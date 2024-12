UKW-Abschaltung: Quickline macht den Übergang leicht

Nidau – Quickline ist die erste und einzige Telekommunikationsanbieterin der Schweiz, die über ihre TV-Box sowie die neuen TV-Apps Zugang zu mehr als 400 Radiosendern ermöglicht. Damit können die beliebten SRG-Sender SRF 1, SRF 2 oder SRF 3 auch nach der UKW-Abschaltung Ende Jahr bequem weitergehört werden.

Die klassische Verbreitung des Radiosignals über UKW-Antennen (Ultrakurzwelle) nähert sich nach 75 Jahren ihrem Ende. Sender wie SRF 1, SRF 2 oder SRF 3 wurden für viele Hörer:innen zu festen Bestandteilen des Alltags in der Schweiz. Die SRG hat entschieden, ihre Sender schon Ende Dezember 2024 abzuschalten, während private Radiosender noch bis 2026 auf UKW weitersenden.

Wer Radio bereits über DAB+ (Digitalradio), Internet oder TV-Kabel hört, ist nicht betroffen. Mit älteren Geräten (z. B. Auto- oder «Küchenradios» aus früheren Generationen) können SRG-Sender jedoch nicht mehr empfangen werden.

Quickline bietet als erste und einzige Telekommunikationsanbieterin die über 400 Radiosender der TV-Box auch auf den mobilen TV-Apps an. So können Kundinnen und Kunden ihre Lieblingssender direkt auf dem Smartphone bzw. Tablet abspielen oder über Bluetooth an eine Stereoanlage oder portable Lautsprecher übertragen – ganz ohne den Kauf eines DAB+-Radios oder eine Nachrüstung der Stereoanlage.

«Die Zukunft des Radios ist digital – und Quickline stellt innovative Produkte bereit, um unseren Kundinnen und Kunden den Übergang so einfach wie möglich zu machen», freut sich Egon Perathoner, COO Quickline. (Quickline/mc/ps)