Salesforce TDX 2026: News von der Entwicklerkonferenz

San Francisco – Auf der Entwicklerkonferenz TDX 2026 in San Francisco stellt Salesforce eine Reihe von Innovationen für das Agentic Enterprise vor. Im Zentrum steht Salesforce Headless 360, ein Toolset, das agentische Funktionen für Vertriebs-Workflows oder Kundenservice-Prozesse als API, MCP-Tool oder CLI-Befehl bereitstellt. Hinzu kommen neue Steuerungs- und Governance-Funktionen bei Agent Fabric sowie eine Runderneuerung des AgentExchange Marktplatzes.

Salesforce Headless 360 für die Entwicklung im Agentic Enterprise

Mehr als 60 neue MCP-Tools und über 30 vorkonfigurierte Coding-Skills ermöglichen deutlich erweiterten Zugriff auf Daten, Metadaten, Workflows und Business-Logik. Dies bezieht auch Drittanbieter-Coding-Agenten wie Claude Code, Cursor, Codex oder Windsurf ein.

Agentforce Vibes 2.0 berücksichtigt bei der KI-Entwicklung die gesamte Salesforce Umgebung und unterstützt verschiedene Modelle – darunter Claude Sonnet und GPT-5.

Der Agentforce Experience Layer erlaubt es, interaktive Oberflächen (z.B. Kacheln, Darstellung von Daten und Informationen) einmal zu definieren und kanalübergreifend in Slack, auf mobilen Endgeräten, in Chats, ChatGPT, Claude, Gemini, Teams oder jedem Client, der MCP-Apps unterstützt, auszuspielen.

Das DevOps Center MCP ermöglicht es dank «Natural Language DevOps», einfach zu beschreiben, was bereitgestellt werden soll und die Ausführung dem KI-Agenten zu überlassen. Der Build-Zyklus, der früher einen Kontextwechsel zwischen vier verschiedenen Tools erforderte, findet nun in einer einzigen, nahtlos verbundenen Umgebung statt – wodurch sich die Zykluszeiten um bis zu 40 % verkürzen.

Neu hinzugekommen sind weitere Steuerungs- und Kontrollwerkzeuge, darunter Testing Center (überprüft Logiken, Richtlinien, Konsistenz), Custom Scoring Evals (Bewertung der Entscheidungen), AgentScript (definiert das Reasoning), Observability und Session Tracing (verkürzt die Fehlersuche von Wochen auf Stunden) sowie A/B Testing.

Viele der angekündigten Funktionen sind bereits allgemein verfügbar beziehungsweise im Beta-Stadium, weitere folgen ab Mai oder Juni 2026.

Weitere Informationen dazu finden Sie hier.

Salesforce erweitert Agent Fabric um zusätzliche Steuerungs- und Governance-Funktionen

Agent Fabric, die Steuerungsplattform für KI-Agenten in einer wachsenden, herstellerübergreifenden KI-Landschaft, wurde umfassend erweitert. Sie ermöglicht nun automatisierte Erkennung, intuitives Authoring und zentralisierte LLM-Governance für das gesamte Agentic Enterprise. Zu den neuen Features gehören unter anderem:

Agent Scanners – können Agenten erkennen und importieren, die auf MCP-Servern sowie unter anderem auf Amazon Bedrock, Microsoft Foundry und GoDaddy laufen.

– können Agenten erkennen und importieren, die auf MCP-Servern sowie unter anderem auf Amazon Bedrock, Microsoft Foundry und GoDaddy laufen. LLM Governance on AI Gateway – bietet eine zentrale Kontrollinstanz für Compliance und das Token-Management über verschiedene Modelle hinweg.

– bietet eine zentrale Kontrollinstanz für Compliance und das Token-Management über verschiedene Modelle hinweg. Trusted Agent Identity – ermöglicht es Agenten, Aktionen unter Verwendung spezifischer Benutzerberechtigungen auszuführen.

Weitere Details zu Agent Fabric können Sie der Pressemeldung hier entnehmen.

AgentExchange: Ein einheitlicher Marktplatz für das Agentic Enterprise

Der neue AgentExchange Marktplatz vereint die Ökosysteme von AppExchange, Slack und Agentforce in einer einzigen Plattform. Sie bietet jetzt

10’000 Salesforce Apps und Expert:innen sowie über 1’000 Agenten, Sub-Agenten, Tools und MCP-Server aus dem Agentforce Ökosystem,

über 2’600 Slack Apps und Agenten von führenden Technologieunternehmen wie Notion, Linear und Cursor.

In Kürze wird auch der Zugriff direkt aus Slack möglich sein. Über seinen MCP-Client erleichtert Slackbot die Anbindung jedes beliebigen Tools, darunter mehr als 6’000 Salesforce Apps.

Zudem investiert Salesforce 50 Millionen US-Dollar in die AgentExchange Builders Initiative. ISVs können mit finanzieller Förderung, Slack-basierter Zusammenarbeit, Salesforce Datenzugriff und Expertensupport Innovationen schneller zur Marktreife bringen.

​Die ausführliche Pressemitteilung zu AgentExchange und der AgentExchange Builders Initiative finden Sie hier.

Lesen Sie ausserdem den Live Blog mit weiteren News von der TDX 2026. (Salesforce/mc/ps)