ServiceNow setzt mit dem Xanadu-Release neue Massstäbe für KI-Innovationen auf der Now Platform

Zürich – ServiceNow, Spezialistin für KI-Lösungen für die erfolgreiche Unternehmenstransformation, hat mit Xanadu heute sein bisher grösstes KI-Plattform-Release vorgestellt. Es bietet Hunderte von zusätzlichen, neuen KI-Funktionen, ServiceNow AI Agents, sowie erweiterte Partnerschaften, die die Produktivität und Agilität in Unternehmen erhöhen und die Zusammenarbeit im gesamten Unternehmen stärken. Ausserdem wird das ServiceNow Now Assist-Portfolio für generative KI (GenAI) auf neue geschäftskritische Unternehmensbereiche, wie Security Operations, ausgeweitet und bietet massgeschneiderte Branchenlösungen, die auf die spezifischen Bedürfnisse von Finanzdienstleistern, Einzelhandel, Medien und weiteren Industrien zugeschnitten sind. Neu ist auch die Premium-Hochleistungsdatenbank RaptorDB Pro, die bis zu 53% schnellere Transaktionszeiten, 27-fach schnelleren Abruf von Berichten, Listen und Analysen sowie eine dreifache Steigerung des Transaktionsdurchsatzes in Workflows ermöglicht.

„Unsere Kunden wollen KI jetzt einsetzen und sie wollen mehr aus ihren GenAI-Anwendungen herausholen – mehr Produktivität, mehr Personalisierung und mehr Wert“, so Jon Sigler, Senior Vice President, Platform & AI bei ServiceNow. „Deshalb konzentrieren wir uns voll und ganz darauf, unseren Kunden eine umfassende, durchgängige Plattformerfahrung zu bieten. Das Xanadu-Release ist für unsere GenAI-Roadmap ein bedeutender Meilenstein, der es Unternehmen ermöglicht, das Potenzial von GenAI schnell zu erschliessen und beispiellose Geschäftsergebnisse zu erzielen.“

ServiceNow setzt auf 24/7-Produktivität mit AI Agents

ServiceNow hat seine Pläne zur Integration von Agentic AI in die Now Platform bekannt gegeben, um eine rund um die Uhr verfügbare Produktivität in grossem Massstab zu ermöglichen. Dies betrifft zahlreiche Anwendungsfälle, darunter IT, Kundenservice, Beschaffung, Personalwesen, Softwareentwicklung und mehr. Dieser fortschrittliche Ansatz verändert grundlegend, wie AI Agents mit Mitarbeitenden und Kunden zusammenarbeiten.

ServiceNow AI Agents nutzen fortschrittliche Analysen, die in die Now Platform integriert sind. Sie entwickeln sich von einfachen, befehlsbasierten Aufgaben hin zu einer tieferen, kontextbasierten Verarbeitung, bei der Menschen weiterhin eingebunden bleiben, um eine optimale Steuerung und Transparenz zu gewährleisten. Ab November werden die ersten Einsatzmöglichkeiten der KI-Agents für das Kundenservice-Management (CSM) und das IT-Service-Management (ITSM) verfügbar sein. Diese sollen die Bearbeitungszeit von Problemen deutlich verkürzen und gleichzeitig die Produktivität der Service-Mitarbeiter steigern.

Now Assist branchenübergreifend und für geschäftskritische Bereiche nutzen

Mit der Xanadu-Version erweitert ServiceNow sein GenAI-Angebot massiv und bringt die Leistungsfähigkeit von Now Assist auch in kritische Unternehmensbereiche – ein Beispiel ist das Sicherheits- und Bedrohungsmanagement, in dem schnelle Reaktionen entscheidend für die Absicherung von IT-Umgebungen sein können.

Der Now Assist für Security Operations (SecOps) verkürzt die Reaktionszeiten und sorgt durch KI-gestützte Zusammenfassungen von Vorfällen und interaktive Q&As für beschleunigte und effizientere Arbeitsabläufe und damit für eine schnellere Bekämpfung von Sicherheitsbedrohungen.

Der Now Assist für Sourcing and Procurement Operations sorgt für einen reibungslosen und vereinfachten Prozess der Auftragseinnahme, was zu einer höheren Einhaltung von Vorschriften führt und die Hürden minimiert. Mitarbeiter können mit Now Assist eine Einkaufsanfrage initiieren oder über einen Dialog in natürlicher Sprache auf Informationen zugreifen, ohne sich in komplexen Systemen zurechtfinden zu müssen.

Zudem sorgt die Erweiterung von Now Assist in die ServiceNow-Branchenlösungen dafür, dass die innovativen GenAI-Funktionen der Now Platform die spezifischen Herausforderungen in Industrien wie Telekommunikation, Einzelhandel, Finanzdienstleistungen schnell und effektiv lösen können. So sind beispielsweise mit Retail Operations und Retail Service Management neue Lösungen in der Xanadu-Version verfügbar, die das gesamte Ökosystem eines Einzelhändlers vereinen:

Retail Operations automatisiert und vereinfacht durch KI und Mitarbeiter-Selfservice alltägliche Prozesse der Angestellten in Filialen. Die nahtlose Integration zwischen verschiedenen Abteilungen ermöglicht es Aussendiensttechnikern, Supportanfragen schneller zu bearbeiten und Datenanalysen verhelfen den Führungskräften zu intelligenten, datenbasierten Entscheidungen.

Retail Service Management bietet Einzelhändlern die Funktionen von ServiceNow für das Customer Service Management, so dass Kunden für eine ganzheitliche Customer Experience Anfragen im Laden und online stellen können, während die Teams in der Zentrale Supportanfragen sowohl von Kunden als auch Kollegen aus der Filiale über ein einziges System lösen.

Fit für die KI-Ära: Weitere ServiceNow-Innovationen im Überblick

Die ab sofort verfügbare leistungsstarke Datenbank RaptorDB wird den steigenden Anforderungen an komplexe KI-Anwendungen gerecht, indem der Zugriff auf Daten(-analysen) zentralisiert auf der ServiceNow Plattform für mehr Mitarbeiter in Echtzeit möglich ist. Dies führt zu effizienten Workflows und schnelleren Ergebnissen. Die Premium-Version RaptorDB Pro sorgt für eine hoch performante Filterung und Aufbereitung der Daten und liefert in kürzester Zeit Antworten auf die komplexesten Fragen.

Now Assist Skill Kit versetzt Kunden in die Lage, eigene GenAI-Prompts für die gesamte Now Platform zu erstellen und erleichtert die Entwicklung von KI-Anwendungsfällen. Die unkomplizierte Datenvisualisierung unterstützt eine fundierte Entscheidungsfindung. Zudem reduzieren KI-generierte Chat- und E-Mail-Antworten den Arbeitsaufwand und die Schnellantwortfunktion sorgt für eine effektive Kundenkommunikation selbst bei geschäftskritischen Vorfällen. LLM-gestützte Handlungsaufforderungen, die von Now Assist for HR Service Delivery (HRSD) unterstützt werden, erinnern Mitarbeitende an ihre Aufgaben wie beispielsweise die Genehmigung eines Reiseantrags, was für reibungslose Prozesse sorgt.

Die neue Xanadu-Version enthält die Entwicklungsumgebung IDE, die IT-Entwicklungen exponentiell beschleunigt, indem sie beispielsweise Low-Code- und Pro-Code-Fähigkeiten zusammenführt. So können IT-Teams mit unterschiedlichen Skills nahtlos zusammenarbeiten.

Ein weiteres Highlight, das Anfang 2025 auf den Markt kommt: Knowledge Graph vereint Datenanalyse und -management, verarbeitet in Echtzeit grosse Datenmengen aus den verschiedensten Datenquellen zu personalisierten Informationen und führt alle Daten des gesamten Ökosystems eines Unternehmens für smarte Entscheidungsfindung zusammen. So kann etwa das Lieferkettenmanagement optimiert werden und die Kunden erhalten individuelleren Support.

Vereinte Power: Partnerschaften wie mit Raytion und Microsoft eröffnen weitere KI-Potenziale von Now Assist

Mit strategischen Partnerschaften und Akquisitionen wie die kürzlich erfolgte Übernahme von Raytion, einer international tätigen IT-Unternehmensberatung aus Deutschland mit Schwerpunkt auf AI, Search, Collaboration und Information Intelligence Lösungen,setzt ServiceNow einen neuen Standard für KI-gestütztes Business auf der Now Platform.

Ein wichtiger Baustein ist hier auch die Partnerschaft mit Microsoft: Ab sofort ist Microsoft-Copilot in die Now Assist Platform integriert, was für eine ganzheitliche digitale Employee Experience sorgt. So kann Copilot automatisierte Selfservice-Aufträge von Mitarbeitern – z.B. die Bestellung eines neuen Laptops – an Now Assist in Microsoft Teams weiterleiten. Now Assist beantwortet die Anfragen aus den Teams in Echtzeit und setzt die erforderlichen Workflows automatisiert in Gang. (ServiceNow/mc/ps)

