Sébastien Durbec übernimmt die Führung von Tata Consultancy Services Schweiz

Zürich – Beim indischen IT-Beratungsunternehmen Tata Consultancy Services (TCS) hat Sébastien Durbec die Position des Country Manager TCS Schweiz übernommen. Er folgt auf Rainer Zahradnik, der nach 14 Jahren bei TCS in den Ruhestand getreten ist.

Sébastien Durbec bringt über 27 Jahre Berufserfahrung in der Technologie- und Beratungsbranche mit. Er ist seit zehn Jahren bei TCS tätig, zuletzt als Sales Director mit Verantwortung für das gesamte Schweizer Vertriebsgeschäft. Davor war er als Head of Operations tätig und verantwortete neben dem operativen Geschäft auch das Relationship Management und die strategische Planung.

Vor seiner Zeit bei TCS war Sébastien Durbec über 17 Jahre bei der Sopra Steria Group tätig – zuletzt als Managing Director der Schweizer Niederlassung in Genf. Der schweizerisch-französische Doppelbürger schloss sein Studium an der renommierten IMT Atlantique mit einem Master of Engineering in Radarkommunikation und Systemtechnologie ab. Im Anschluss forschte er am CEA in Grenoble im Bereich medizinische Bildverarbeitung. Ferner ist er zertifiziertes Mitglied der International Coaching Federation (ICF) sowie Mitglied der Crypto Valley Association.

Sébastien Durbec: «Ich freue mich ausserordentlich, die Nachfolge von Rainer Zahradnik, der ein starkes Fundament für TCS gelegt hat, anzutreten. Die Schweiz ist ein Markt, der durch Innovation, Präzision und starke Partnerschaften geprägt ist. Gemeinsam werden wir auch in Zukunft auf wirkungsvolle digitale Transformation und nachhaltiges Wachstum setzen und so langfristigen Mehrwert schaffen. Ich bin gespannt auf dieses neue Kapitel.» (pd/mc/pg)