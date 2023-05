SANDSIV beschleunigt globales Wachstum mit Oracle Cloud Infrastructure

Zürich – SANDSIV, ein Innovator von Customer Experience Management (CXM)-Unternehmenslösungen, gab heute seine erweiterte Fähigkeit bekannt, die Unternehmenssoftwarelösung sandsiv+ für Kunden im Nahen Osten über Oracle Could Infrastructure (OCI) bereitzustellen.

Mit diesem Schritt baut SANDSIV seinen Betrieb in Riad und Saudi-Arabien aus und unterstreicht das Engagement des Unternehmens für die Bereitstellung hervorragender Kundenerlebnisse in verschiedenen Branchen, darunter Behörden, Bürgerbeteiligung, Tourismus, Gastgewerbe, Finanzen, Telekommunikation und E-Commerce.

OCI ist der einzige Hyperscaler, der über mehrere Cloud-Regionen in den Vereinigten Arabischen Emiraten und Regionen in Jeddah, Saudi-Arabien, verfügt und plant, weitere Regionen zu eröffnen. Durch das Angebot seiner Lösungen auf OCI in den Vereinigten Arabischen Emiraten und Saudi-Arabien, das seit Januar 2023 verfügbar ist, erhält SANDSIV Zugang zu flexiblen, sicheren und leistungsstarken Computing-Ressourcen. Mit diesen kann SANDSIV seine Serviceplattform kosteneffizienter betreiben und seine Dienste schneller skalieren, wenn das Unternehmen in mehrere Regionen wie den Nahen Osten, APAC, Ozeanien und Afrika expandiert. SANDSIV entschied sich für OCI aufgrund der Preis-Leistungs-Vorteile, der verbesserten Verwaltbarkeit im grossen Massstab, der auf Sicherheit ausgerichteten Cloud-Architektur und der hohen Verfügbarkeit über mehrere Cloud-Regionen hinweg.

«Unser Ziel ist es, fortschrittliche End-to-End-CXM-Lösungen anzubieten, die die Kluft zwischen Menschen und Unternehmen weltweit überbrücken. Da unser Geschäft wächst und expandiert, wissen wir, dass der Zugriff auf lokale Cloud-Services über globale Regionen hinweg in grossem Umfang für unseren Erfolg und den unserer Kunden unerlässlich ist. Deshalb ist die Partnerschaft mit Oracle für uns von grosser Bedeutung», sagt Frank Warnsing, Gründer und Leiter der strategischen Allianzen von SANDSIV. «Wir haben uns für OCI entschieden, um unsere Expansionspläne im Nahen Osten zu unterstützen und unseren Kunden umfassendere und effizientere Lösungen und Dienstleistungen als andere Anbieter zu bieten.»

«Die Rolle von Oracle in der Region wird die Cloud-Einführung und -Transformation in den Unternehmen und im öffentlichen Sektor des Nahen Ostens rasch beschleunigen», sagte Billy Kneubühl, Country Leader Schweiz bei Oracle. «SANDSIV ist ein grossartiges Beispiel dafür, wie OCI Unternehmen dabei helfen kann, ihre Marktpräsenz zu erhöhen, Kosten zu senken und Services für Kunden schnell anzupassen und zu skalieren.» (Oracle/mc/ps)