese Initiative einzubringen. Zugleich unterstreicht die Zusammenarbeit die wachsende Rolle von QPLIX als Technologiepartner etablierter Wealth-Management-Institute in Europa.“ (QPLIX/mc/hfu)