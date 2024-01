ServiceNow ernennt Dino Minichiello zum neuen Country Manager Switzerland

Zürich – Seit dem 1. Januar 2024 ist Dino Minichiello neuer Country Manager Switzerland bei ServiceNow, der Spezialistin für digitale Arbeitsabläufe. Als Verantwortlicher für den Schweizer Markt wird Minichiello für das Schweizer Geschäftswachstum sowie die Partner- und Kundenorganisation verantwortlich sein. Er übernimmt die Position von Alain Badoux, der eine neue, erweiterte Rolle als Area Vice President übernimmt und künftig die Regionen Schweiz, Österreich und Central Eastern Europe (CEE) verantwortet.

In seiner neuen Funktion wird Badoux mit Minichiello und den Teams zusammenarbeiten, um das Wachstum der Region zu fördern und eine enge Zusammenarbeit mit Kunden und Partnern zu gewährleisten.

Dino Minichiello ist seit 2014 ein fester Bestandteil von ServiceNow in der Schweiz und hat das Team mit aufgebaut und weiterentwickelt. Seit 2018 verantwortet er als Sales Director die Bereiche Manufacturing, Public Sector, Telecommunication und Services und ist Teil der Geschäftsleitung Schweiz. Insgesamt blickt Minichiello auf mehr als 20 Jahre Branchenerfahrung zurück und war in verschiedenen Vertriebs- und Beratungsfunktionen in Unternehmen wie CA Technologies, Symantec oder Veritas tätig.

„Auf meine neuen Aufgaben freue ich mich sehr und möchte auf der grossartigen Arbeit, die das Schweizer Team in den letzten Jahren geleistet hat, weiter aufbauen“, kommentiert Dino Minichiello. „Gemeinsam wollen wir mit unseren Partnern und Kunden wachsen und die Now Platform nutzen, um mit unseren cloudbasierten, digitalen Workflows die Arbeit und das Kunden- und Mitarbeitererlebnis für alle zu verbessern.“ (pd/mc)