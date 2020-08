ServiceNow und Uber sorgen für Sicherheit auf dem Weg zur Arbeit

Frankfurt – ServiceNow, das Unternehmen für digitale Workflows, kündigt eine neue Integration mit Uber for Business an. Dieser Zusammenschluss soll eines der grössten Probleme von Unternehmen lösen – die Sicherheit der Mitarbeiter beim Pendeln zwischen Wohnung und Arbeitsplatz, sobald dies wieder ohne Bedenken möglich ist.

Im Rahmen der ServiceNow Workplace Safety Management App, die in der ServiceNow Safe Workplace Suite angeboten wird, bietet die Uber for Business Lösung eine „Book Uber“-Funktion. Darüber können Arbeitnehmer ihre Uber-Fahrt zum und vom Arbeitsplatz einfach über ihr mobiles Gerät koordinieren. Die Now Mobile-Anwendung bietet Mitarbeitenden die Möglichkeit, gleichzeitig Ankunftszeiten zu planen, Arbeitsbereiche zu reservieren und Gesundheitskontrollen zu verwalten. Die neue Integration folgt auf die kürzlich eingeführten neuen Funktionen und Richtlinien von Uber, die zum Schutz der Gesundheit und Sicherheit von Fahrern und Kunden beitragen.

In nur zwei Monaten seit der Erstveröffentlichung der ServiceNow Safe Workplace Suite, die Apps zur Kontaktverfolgung, zum Management der Sicherheit am Arbeitsplatz, zur Rückmeldung der Bereitschaft von Mitarbeitenden und deren Gesundheitsüberwachung umfasst, haben mehr als 600 Organisationen die Apps heruntergeladen. Zu diesen Organisationen gehören Uber, Coca Cola European Partners, State of North Carolina, BankUnited und AmeriGas.

„Uber for Business bietet flexible und praktische Transportmöglichkeiten für Unternehmen und ihre Mitarbeitenden“, sagt Blake McConnell, Senior Vice President of Employee Workflow Products, ServiceNow. „Unsere neue Integration mit Uber for Business hilft Unternehmen beim Management des Arbeitsplatzes. Durch die Leistungsfähigkeit der Now Platform unterstützt ServiceNow unsere Kunden bei der Lösung von noch nie dagewesenen Herausforderungen in Zeiten der digitalen Transformation.“

„In einer pandemischen Umgebung müssen Unternehmen neu überdenken, wie der Arbeitsalltag aussieht – einschliesslich des Pendlerverkehrs“, sagt Ronnie Gurion, Global Head of Uber for Business. „Unsere Partnerschaft mit ServiceNow ermöglicht es Mitarbeitenden, welche die erforderlichen Gesundheits- und Sicherheitsprüfungen erfüllen, die Fahrtenbuchungsfunktion nahtlos aus der ServiceNow-Anwendung Workplace Safety Management heraus freizuschalten. Das ist ein Ansatz, wie Uber Unternehmen und ihren Mitarbeitenden beim Übergang in diese neue Normalität helfen kann, wann immer sie dazu bereit sind.“

Die neue Integration baut auf den Aktualisierungen der ServiceNow Safe Workplace Suite auf, die auf dem Echtzeit-Feedback globaler Kunden basieren, um die Rückkehr an den Arbeitsplatz zu planen. Dazu gehört auch eine Integration mit Juniper Mist zur Verbesserung der Kontaktverfolgung über KI-gesteuerte Wi-Fi- und Bluetooth™ LE-Netzwerke. (ServiceNow/mc/ps)