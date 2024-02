Salesforce: Einstein Copilot als Public Beta und zahlreiche neue KI-basierte Services verfügbar

Zürich – Der neue dialogbasierte KI-Assistent Einstein Copilot, der in die Benutzeroberfläche jeder Salesforce Anwendung integriert ist, ist ab sofort als Public Beta verfügbar. Einstein Copilot steigert die Produktivität, indem er Nutzer direkt in ihren Arbeitsprozessen unterstützt. Er ermöglicht ihnen, Fragen in natürlicher Sprache zu stellen, um relevante und vertrauenswürdige Antworten zu erhalten, die auf sicheren, proprietären Unternehmensdaten aus der Salesforce Data Cloud basieren.

Ausserdem hat Salesforce weitere KI-Innovationen für die Marketing Cloud, Tableau und die Communications Cloud vorgestellt. Marketing Cloud Growth verbindet Marketing-Automatisierung mit Vertrieb, Service sowie stationärem und Online-Handel. Sie basiert auf der KI-Kundenplattform Einstein 1 und damit auch auf dem nativ integrierten Einstein Trust Layer, einer sicheren KI-Architektur, die Anforderungen an Data Residency, Compliance und die höchsten Sicherheitsstandards für Unternehmen erfüllt. So können Anwender von generativer KI profitieren, während Unternehmensdaten geschützt bleiben.

Zusätzlich ist ab sofort die Analytics-Lösung Tableau Pulse verfügbar. Sie erleichtert es Unternehmen, mit zuverlässiger generativer KI und Analytik bessere und schnellere Entscheidungen zu treffen. Die Communications Cloud wurde zudem mit dem Billing Inquiry Manager ergänzt. Damit können Unternehmen personalisierten, proaktiven Kundensupport anbieten und Abrechnungsprobleme schneller lösen.

Marketing Cloud Growth im Überblick

Kleine Unternehmen können ab sofort Multi-Channel-Marketing mit Vertrieb, Service sowie stationärem und Online-Handel auf einer Plattform verbinden. Marketing Cloud Growth beschleunigt etwa die Zielgruppensegmentierung durch natürlichsprachliche Eingabeaufforderungen. Kampagnenbriefings, Segmente, Landing Pages und andere Inhalte werden dadurch sowie anhand von vorgefertigten Vorlagen automatisch generiert. So können Kampagnen und Inhalte in kürzester Zeit bereitgestellt werden.

Mit einheitlichen Kundenprofilen personalisieren Unternehmen jede Interaktion über E-Mail, Mobilgeräte und persönliche Kontakte hinweg und bieten konsistente Marketing-, Vertriebs-, Service- und Kauferlebnisse. Echtzeitberichte und benutzerfreundliche Dashboards helfen dabei, die Kampagnenleistung zu optimieren. (Salesforce/mc)