Arab Bank (Switzerland) entscheidet sich für Schweizer Fintech-Lösung von InvestGlass

Dubai – InvestGlass, der Schweizer Fintech-Spezialist für Vertrieb und Automatisierung, hat seine Partnerschaft mit Arab Bank (Switzerland) Ltd. bekannt gegeben.

Nach 30 Monaten gemeinsamer Bemühungen hat Arab Bank (Switzerland) Ltd. die Lösung von InvestGlass für ihre digitale Onboarding, das Kundenlebenszyklus-Management, das Portfoliomanagement und das Kundenportal gewählt.

Alexandre Gaillard, CEO von InvestGlass, sagt: „Arab Bank (Switzerland) ist die erste Privatbank, die eine solche Unterstützung beim Aufbau eines völlig neuen Fintech-Bankings leistet. Wir freuen uns sehr, dass die neue Zusammenarbeit mit dem arabischen Geldhaus schnellere Instrumente liefern wird, um komplexe Bankkonten und ausgezeichnet Beratungsdienste zu etablieren.“

Die massgeschneiderte End-to-End-Lösung von InvestGlass wird es Arab Bank (Switzerland) ermöglichen, ein einmaliges Kundenerlebnis zu bieten und gleichzeitig innovativen kundenorientierten Technologien einen Schritt voraus zu sein, ohne dabei die Sicherheit, den Datenschutz oder kundenseitige Interaktionen zu vernachlässigen.

Weiters wird die Lösung wird Beratern auch ermöglichen, Portfolio-Risiken, schnell und effizient zu analysieren und Chancen zu nutzen, um individuelle Finanzberatung stets im Einklang mit den neuesten Vorschriften und Regularien anzubieten. (InvestGlas/mc/ps)

Über InvestGlass

InvestGlass ist eine Schweizer Automatisierungslösung für Vertrieb und Compliance. Die Cloud-Lösung von Swiss Sovereign bietet eine Reihe von Automatisierungstools, die den Vertrieb produktiver gestalten. InvestGlass basiert auf fünf Säulen: digitales Onboarding, CRM, Portfoliomanagement, Marketingautomatisierung und Investorenportal. Mit InvestGlass können Unternehmen ihre Kunden schnell und einfach einbinden, ihre Anlageportfolios kontrollieren und Dienstleistungen effektiver vermarkten. InvestGlass nutzt die neueste KI-Technologie wie GPT3, um die Produktivität der Banken auf die nächste Stufe zu heben.

Der InvestGlass-Code ist proprietär und schweizerisch. Diese Positionierung ist ideal für Banken, Makler oder andere Industrieunternehmen, die nach einem „Nicht-U. S.-CRM“ suchen, das sie auf ihrem Server hosten können. Das Unternehmen beschäftigt 50 Mitarbeiter. InvestGlass wurde 2014 gegründet und hat seinen Firmensitz in Genf. Die Firma ist vollständig in Privatbesitz. InvestGlass expandiert derzeit in die arabische Golfregion und bringt das beste Private-Banking- und Neobank-Wissen in die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) und darüber hinaus.

www.investglass.com

Über die Arab Bank (Schweiz) AG

Die 1962 gegründete Arab Bank (Switzerland) hat den Status einer anerkannten Schweizer Bank. Die Arab Bank Switzerland unterliegt allen Schweizer Bankesetzen, -regeln und -vorschriften und wird von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (FINMA) beaufsichtigt.

Die Arab Bank (Schweiz) ist eine unabhängige Schwestergesellschaft der Arab Bank plc. Dabei kann sich die Arab Bank Switzerland auf ein breites Filialnetz in der arabischen Welt und in den wichtigsten Finanzzentren rund um den Globus stützen.

Die Arab Bank Switzerland hat 19.316 Aktionäre, die hauptsächlich im Nahen Osten angesiedelt sind. Die Eigenkapitalquote liegt deutlich über dem Standard der schweizerischen und internationalen Währungsaufsichtsbehörden und zeugt von der hervorragenden Kapitalisierung der Bank.

https://www.arabbank.ch/