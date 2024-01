Samsonite Europe stellt neue Oracle Cloud-Lösungen für globale Reisende vor

Austin / Zürich – Samsonite, der weltweite Marktführer für Reisetaschen, Gepäck und Zubehör verlässt sich bei der Betreuung von Reisenden in 100 Ländern in Asien, Nordamerika, Europa und Lateinamerika weiterhin auf Oracle Cloud. Zuletzt implementierte Samsonite die neuesten mobilen Oracle Retail Xstore Point-of-Service-Systeme in seinen europäischen Filialen und gab Mitarbeitern die Freiheit, Kunden von überall aus zu unterstützen. Diese Xstore-Implementierung wurde von Oracle Retail Consulting geleitet.

„Ob im Geschäft oder online, wir sind bestrebt, sowohl unseren Mitarbeitern als auch unseren Kunden durch Technologie das beste Erlebnis zu bieten“, sagte Vincent Van Der Schueren, IT-Direktor von Digital Wholesale & D2C, Samsonite Europe. „Mit dem mobilen POS-System für den Einzelhandel von Oracle gehen wir noch einen Schritt weiter. Zusammen mit unseren bestehenden Oracle Cloud-Lösungen versorgen wir unsere Mitarbeiter mit den Informationen, die sie benötigen, um unseren Kunden relevantere und wirkungsvollere Interaktionen zu bieten und gleichzeitig dabei zu helfen, den Bestand kanalübergreifend zu verlagern.“

Durch die Verwendung von Xstore zusammen mit seinen vorhandenen Implementierungen von Oracle Retail Xstore Office und Oracle Retail Order Broker Cloud Service, die auf der Performance und Sicherheit von Oracle Cloud Infrastructure (OCI) basieren, kann der führende Händler für Reisegepäck seine Backoffice-Vorgänge optimieren, zentralisieren und gleichzeitig wertvolle Informationen in die Hände von Mitarbeitern legen. Mit vollständiger kanalübergreifender Bestandstransparenz können Filialmitarbeiter Käufern einen personalisierten Service bieten und somit sicherstellen, dass sie die gesuchten Produkte erhalten.

„Als langjähriger Kunde von Oracle sind wir bestrebt, Samsonite Europe auf seinem weiteren Omnichannel-Weg zu unterstützen“, sagte Alex Alt, Executive Vice President von Oracle. „Durch die Nutzung der neuesten Oracle Retail Cloud-Innovationen kann Samsonite Europe die betriebliche Effizienz weiter verbessern, Best Practices automatisieren und gleichzeitig sicherstellen, dass Kunden das bekommen, was sie brauchen, und zwar zu dem Zeitpunkt, wenn sie es wollen.“

Samsonite nutzte Oracle APEX auch, um créer Bagsupport, eine Gepäck-as-a-Service-App, zu entwickeln, und führt das Angebot auf OCI aus, sodass eine globale Skalierung mit reduzierten Ausfallzeiten und Kosten unterstützt werden kann. Die App soll Fluggesellschaften Zeit und Geld sparen, indem sie Passagieransprüche und Reparaturen für beschädigtes Gepäck abwickelt. (Oracle/mc)