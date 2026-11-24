Zürich – World Record Certification bestätigt für die Schweizer Internetplattform HELP.CH einen Weltrekord mit 1’060’029 strukturierten Firmen- und Organisationsprofilen. Damit übertrifft HELP.CH seine bisherige Rekordmarke um knapp 50’000 Einträge.

Ein Weltrekord aus der Schweiz: Die Internetplattform HELP.CH verfügt über 1’060’029 strukturierte und öffentlich zugängliche Profile von Schweizer Unternehmen, Organisationen und registrierten Einheiten. Die internationale Rekordorganisation World Record Certification (WRCAC) hat diese Leistung bestätigt und auf ihrer offiziellen Website veröffentlicht.

Die Zertifizierung betrifft die Kategorie «Largest Structured Online Directory of Swiss Companies, Organisations and Registered Entities». Der bisherige, ebenfalls von der WRCAC bestätigte Rekord lag bei 1’010’087 Profilen. HELP.CH konnte diese Marke um 49’942 Profile übertreffen. Als Datenstand nennt die WRCAC den 20. Oktober 2026, als Rekorddatum den 27. Oktober 2026.

30 Jahre HELP.CH – von den Anfängen des Internets zum Weltrekord

Der Weltrekord fällt in ein besonderes Jahr: HELP.CH feierte am 1. September 2026 sein 30-jähriges Bestehen. Als die Plattform 1996 online ging, steckte das Internet in der Schweiz noch in den Anfängen. Was als digitales Informationsangebot begann, entwickelte sich über drei Jahrzehnte zu einem Netzwerk mit Firmenverzeichnissen, Wirtschaftsinformationen und spezialisierten Such- und Medienangeboten.

«Der Weltrekord ist für uns ein besonderer Meilenstein – gerade im Jahr des 30-jährigen Bestehens von HELP.CH. Er zeigt, wie sich unsere Plattform über drei Jahrzehnte kontinuierlich weiterentwickelt hat. Mit dem zunehmenden Einsatz künstlicher Intelligenz gewinnen strukturierte Unternehmensinformationen zusätzlich an Bedeutung. Genau hier sehen wir auch die Zukunft von HELP.CH», sagt Nishan Ulagarajah, CEO der HELP Media AG.

Was genau wurde als Weltrekord zertifiziert?

Der Weltrekord bezieht sich auf die Anzahl strukturierter und öffentlich zugänglicher Profile von Schweizer Unternehmen, Organisationen und offiziell registrierten Einheiten im Online-Verzeichnis HELP.CH. Nach Angaben von World Record Certification wurden dafür Informationen aus offiziellen Schweizer Registern und amtlichen Datenquellen zusammengeführt, vereinheitlicht und auf doppelte Einträge geprüft. Die Bestätigung betrifft die Anzahl dieser Profile innerhalb der definierten Rekordkategorie.

Strukturierte Unternehmensinformationen gewinnen zugleich für neue digitale Anwendungen an Bedeutung. Neben klassischen Suchmaschinen können auch KI-gestützte Such- und Auskunftssysteme solche Daten nutzen, um Unternehmen und Organisationen zu erkennen und einzuordnen.

Weltrekord offiziell dokumentiert

World Record Certification bestätigt auf ihrer Website, dass HELP.CH nach der erneuten Verifizierung des bestehenden Weltrekords den bisherigen eigenen Rekord übertroffen hat. (Help.ch/mc/hfu)