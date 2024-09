ServiceNow und CANCOM: Neue Partnerschaft fokussiert KI-basierte digitale Lösungen für den Mittelstand

München/Santa Clara – ServiceNow, Anbieter von KI-Lösungen für die erfolgreiche Unternehmenstransformation, ist eine strategische Partnerschaft mit dem Digital Business Provider CANCOM eingegangen. Die Zusammenarbeit zielt darauf ab, modernste digitale Lösungen und KI-gestützte Mehrwertdienste für den Mittelstand in Deutschland, Österreich und der Schweiz bereitzustellen.

Sie umfasst ein vollständiges Portfolio von ServiceNow- und CANCOM-Lösungen, die zur Transformation von Geschäftsprozessen für mehr Produktivität, Effizienz und Kostenoptimierung entwickelt wurden.

Digitalisierung als Schlüssel für den Erfolg des Mittelstands

Der Mittelstand spielt eine entscheidende wirtschaftliche Rolle im DACH-Raum. Daher ist es für diese Region von grosser Bedeutung, dass die mittelständischen Unternehmen durch digitale Transformation an der Spitze der Innovation bleiben. Laut dem IDC Worldwide ICT Spending Guide Enterprise and SMB nach Branchen werden die IT-Ausgaben des Mittelstands in der DACH-Region bis 2025 nahezu 71 Milliarden Dollar erreichen.

«Bereiche wie IT-Servicemanagement, Workflow-Automatisierung und KI-gesteuerte Analytik unterstützen den Mittelstand in der DACH-Region bei der digitalen Transformation, verbessern die betriebliche Effizienz und fördern das Wachstum, die Agilität und die Innovation, die mittelständische Unternehmen brauchen, um in einem herausfordernden Geschäftsumfeld erfolgreich zu sein», sagt Andrea Minonne, Research Manager bei IDC.

Durch die Integration KI-gesteuerter Daten und Prozesse in digitale Workflows und die Bereitstellung verlässlicher Lösungen, wie unter anderem den CANCOM Assistant (KI-basierter Service Desk), Asset Management-as-a-Service, Workplace-as-a-Service, Network-as-a-Service, SecOps-as-a-Service und Cloud Services Management, treiben ServiceNow und CANCOM gemeinsam den Erfolg des Mittelstands voran, indem sie ihre Kunden dabei unterstützen, deren Geschäftsergebnisse zu optimieren.

Neue Chancen und Synergien für den DACH-Raum

Markus Ehrle, Group Vice President EMEA Central bei ServiceNow, freut sich auf die Partnerschaft: «Wir sind über die unglaubliche Chance, die vor uns liegt, sehr begeistert. Gemeinsam werden wir den Mittelstand in unserer Region mit unvergleichlicher Geschwindigkeit und Innovation neugestalten.»

Auch Jochen Borenich, CSO der CANCOM SE, sieht in der Partnerschaft grosses Potenzial: «Unsere Zusammenarbeit mit ServiceNow markiert einen besonderen Moment für CANCOM. Durch die Integration der innovativen Plattform von ServiceNow in unser umfassendes Serviceportfolio können wir die Synergien beider Angebote optimal für mittelständische Unternehmen in Deutschland, Österreich und der Schweiz nutzen.»

Mit dieser Partnerschaft bündeln CANCOM und ServiceNow ihre Expertise, um mittelständischen Unternehmen in der DACH-Region umfassende Beratungs- und Implementierungsdienste anzubieten. Durch den Einsatz der Now-Plattform zielen beide Unternehmen darauf ab, ihre Marktpräsenz zu stärken und den Kunden greifbare Mehrwerte sowie fortschrittliche Lösungen zur digitalen Transformation zu bieten. (ServiceNow/mc)