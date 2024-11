Salesforce präsentiert Agentforce Testing Center: Erstes Tool für umfassendes Management autonomer KI-Agenten

Zürich – Salesforce, Anbieter von KI-gestütztem CRM, erweitert sein Portfolio um neue Tools für das Management von KI-Agenten. Damit können in Agentforce Tests automatisiert, Agenten-Prototypen in sicheren Sandbox-Umgebungen ausprobiert und die Nutzung transparent verwaltet werden.

KI-Agenten sind intelligente Systeme, die eigenständig denken und handeln und Kunden und Mitarbeitende somit Arbeit abnehmen können. Um ihr volles Potenzial auszuschöpfen, müssen die Agenten jedoch getestet und konfiguriert werden, ohne die Live-Produktionsumgebung zu beeinträchtigen. Salesforce bietet als erster Anbieter eine Lösung, mit der sich KI-Agenten in Agentforce sicher testen, bereitstellen und überwachen lassen. Das Testing Center bietet die Chance, KI-Agenten vor der Bereitstellung umfassend zu testen, um Halluzinationen, ungenaue Ergebnisse und unzureichende Kundenerfahrungen auszuschliessen.

«Agentforce unterstützt Unternehmen dabei, ihre Belegschaft beliebig auszuweiten», erklärt Adam Evans, EVP und GM für Salesforce AI Platform. «Um diesen Mehrwert schnell zu realisieren, benötigen CIOs innovative Tools zum Testen und Überwachen von Agentensystemen. Salesforce reagiert auf diese neuen Herausforderungen mit dem Agentforce Testing Center. Damit können Unternehmen vertrauenswürdige KI-Agenten mithilfe von No-Code-Tools sicher, effizient und wiederholbar testen, bereitstellen und überwachen.»

Die neuen Funktionen umfassen:

KI-generierte Tests für Agentforce

Abteilungen, die Agentforce Agenten entwickeln, können mit dem neuen Agentforce Testing Center verschiedene Kundeninteraktionen präzise testen. Neben dem Agent Builder, der mit dem Plan Tracer den Denkprozess eines Agenten analysiert, lässt sich mit dem Tool auch umfassend prüfen, wie Themen und Aktionen ausgewählt werden. Es generiert automatisch Hunderte synthetischer Interaktionen, testet diese parallel und optimiert so die Anweisungen für präzisere Ergebnisse und eine verbesserte Kundenerfahrung.

Sichere Sandboxes für Agentforce und Data Cloud

Unternehmen können Agentforce in geschützten, isolierten Umgebungen testen, da Salesforce Sandboxes jetzt auch Data Cloud und Agentforce unterstützen. Diese sicheren Umgebungen erlauben es Entwicklern, schnell Prototypen zu erstellen und UAT (User Acceptance Testing) mit einer Testgruppe durchzuführen, ohne den laufenden Geschäftsbetrieb zu beeinträchtigen. Anpassungen können anschliessend nahtlos mit vertrauten Tools wie Change Sets, DevOps Center und Salesforce CLI in die Produktion migriert werden.

Monitoring und Analyse mit Data Cloud

Mit den jetzt verfügbaren Data Cloud Sandboxes kann der Einstein Trust Layer in sicherer Umgebung getestet und Agenten sowie Prompt-Templates können effizient konfiguriert werden. Mithilfe von Audit-Trail und Feedback-Speicher kann ein geschlossener Testkreislauf eingerichtet werden, Prompts und Aktionen können anhand von Nutzer-Feedback optimiert und kontinuierlich angepasst werden. Nach der Aktivierung von Agentforce in der Produktionsumgebung liefern neue Tools wie Agentforce Analytics und Utterance Analysis detaillierte Einblicke in Akzeptanz und Genauigkeit. Diese auf der Data Cloud basierenden Lösungen unterstützen eine stetige Optimierung über den gesamten Lebenszyklus von Agenten hinweg.

Transparente Nutzungskontrolle im Digital Wallet

Das Digital Wallet macht den Verbrauch von Ressourcen im KI-Entwicklungszyklus vollständig transparent. Es erfasst die Nutzung von Data Cloud Sandbox und Agentforce, sodass Unternehmen ihren Verbrauch genau im Blick behalten. Neue Funktionen erlauben es, den Ressourceneinsatz detailliert zu analysieren und Schwellenwerte festzulegen, um die Nutzung effizient zu skalieren. Integriert in die Salesforce Plattform, werden Administrator:innen automatisiert benachrichtigt, wenn diese Werte überschritten werden.

Verfügbarkeit

Das Agentforce Testing Center befindet sich derzeit in der geschlossenen Pilotphase und wird Anfang Dezember allgemein in Sandboxes verfügbar sein.

Die Sandbox Unterstützung für Agentforce und Data Cloud ist ab sofort allgemein verfügbar.

Agent Analytics und Utterance Analysis sind ab sofort allgemein verfügbar.

Die Unterstützung von DevOps Center, Salesforce CLI und Change Sets für Agentforce und Data Cloud ist ab sofort allgemein verfügbar.

