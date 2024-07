RZO kündigt Partnerschaft mit MTF Solutions AG an

St. Gallen – Das RZO (Rechenzentrum Ostschweiz) gibt die Partnerschaft mit der MTF Solutions AG bekannt. Mit über 40 Jahren Erfahrung in der Business-IT ist MTF einer der grössten Anbieter für IT-Gesamtlösungen und hochsichere Swiss Private Cloud-Lösungen für KMU und Enterprise-Kunden. Das RZO und MTF streben gemeinsam danach, die digitale Transformation und die Cloud-Strategien ihrer Kunden auf ein neues Niveau zu heben. Die hohen Qualitätsanforderungen und der Fokus auf Nachhaltigkeit waren ausschlaggebend dafür, dass das Tier-IV-zertifizierte Rechenzentrum in Gais die MTF von Beginn an überzeugte.

Als führender Schweizer Cloud-Anbieter für KMU erweitert die MTF Solutions AG durch ihre Partnerschaft mit dem Rechenzentrum Ostschweiz (RZO) ihr Cloud-Ökosystem in Richtung Ostschweiz. Über 1000 Unternehmen aus unterschiedlichsten Branchen vertrauen auf die schweizerische Private-Cloud der MTF Solutions AG. Durch die strategische Kooperation mit dem RZO erweitert MTF ihre Multi-Cloud-Infrastruktur um ein weiteres Rechenzentrum mit höchster Verfügbarkeit und Sicherheit. Die Erweiterung der georedundanten Distanz auf 75 Kilometer ist ein klares Bekenntnis zu fortlaufender Innovation und erhöht den Schutz der Kundendaten vor Naturkatastrophen, während die Datenhaltung fest in der Schweiz verankert bleibt. Das RZO als das nachhaltigste Rechenzentrum der Schweiz zeigt, dass innovative IT-Lösungen und ökologische Verantwortung Hand in Hand gehen können. Durch den Einsatz erneuerbarer Energien und effizienter Systeme setzt es neue Standards im Umweltschutz und unterstützt die MTF Solutions AG in ihrem Streben nach einer grünen und nachhaltigen Zukunft.

Was war bei der Entscheidung für das RZO besonders wichtig?

«Als führender Schweizer Cloud-Anbieter arbeitet die MTF Solutions AG stets daran, ihren Kundinnen und Kunden hochwertige Leistungen und bestmögliche Sicherheit sowie Verfügbarkeit zu bieten. Das Rechenzentrum Ostschweiz ist für MTF der ideale Partner, der unsere Werte als nachhaltiger, lokaler und schweizerischer Cloud-Anbieter teilt und lebt», sagt Florian Meier, CEO MTF Solutions AG.

Effizienter Kommunikationshub in der Ostschweiz

Dank Photovoltaik, indirekter freier Kühlung und sinnvoller Nutzung der Abwärme ist das RZO eines der grünsten Rechenzentren der Schweiz. Das Datacenter wurde zudem vom Uptime Institute auf Tier-IV-Level zertifiziert und erreicht damit den höchsten Verfügbarkeitsstandard von 99,998 %. Das Sicherheitskonzept mit durchgängiger Videoüberwachung, biometrischer Zutrittskontrolle und Vereinzelungsanlage entspricht höchsten Sicherheitsstandards. Eine leistungsstarke, automatische Stickstoff-Löschanlage sorgt für zusätzlichen Schutz. «Das Rechenzentrum Ostschweiz kommt so auch den Nachhaltigkeits- und Energieeffizienz-Anforderungen von MTF vollumfänglich nach», schliesst Christian Lüthi, Leiter Product & Business Development RZO. (SAK/mc/hfu)