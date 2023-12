Schweizer Premiere für 100% recyceltes Aluminium auf dem Green Metro-Campus

Lupfig – Drittes Projekt in Europa und Premiere in der Schweiz: Mit dem Einsatz von 100% recyceltem Aluminium setzt Green in Kollaboration mit Implenia, Ernst Schweizer und Hydro Building Systems auf Innovation. Recyceltes End-of-Life Aluminium reduziert den CO 2 -Fussabdruck um das 40-fache.

Der Green Metro-Campus Zürich im zürcherischen Dielsdorf zeichnet sich durch eine hohe Energieeffizienz und Nachhaltigkeit aus. Hier baut Green, die in der Schweiz führende Datacenter-Anbieterin, drei Hochleistungs-Datacenter sowie einen Business Park mit modernen Büroflächen. Das Bürogebäude Süd befindet sich zurzeit im Bau und wird im Sommer 2024 bezugsbereit sein. Auch beim Bürogebäude setzt Green auf Innovation. Durch den Einsatz von neu entwickeltem 100% recyceltem Aluminium werden über 167 Tonnen CO 2 -Emissionen eingespart.

CO 2 -Reduktion um das 40-fache

Der Werkstoff 100% recyceltes Aluminium kommt in den Fassadenelementen zum Einsatz. Gegenüber Primäraluminium reduziert das 100% recycelte End-of-Life-Aluminium den CO 2 -Abdruck ohne Qualitätsverluste um das 40-fache. «Wir prüfen laufend, wie wir neue Werkstoffe auf innovative Weise einsetzen können und freuen uns, dass dies in Kollaboration mit unseren Partnern gelungen ist», erklärt Roger Süess, CEO von Green.

Aluminium als Werkstoff der Zukunft

Aluminium ist ein starker, leichter und langlebiger Werkstoff, der sich für nachhaltiges Bauen optimal eignet. Die Lebensdauer von Aluminium wird nur von wenigen anderen Materialien erreicht und es kann nahezu beliebig oft recycelt werden. Beim Recycling von End-of-Life Aluminium werden nur 5% der Energie benötigt, die zum Herstellen von Primärmetall normal erforderlich ist. Dank dieser hervorragenden Recycling-Eigenschaften ist das Metall bereits heute ein wichtiger Pfeiler für eine gelebte Kreislaufwirtschaft. Seine strategische Bedeutung als Werkstoff in der Bauindustrie wird in Zukunft weiterhin zunehmen.

Die Fassadenelemente für das neue Bürogebäude von Green stammen aus der Produktion der Ernst Schweizer AG. Produziert wird das Aluminium von der norwegischen Hydro-Gruppe. Sie ist derzeit die einzige Herstellerin, die 100% End-of-Life Aluminium mit einem CO 2 -Fussabdruck von nahezu null in erstklassiger Qualität ohne Zugabe von Primäraluminium herstellen kann. Recyceltes End-of-Life Aluminium wird aus Aluminium gewonnen, welches jahrzehntelang im Einsatz war. Der Werkstoff ist derzeit erst in geringen Mengen verfügbar und sein Einsatz mit höheren Kosten verbunden. Mit 100% recyceltem End-of-Life Aluminium setzen die vier Partner ein Zeichen: Ein Werkstoff mit grossem Potenzial für die Zukunft kommt erstmals in der Schweiz zum Einsatz.

Zahlen und Fakten Bürogebäude Süd

Green Metro-Campus Zürich

Bürofläche 3’000 m²

Nachhaltigkeit Photovoltaik-Paneelen in Fassadenelementen, E-Ladestationen, Nutzung der klimaneutralen Abwärme aus dem Green Datacenter, Minergie-Standard

Gesamtansichtsfläche Gebäudehülle 1’863 m²

Fassadenelemente 118 Stk.

Fassadenelemente aus Aluminium CIRCAL 100R

Verbaute Menge 20’699 kg

Einsparung CO 2 -Emissionen im Vergleich zu Primäraluminium

im europäischen Durchschnitt 167.66 t

Die eingesparten 167.66 Tonnen CO 2 entsprechen den Emissionen von rund 890’000 gefahrenen Autokilometern oder rund 73 Flügen von Zürich nach New York. (Green/mc/hfu)

Weitere Information zum Green Campus:

https://www.green.ch/de/geschaeftskunden/datacenter/standorte/metro-campus-zuerich