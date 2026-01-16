Spitch auf der CCW 2026 in Berlin: Collaborative Agentic AI im Mittelpunkt

Zürich – Die CCW 2026 in Berlin ist die internationale Kongressmesse für innovativen Kundendialog. Als Pionier im Bereich Conversational und Agentic AI wird Spitch zeigen, wie die nächste KI-Generation den Servicebetrieb umgestaltet, das Kundenerlebnis auf ein neues Niveau hebt und Contact-Center-Teams stärkt.

Collaborative Agentic AI läutet den Wandel von der klassischen Automatisierung hin zu einem autonomen Betriebsmodell mit dem Menschen im Mittelpunkt («Human-in-the-Loop») ein. Die KI dient nicht mehr nur zur Unterstützung, sie übernimmt eigenständig Aufgaben und arbeitet in Echtzeit mit den Mitarbeitenden zusammen. Das Ergebnis sind reibungslosere Abläufe, höhere Qualität und spürbar effizienterer Service. Diese Technologie treibt einen Paradigmenwechsel voran, der Contact Center langfristig verändern wird. (Spitch/mc/hfu)

